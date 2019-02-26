Vestel Venus V7 ön inceleme

|2000 civarı gelirse çöp. Lg g6 o fiyatta hala süper cihaz. Çinli markalar bile kendi ülkelerinin malı olan mediatek i kullanmazken usrarla yerli markalar bu işlencileri kullanıyor... İlginç.
|2000 civarı gelirse çöp. Lg g6 o fiyatta hala süper cihaz. Çinli markalar bile kendi ülkelerinin malı olan mediatek i kullanmazken usrarla yerli markalar bu işl...
|vestel üzerine koyarak geliyor ama 5 sene geriden geliyor.
|ne karaktersiz adammışsın demek için girdim
|başka modelini kullanıyorum memnunum..kullanmadan karalayanlar..yabancı marka yalakalıklarına devam etsin..
|Venüs cihazlarında şebeke sorunları sıklıkla görülüyor ve bataryası kısa sürede performansını yitiriyor bu kadar kalitesiz.Mediatek yonga kullandıkları cihazlarda lte modunda iken şebeke çekmiyor su gibi şarj gidiyor.
|bir şeyi yapabilmek için önce başlamak lazım ben vestel kullanıyorum çok memnunum vestel büyük bir çaba gösteriyor ve ülkemizin gururu bu çöp muhabbeti fazla yabancı hayranlığı
|Bu Vestel yüzünden geçmişte telefonlara ek vergi geldiğini hatırlatırım. Gururmuş. Gururları da mobil bölümü de batsın. Çinden üretilmiş gibi garip birbirine benzer telefonlar. Bize ait bir tane özelliği yok milli servet falan da değil. Özellikle ceosuna ig nobeli vermeleri lazım.
|1999 TL gibi fiyatlardan bahsediliyor. Bu fiyat ile çıkarsa bana kimse yerli milli demesin vestel için.
|videoyu izlemedim, çöp yazmak için girdim :)
|Telefon tasarım olarak güzelde 720p ne la
|vestel üzerine koyarak geliyor ama 5 sene geriden geliyor.
|Vestel umarim batarsiniz
|799 TL'den fazla olmamalı. Ağır çöp bir telefon