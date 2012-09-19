Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|arkadaşlar lütfen bu paylaşıma dikat verin Vestel tv leden uzak durun Vestel tv ler almamak için tek bir sebep veriyorum size Vestel 4k tv lerin içindeki uydu alıcısı 4k yayın desteklemiyor trt 20 şubatta 4k yayına geçiyor şuanda turksat test yayınıvar turkat 4k ve Vestel 4k tv bu yaynı açmıyor uydusu desteklemiyor 4k tv diye satıyorlar içinede sıraan hd uydu alıcıı koyuyorlar lütfen dikkat edelim paranızı boşa harcamayın
|National Geographic kanalında vestel'in belgeselini izleyince gurur duydum.Fabrikanın büyüklüğü ve çalışanların özverisi gözalıcı.Kendilerine has çalışmalar yapmaları harika.
|Gayet güzel. Vestel'i böyle görmek çok güzel. Olumsuz yorum yapanları anlamıyorum. Gurur duyulmalı.
|bütün anti vestelciler doluşmuş.
montaj diyen arkadaşlar yapın bir lcd anakartı yapın bir lcd yi süren bir kart görelim sizi de.
kendi bindiği dalı kesen zihniyet.
|bütün anti vestelciler doluşmuş.
montaj diyen arkadaşlar yapın bir lcd anakartı yapın bir lcd yi süren bir kart görelim sizi de.
kendi bindiği dalı kesen zihniyet.
| Vestel grubunu gerçekten tebrik ederim
marka olarak ben beğeniyorum
şu anda 42750 nolu lcd televizyonunu 5 yıldır kullanıyoruz
forum.donanimhaber.com/...
|Teknoloji ürün satan bir firmanın reklamında silahlı adamlarla mezeli reklam yapması düşündürücü!
| Biz sömürge ülkesi değiliz , lütfen TÜRKÇE'MİZİ güzel konuşalım.Türkçekarşılığı olduğu halde neden öyle davranıyorsunuz , anlaması GÜÇ!
Hangi avrupalı yada amerikalı japon üreticinin mamülünü japonca kelime kullanarak söylediğini duyan var mı?
hepsi kend dilinin karşılığında sözlerle konuşuyor!
|Ben Vesteli bu videodan sonra sevdim ama bakar mısınız ki yorumlardan sonra birazcık tiksindim. Aslında evet Transparan ekran olayına takıldım da geldim ne yazılmış diye okumaya. Daha önceden Samsung'un gösterimini de gördük sonuçta ama bu videoda ben ona benzer bir hal göremedim? Açıklama da yok doğru düzgün yoksa ben mi kaçırdım. Albani uzun bir yazı yazmış, oturdum her 2 yazdığını da okudum ama anlam veremedim konuya dair. Tabi diyeceğim bir şey var, evet yorum yapmak hakları herkesin, daha saçma sohbetler geçiyor ve üzücü bir şey ama yönetimi ciddi bir şekilde uyarmaya çalış o zaman o şekilde hem isim verip hem ağır konuşacağına. Bunca zaman yazdıklarını okudum ama işte ne yaparsın son zamanlarda bir düşme görüyorum hocam yazdıklarında. Sen de duruma dair teknik bir girişimde bulunmamışsın. Sonuç olarak ben öyle alakasız kısım için uzun yazacağına Vestel ile ilgili, pixellence falan için bir şeyler yazarsın zannediyordum ya neyse.
Sonuç olarak, transparan ekran ile ilgili ciddi manada düşüncesi olan biri olur da bu mesajı okursa, bana videoda transparan ekran hakkında geçen bir cümleyi hatta alakalı bir şeyi göstersin, ben hiç benzetemedim bir şeyi...
|Böylesine yanıltıcı bir başlığı "yanlışlıkla" yazmış olmanızı umut ediyorum.
|Ulan ne amlelesiniz ya. Abi bi video ya da olumlu yorumlar yapın. Içiniz kararmış hepinizin. Allah bilir asık suratli tiplersiniz
her videoda türkçenin içine etmek zorundamısınız.
appplika ne, uygulama diyemiyormusunuz
biz chip yerine yonga demenizi bekleken
anasını ağlatıyorsunuz türkçenin