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Vestel ile PC çalışmalarını ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk
7 yıl
31,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
73
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel ile dizüstü bilgisayar çalışmalarını, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlara yönelik faaliyetlerini ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk.
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pehhie
6 yıl
editörün seçimi
Uzak durun derim. Ben bir vestel laptop kullanicisiiyim. Makine fena degil ama destek ve malzeme sifir. Burada ki teknik servisi bilgisayarin b sinden bile anlamiyor ve anlamadigini yuzune vurdugunuz da sizi gecistirmeye calisiyor. Bunlarin istanbul must Hizm deki teknik servisten yeni bios image istedim. Ok dediler. Bana bendeki ile ayni versiyon ve tarihli image i yolladilar. Zaten dikkatli inceleciginizde makinenin vestel degil Pegatron diye asus un 2. Kalite urun ureten bir marka oldugunu goreceksiniz. Ben bilgisayarlari cok iyi bilirim ve sorunlari bir sekilde cozuyorum. Peki ya sadece kullanicilar. Yari yolda kalmak istemiyorsaniz arcelik ve vestel den uzak durun..
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Milanorida
6 yıl
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ŞUANDA vestel laptopumdan yazmaktayım (madem vestel konusundayız) 2 sene önce aldım.
aldıktan sonra 1 hafta geçmeden klavye dağıldı, soyuldu, ekran yerinden çıktı.
yapıştırıp göndermişler. o gündür kullanmıyorum ve TAVSİYE ETMİYORUM...
(Not. Atom PC aldım.)
ya durumunuz yetmiyorsa onu alacak kadar durumunuz varsa Lenovo ya bakın derim. bilgisayarlar ucuz yani 600 lira hatta daha düşük fiyata bile bulabilirsiniz. Ama karar sizin. 1 sene sonra driver bulamassınız.
Lenovo , Asus , Hp , Sony ama asla vestel. bidaha öyle bir hata yapmam.
1 Yanıt
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pehhie
6 yıl
editörün seçimi
Uzak durun derim. Ben bir vestel laptop kullanicisiiyim. Makine fena degil ama destek ve malzeme sifir. Burada ki teknik servisi bilgisayarin b sinden bile anlamiyor ve anlamadigini yuzune vurdugunuz da sizi gecistirmeye calisiyor. Bunlarin istanbul must Hizm deki teknik servisten yeni bios image istedim. Ok dediler. Bana bendeki ile ayni versiyon ve tarihli image i yolladilar. Zaten dikkatli inceleciginizde makinenin vestel degil Pegatron diye asus un 2. Kalite urun ureten bir marka oldugunu goreceksiniz. Ben bilgisayarlari cok iyi bilirim ve sorunlari bir sekilde cozuyorum. Peki ya sadece kullanicilar. Yari yolda kalmak istemiyorsaniz arcelik ve vestel den uzak durun..
Saygilarimla
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
vestel laptopumdan çok memnunum hatda evde iki tane var
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ozkanwap
7 yıl
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digiturk, ttnet vs firmalar1n tuketicilere ucretsiz olarak verdigi vestelin urunlerini bile kabul etmezken ozellikle bilisim urunlerine para vermek ak1l isi degil.
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DH Misafiri
7 yıl
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borsa da vestel in fiyatına bakın,kalite ve yaratıcılıktan söz etmeye gerek bile duymazsınız.
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cgdincer
7 yıl
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sayın pişkintaş gayet pişkin anlatmış çakma klonlarını
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DH Misafiri
7 yıl
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vestel benimle çalışsın onlara süper tasarımlar yapayım sonra nasıl satıyorlar
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kljbahadır
7 yıl
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casper daha iyi.tablet işine girse vestelden kesin daha fazla satar...
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DH Misafiri
7 yıl
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abicim boşver vestel'i al asus'u dell'i hp'yi kullan sapasağlam
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DH Misafiri
7 yıl
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ha ordaki laptop casper laptop aynısı :D
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i run each teen me
7 yıl
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yıllar önce ben 23 inche geçtim ama adamlar hala 21.6yla, 23 arası üretime geçmeyi planlıyorlar. beni takip et vestel :D
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Mobile Prof.
7 yıl
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Yav he he desem mesajımı silerler şimdi.
Vestel bu konuda dünyanın en rezil markasıdır.
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Saygilarimla
aldıktan sonra 1 hafta geçmeden klavye dağıldı, soyuldu, ekran yerinden çıktı.
yapıştırıp göndermişler. o gündür kullanmıyorum ve TAVSİYE ETMİYORUM...
(Not. Atom PC aldım.)
ya durumunuz yetmiyorsa onu alacak kadar durumunuz varsa Lenovo ya bakın derim. bilgisayarlar ucuz yani 600 lira hatta daha düşük fiyata bile bulabilirsiniz. Ama karar sizin. 1 sene sonra driver bulamassınız.
Lenovo , Asus , Hp , Sony ama asla vestel. bidaha öyle bir hata yapmam.
Saygilarimla
Vestel bu konuda dünyanın en rezil markasıdır.