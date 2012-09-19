Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Vestel'den 4K televizyon, smart tv ve daha fazlası

7 yıl
71,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Vestel, Almanya'daki IFA 2012 Fuarı'nda kurduğu dev standaında başta 4K televizyonlar olmak üzere smart tv'ler ve ürün gamındaki diğer yenilikleri tanıttı. İşte detaylar.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tembelherif 7 yıl en beğenilen
yine yanıltıcı başlık... transparan ekran diye tıkladım , onun dışında herşey gördüm.6 dakikam çalındı....
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
est2006 7 yıl

her videoda türkçenin içine etmek zorundamısınız.
appplika ne, uygulama diyemiyormusunuz
biz chip yerine yonga demenizi bekleken
anasını ağlatıyorsunuz türkçenin
her videoda türkçenin içine etmek zorundamısınız.appplika ne, uygulama diyemiyormusunuzbiz chip yerine yonga demenizi beklekenanasını ağlatıy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asalet03 7 yıl
gerçek transparan ekran bu olsa gerek videonun sonuna kadar izledim aradım baktım bulamadım yok..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar lütfen bu paylaşıma dikat verin Vestel tv leden uzak durun Vestel tv ler almamak için tek bir sebep veriyorum size Vestel 4k tv lerin içindeki uydu alıcısı 4k yayın desteklemiyor trt 20 şubatta 4k yayına geçiyor şuanda turksat test yayınıvar turkat 4k ve Vestel 4k tv bu yaynı açmıyor uydusu desteklemiyor 4k tv diye satıyorlar içinede sıraan hd uydu alıcıı koyuyorlar lütfen dikkat edelim paranızı boşa harcamayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dailywalker 5 yıl
National Geographic kanalında vestel'in belgeselini izleyince gurur duydum.Fabrikanın büyüklüğü ve çalışanların özverisi gözalıcı.Kendilerine has çalışmalar yapmaları harika.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlucan96 7 yıl
Gayet güzel. Vestel'i böyle görmek çok güzel. Olumsuz yorum yapanları anlamıyorum. Gurur duyulmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 7 yıl
bütün anti vestelciler doluşmuş.
montaj diyen arkadaşlar yapın bir lcd anakartı yapın bir lcd yi süren bir kart görelim sizi de.
kendi bindiği dalı kesen zihniyet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 7 yıl
bütün anti vestelciler doluşmuş.
montaj diyen arkadaşlar yapın bir lcd anakartı yapın bir lcd yi süren bir kart görelim sizi de.
kendi bindiği dalı kesen zihniyet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meta80 7 yıl
Vestel grubunu gerçekten tebrik ederim
marka olarak ben beğeniyorum
şu anda 42750 nolu lcd televizyonunu 5 yıldır kullanıyoruz


forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Teknoloji ürün satan bir firmanın reklamında silahlı adamlarla mezeli reklam yapması düşündürücü!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cepni27 7 yıl
Biz sömürge ülkesi değiliz , lütfen TÜRKÇE'MİZİ güzel konuşalım.Türkçekarşılığı olduğu halde neden öyle davranıyorsunuz , anlaması GÜÇ!
Hangi avrupalı yada amerikalı japon üreticinin mamülünü japonca kelime kullanarak söylediğini duyan var mı?
hepsi kend dilinin karşılığında sözlerle konuşuyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
Ben Vesteli bu videodan sonra sevdim ama bakar mısınız ki yorumlardan sonra birazcık tiksindim. Aslında evet Transparan ekran olayına takıldım da geldim ne yazılmış diye okumaya. Daha önceden Samsung'un gösterimini de gördük sonuçta ama bu videoda ben ona benzer bir hal göremedim? Açıklama da yok doğru düzgün yoksa ben mi kaçırdım. Albani uzun bir yazı yazmış, oturdum her 2 yazdığını da okudum ama anlam veremedim konuya dair. Tabi diyeceğim bir şey var, evet yorum yapmak hakları herkesin, daha saçma sohbetler geçiyor ve üzücü bir şey ama yönetimi ciddi bir şekilde uyarmaya çalış o zaman o şekilde hem isim verip hem ağır konuşacağına. Bunca zaman yazdıklarını okudum ama işte ne yaparsın son zamanlarda bir düşme görüyorum hocam yazdıklarında. Sen de duruma dair teknik bir girişimde bulunmamışsın. Sonuç olarak ben öyle alakasız kısım için uzun yazacağına Vestel ile ilgili, pixellence falan için bir şeyler yazarsın zannediyordum ya neyse.
Sonuç olarak, transparan ekran ile ilgili ciddi manada düşüncesi olan biri olur da bu mesajı okursa, bana videoda transparan ekran hakkında geçen bir cümleyi hatta alakalı bir şeyi göstersin, ben hiç benzetemedim bir şeyi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tremonster 7 yıl
Böylesine yanıltıcı bir başlığı "yanlışlıkla" yazmış olmanızı umut ediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ulan ne amlelesiniz ya. Abi bi video ya da olumlu yorumlar yapın. Içiniz kararmış hepinizin. Allah bilir asık suratli tiplersiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,5b izlenme · 4 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
11:36
Grundig 55 VLX 9750 SP TV ve MR8000 Wi-Fi Soundbar incelemesi
43,3b izlenme · 11 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
991 izlenme · 14 sa. yeni video
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,6b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,3b izlenme · 14 sa. yeni video
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,7b izlenme · 22 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim