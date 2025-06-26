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    Benzersiz yöntem: Raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı

    Geleneksel üç kanatlı rüzgar türbinlerinden radikal ölçüde farklılaşan raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı. Airloom, tasarımının ciddi maliyet avantajları olacağını savunuyor.

    Yenilikçi raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Rüzgar enerjisi son yıllarda birçok ülkede temiz enerji dönüşümünün temel direklerinden biri haline gelse de, sektör son dönemde maliyet artışları ve siyasi baskılar nedeniyle türbülansa girmiş durumda. Ancak Bill Gates’in yatırım desteğini arkasına alan Airloom Energy, bu durumu fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Şirket, geleneksel rüzgar türbini anlayışını tamamen değiştirerek ilk pilot santralinin inşasına resmen başladı.

    Şirket, Wyoming eyaletinde Laramie şehrinin kuzeybatısında yer alan pilot sahasında çalışmalarına resmen başladı. İlk sistem yaklaşık 150 kilovat elektrik üretecek, ancak kullanılan parçalar daha sonra megavat ölçeğinde tesislerde de kullanılabilecek.

    Rüzgar enerjisine yeni bir bakış

    Yenilikçi raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Airloom, rüzgar enerjisinde radikal bir tasarım değişikliği sunuyor. Geleneksel dev türbinlerin aksine, yaklaşık 18-30 metre yüksekliğinde olan bu sistem, uzun kanatlar yerine çok daha kısa kanatları oval bir ray üzerinde döndürüyor. Bu yapı sayesinde sistem hem daha alçak profilli hem de modüler yapıya sahip olabiliyor. Sistemin kendisi basit olduğundan kullanılan kanat sayısı veya yükseklik projeye göre modifiye edilebilir. Hatta bir platform aracılığıyla açık denize de kurulabilir.
    Yenilikçi raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı Tam Boyutta Gör
    Pilot projede ray uzunluğu küçük bir koşu pisti büyüklüğünde ancak ileride planlanan 3 megavatlık versiyon çok daha büyük olacak. Sistem ölçeklenebilir yapısıyla hem büyük enerji ihtiyaçlarına cevap verebilir hem de tarım veya güneş enerjisiyle entegre şekilde kullanılabilir. Firma, aynı alan büyüklüğünde klasik rüzgar türbinlerine kıyasla kendi sistemlerinin daha fazla enerji çıktısı üreteceğini söylüyor.

    Yol haritasına göre ilk ticari demo tesis ise 2026’da kurulacak. Airloom, ilk ticari ölçekli sistemini 2027 veya 2028 yıllarında devreye almayı planlıyor. Bu tesisin bir veri merkezi ya da askeri üs için kullanılması öngörülüyor. Airloom’un hedefi yalnızca türbin tasarımını değiştirmek değil; aynı zamanda rüzgar enerjisini daha ucuz, esnek ve erişilebilir hale getirmek. Şirket, devlet teşvikleri olmadan bile rekabetçi fiyatlara ulaşabileceğini iddia ediyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/06/25/bill-gates-backed-airloom-begins-building-its-first-power-plant/ https://www.airloom.energy/
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