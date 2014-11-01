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Vestel Venus 5.5 X video inceleme "Türk mühendisler tasarladı, Türkiye'de üretildi"

4 yıl
100,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel tarafından ülkemizde tasarlanıp yine ülkemizde, Manisa'da üretilen akıllı telefon Venus 5.5X'i tüm detaylarıyla inceledik. Ülkemiz için önemli olan bu adımın ilk sonuçlarından olan Venus 5.5X, sahip olduğu özellikler ile neler vaad ediyor, hep birlikte izliyoruz.
 

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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Arçelik Beko Grundig gibi markaları kullanıyorum kullanırım ama Vestel kullanmam.
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gofle 3 yıl
bir türk markasının telefon üretiyor olması çok önemli. şimdi bu Vestel Venüs 5.5lik telefonuna bakıncailk etapta başarılı fakat videoda da söylediği gibi eksikleri de var. samsung s2 modeline çok benzeyen bu telefonun bana göre en büyük eksiği REMin 1GB olması. Bir sonraki telefonun çok daha iyi olacağını düşünüyorum.
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mkyb 3 yıl gofle
gofle

bir türk markasının telefon üretiyor olması çok önemli. şimdi bu Vestel Venüs 5.5lik telefonuna bakıncailk etapta başarılı fakat videoda da söylediği gibi eksikleri de var. samsung s2 modeline çok benzeyen bu telefonun bana göre en büyük eksiği REMin 1GB olması. Bir sonraki telefonun çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Galaxy S2 gibi kaç yıllık model bile Vestel'in çöplerini tokatlar.
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deepthink 3 yıl
Vestel yerli uretim cep telefonu urettigini iddia ederek insanlari kandiriyor. Cunku uretiyorum diyebilmek icin telefonu olusturan ana parcalardan birkac tanesinin teknolojisini gelistirip sifirdan meydana getirebiliyor olmasi gerek.Bu telefonun ekran teknolojisi turkiyede uretilmiyor ekranin kendisi de turkiyede uretilmiyor çin den yada diger ulkelerden ithal ediliyor. İslemsici yine ayni sekilde hafizasi yine ayni peki vestel turkiyede neresini Yapiyor belki batarya ve kasasini. O zaman kusura bakmasinlar bu urun turk uretimi degil sadece turk montaji telefon oluyor. Peki biz bu ekrani islemcisi, hafizasi vs. İthal gelen urunu kalkindirmak icin diger ithal telefonlara vergi artirimi getirerek sozde yerli uretimi mi artirmis oluyoruz yoksa tuketiciyi mi cezalandirmis oluyoruz yada yoksa bizi yonetenler yeni bir vergi kapisini acabilmek icin hepimizi kullaniyorlar mi?
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar yanlış anlamayın ama daha ek vergi çıkmış değil. bilgileriniz nereden alıntı bilmiyorum ama hatalı. dah soruşturma sonuçlanmış değil. geçici bir önlemde yok.artan ÖTV oranı ki bundan sadece ithalat değil üretilen ürünlerde etkileniyor.
ALICISI BULUNAN VERİCİ PORTATİF (CELLULAR) TELSİZ TELEFON CİHAZLARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ
UYGULANMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN
GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ
(CEP TELEFONU)
Başvuru Sahibi Firma :
Ünvanı Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Vergi Numarası Büyük Mükellefler 925 000 2659
Adresi Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa
Telefon numarası 0236 233 01 31
Faks Numarası 0236 213 06 68
İnternet sitesi www.vestel.com.tr
Başvuruyu Destekleyen Yerli Üreticiler
Telpa Telekomünikasyon Ticaret A.Ş.
NCB Telekomünikasyon İletişim San. Tic. Ltd. Şti.
Ova Elektronik İletişim San. ve Tic. A.Ş.
Erkayasan Telekomünikasyon Elektronik Otomotiv Tekstil İnşaat Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
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DH Misafiri 4 yıl
Yerli firma bir telefon yapacak eyvAllah gurur duyarız elbette destek oluruz.
Yerli firma ilk defa telefon yaptığı için biraz kötü olacak, ona da eyvAllah da..
Yerli firma hem kötü hem de pahalı bir telefon yapıp beni kazıklamaya kalkarsa neden destek olmalıyım daha çok kazıklasın diye mi ? Hem vergi avantajın olacak hem de hiç hak etmediği bir fiyata satacaksın bu telefonu bak sen.. Bu telefonun kesinlikle değeri 700 TL değil. Ancak 499 TL dir 500 de değil. Vestel en azından s3 ayarında bir telefon çıkarsaydı (sakın kıyaslama dahi yapmayın kağıt üzerindekilerle) da bu fiyata satsaydı. Yine destek olurduk. Tasarımı hoş evet ama sadece tasarımı hoş. Başka nesi var hoparlör berbat, kamera berbat, diğerleri vasat eee ne anladım akıllı telefondan.
Yerli diye yerden yere de vurcaz kardeşim öz eleştirimizi yapıcaz aa yerli bu sakın laf etmeyin çarpılırsınız mantığından çıkın lütfen artık. Yerliyse destek istiyosa ya iyi yapacak ya da ucuz öyle vergi mergi avantajıyla yabancılara ek vergiler gibi diktalarla zorunlu kılınarak kimseye bu markayı sevdiremezsin.
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mkyb 4 yıl
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thestell 4 yıl
Vestelden bir şey almayın aldırmayın. Önce diger markalara vergi koydurur sonra g2 fiyatına bunu ittirir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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grezimonk 4 yıl thestell
thestell

Vestelden bir şey almayın aldırmayın. Önce diger markalara vergi koydurur sonra g2 fiyatına bunu ittirir.

iftira atma vergiler tamamen mevcut hukumetin işi... VESTEL destek istemiş... vergi istememiş... AKP işine geldiği gibi anlamış... sonuçta saçma vergi çıkmış...
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DH Misafiri 4 yıl
Intoch 4 ile Vestel 5.5 arasinda kararsiz kaldim. Sarj, hiz ve saglamlik acisindan hangisini alayayim?
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DH Misafiri 4 yıl
öncelikle telefon %52 türk malı olduğu için bu kadar pahalıdır tasarımı iyi ama arka kapağı sanki geri dönüşümden yapılmış gibi kamerası kötü pili yetersiz teknik özellikleri fiyatıyla kıyaslanamıcak kadar kötü çözünürlüğü düşük ekran boyutuna göre telefon oldukça kalın odun gibi olmuş sanki gülle tutuyormuş gibi ağır ekran canlılığı ve arayüzü iyi grafik işlemcisi eski ve yetersiz kısaca aşırı derecede pahalı aynı özellikte 500 tl ye bile telefon bulabilirsiniz birtek ekranı küçük olur
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DH Misafiri 4 yıl
vestelin bu daha ilk telefonu olmasına rağmen tasarımı süper..keşke kamera daha kaliteli olsa...düşünmedeen alırım
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