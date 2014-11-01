Vestel Venus 5.5 X video inceleme "Türk mühendisler tasarladı, Türkiye'de üretildi"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel tarafından ülkemizde tasarlanıp yine ülkemizde, Manisa'da üretilen akıllı telefon Venus 5.5X'i tüm detaylarıyla inceledik. Ülkemiz için önemli olan bu adımın ilk sonuçlarından olan Venus 5.5X, sahip olduğu özellikler ile neler vaad ediyor, hep birlikte izliyoruz.
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Galaxy S2 gibi kaç yıllık model bile Vestel'in çöplerini tokatlar.
ALICISI BULUNAN VERİCİ PORTATİF (CELLULAR) TELSİZ TELEFON CİHAZLARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN
GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ
(CEP TELEFONU)
Başvuru Sahibi Firma :
Ünvanı Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Vergi Numarası Büyük Mükellefler 925 000 2659
Adresi Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa
Telefon numarası 0236 233 01 31
Faks Numarası 0236 213 06 68
İnternet sitesi www.vestel.com.tr
Başvuruyu Destekleyen Yerli Üreticiler
Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.
NCB Telekomünikasyon İletişim San. Tic. Ltd. Şti.
Ova Elektronik İletişim San. ve Tic. A.Ş.
Erkayasan Telekomünikasyon Elektronik Otomotiv Tekstil İnşaat Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yerli firma ilk defa telefon yaptığı için biraz kötü olacak, ona da eyvAllah da..
Yerli firma hem kötü hem de pahalı bir telefon yapıp beni kazıklamaya kalkarsa neden destek olmalıyım daha çok kazıklasın diye mi ? Hem vergi avantajın olacak hem de hiç hak etmediği bir fiyata satacaksın bu telefonu bak sen.. Bu telefonun kesinlikle değeri 700 TL değil. Ancak 499 TL dir 500 de değil. Vestel en azından s3 ayarında bir telefon çıkarsaydı (sakın kıyaslama dahi yapmayın kağıt üzerindekilerle) da bu fiyata satsaydı. Yine destek olurduk. Tasarımı hoş evet ama sadece tasarımı hoş. Başka nesi var hoparlör berbat, kamera berbat, diğerleri vasat eee ne anladım akıllı telefondan.
Yerli diye yerden yere de vurcaz kardeşim öz eleştirimizi yapıcaz aa yerli bu sakın laf etmeyin çarpılırsınız mantığından çıkın lütfen artık. Yerliyse destek istiyosa ya iyi yapacak ya da ucuz öyle vergi mergi avantajıyla yabancılara ek vergiler gibi diktalarla zorunlu kılınarak kimseye bu markayı sevdiremezsin.
iftira atma vergiler tamamen mevcut hukumetin işi... VESTEL destek istemiş... vergi istememiş... AKP işine geldiği gibi anlamış... sonuçta saçma vergi çıkmış...