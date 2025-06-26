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    Samsung Galaxy Jump 4 tanıtıldı: 2031’e kadar güncelleme desteği

    Galaxy Jump 4, Exynos 1380 işlemcisi ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle tanıtıldı. 2031'e kadar güncelleme alacak model, uzun vadeli destek sunacak. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy Jump 4 tanıtıldı: 2031’e kadar güncelleme desteği! Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, orta segmentte uzun vadeli destek sunan yeni akıllı telefonu Galaxy Jump 4'ü resmen tanıttı. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çalışan Galaxy Jump 4, 2031'e kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

    Samsung Galaxy Jump 4 neler sunuyor?

    Galaxy Jump 4 gücünü Exynos 1380 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihaz, microSD kart desteğiyle 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık seviyesi ile eşleştirilmiş. Ekranın üst kısmında su damlası çentik tasarımı bulunurken, güvenlik için yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu bulunuyor.

    Kamera tarafında 12 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera ile üçlü bir sistem sunuluyor. Ön kamera ise 13 MP çözünürlüğünde. 4K 30fps video kaydı ve HD çözünürlükte 480 fps/240 fps yavaş çekim gibi yetenekler de cihazda yer alıyor.

    Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası, 17 saate kadar video oynatma süresi sunarken 25W hızlı şarj desteğiyle donatılmış durumda. Bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C desteği sunan model, tek SIM kartla çalışıyor ve özel bir microSD yuvası da içeriyor. Cihazın kalınlığı 7.7 mm, ağırlığı ise 197 gram.

    Galaxy Jump 4, siyah ve açık yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Güney Kore’de satış fiyatı 449.900 won (~330 dolar) olarak belirlenen modelin küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı net değil. Ancak Samsung’un yakında tanıtacağı Galaxy M36 veya Galaxy F36 modellerinin bu cihazın yeniden markalanmış versiyonları olabilir.

    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1000 nit (HBM),
    • İşlemci: Exynos 1380
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 12 MP f/1.8 ana, 8 MP f/2.2 ultra geniş, 2 MP f/2.4 makro
    • Ön Kamera: 13 MP f/2.2
    • Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
    • Boyutlar: 7.7 mm kalınlık
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