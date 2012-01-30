Vestel ile PC çalışmalarını ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk

Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel ile dizüstü bilgisayar çalışmalarını, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlara yönelik faaliyetlerini ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk.

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