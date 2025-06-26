Benzersiz yöntem: Raylı rüzgar enerjisi santralinin inşası başladı

Şirket, Wyoming eyaletinde Laramie şehrinin kuzeybatısında yer alan pilot sahasında çalışmalarına resmen başladı. İlk sistem yaklaşık 150 kilovat elektrik üretecek, ancak kullanılan parçalar daha sonra megavat ölçeğinde tesislerde de kullanılabilecek.
Rüzgar enerjisine yeni bir bakış
Yol haritasına göre ilk ticari demo tesis ise 2026’da kurulacak. Airloom, ilk ticari ölçekli sistemini 2027 veya 2028 yıllarında devreye almayı planlıyor. Bu tesisin bir veri merkezi ya da askeri üs için kullanılması öngörülüyor. Airloom’un hedefi yalnızca türbin tasarımını değiştirmek değil; aynı zamanda rüzgar enerjisini daha ucuz, esnek ve erişilebilir hale getirmek. Şirket, devlet teşvikleri olmadan bile rekabetçi fiyatlara ulaşabileceğini iddia ediyor.