Vestel Venus 5.5 X video inceleme "Türk mühendisler tasarladı, Türkiye'de üretildi"

Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel tarafından ülkemizde tasarlanıp yine ülkemizde, Manisa'da üretilen akıllı telefon Venus 5.5X'i tüm detaylarıyla inceledik. Ülkemiz için önemli olan bu adımın ilk sonuçlarından olan Venus 5.5X, sahip olduğu özellikler ile neler vaad ediyor, hep birlikte izliyoruz.

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