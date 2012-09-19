Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası

Vestel, Almanya'daki IFA 2012 Fuarı'nda kurduğu dev standaında başta 4K televizyonlar olmak üzere smart tv'ler ve ürün gamındaki diğer yenilikleri tanıttı. İşte detaylar.

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