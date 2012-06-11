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Vestel'in yeni nesil akıllı buzdolabı hakkında tüm detaylar

7 yıl
42,4b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vestel'in 3 boyutlu soğutma teknolojisine sahip, LED Aydınlatmalı, anımsatıcı özellikli, MP3 çalabilen ve A+ Enerji Sınıfı'na üye yeni nesil akıllı buzdolabı hakkındaki tüm detaylar  bu videomuzda. 
 

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Felice Forte 7 yıl en beğenilen
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Yöneticiler mesajı silmesin diye yazıda yazayım bahaneleri olmasın silmek için
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aceleciburak 7 yıl
Donanımhaber misiniz yoksa beyaz eşya satıcısımısınız anlamadım gitti doğrusu eyvallah buzdolapları ilk dolap kelvinatörden bu yana epey ileri gitti de alaka nedir ön plana çıkarmak manasız...
Buzdolabı isteyen her türlü gider sağlam bişi alır... Bosch/Siemens yada daha sağlam ürünlere yönelir 2004 model Boschta bile R600 gaz kullanılıyor hani bana bunu mp3 çalıyor diye yutturamazsınız.ki zaten mutfakta kullanan insanın zaten iphone vardır elinde dock alır müziğini dinler o şekilde kullanım alanı yaratır yanlışmıyım.
kusura bakmayın eleştireceğim eğer reklamdan ücret almaksa ki sayfaya bakarsak vestelin kendi sayfası bariz para kokan bir tanıtım hadi bakalım işinize geliyosa donanım ya bide soğutma çevrimini çizin anlatında görelim kondanser/evaporatör/expension valfe nedir maksat donanımdan haber vermekse soğutmanın mantığını anlatın. biz para kazanmayız demiyoruz kazanın ama bariz para için yapılmış bir tanıtım gibi kokmasın ki bu haber o tadı her şekilde veriyor...
ayrıca 15 mayısta haber çıktı FX57 AMD Trinity notebook u ele geçirdi diye nerde acep 1 ay oldu hala test sıfır
Haber : donanimhaber.com/...
Cümle
''Ayrıca Erdi Özüağ'ın Türkiye'deki ilk Trinity APU'lu laptopu elde ettiğini ve detaylı incelemesini kısa süre sonra sizlerle paylaşacağının müjdesini de verelim''
tam 1 ay olacak bakalım ne zaman yayımlanacak eğer kısa süreniz 1 ay ise bişi diyemiyorum.
ayrıca eleştirdim diye bilmem kaç gün uzaklaştıracaksanız hiç çekinmeyin. ama eleştirmekte haklıyım sonuna kadar A10 4600M testi beklerken buzdolabı çıkıyor varmı böyle bişi
biz burda gerçek donanım haberleri istiyoruz...
Donanımhaber misiniz yoksa beyaz eşya satıcısımısınız anlamadım gitti doğrusu eyvallah buzdolapları ilk dolap kelvinatörden bu yana epey ileri gitti de alaka ne...
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Flcnr 7 yıl
Led!,Led!,Led! ne ledmiş arkadaş; üç metre rulosu 10 liralık zımbırtı, adam 10 kere led teknolojisi demiş. Bu mudur yani ''üstün led teknolojili, tasarım ödüllü buzdolabı''..
Led!,Led!,Led! ne ledmiş arkadaş; üç metre rulosu 10 liralık zımbırtı, adam 10 kere led teknolojisi demiş. Bu mudur yani ''üstün led teknolojili, tasarım ödüll...
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DH Misafiri 3 yıl
dolabımda düşük voltaj yazıyor yardım lütfen
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aycibin 3 yıl
bir mp3 player arıyordum.bunda soğutma özellği de varmış.alayım bari.
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DH Misafiri 7 yıl
buzdolabımda ön ekranda sa yazısı var ne anlama geliyor yardımcı olurmusunuz
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Lazpanyol 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
buzdolabımda ön ekranda sa yazısı var ne anlama geliyor yardımcı olurmusunuz

isicaklik yuksek hatasi olabilir kapilari cok sIk sIK acip kapamayiniz ayarini yukseltin sogutmada problem varsa servis cagirin.
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Patria o Muerte 7 yıl
2 yil vestel kullandik daha dogrusu kullanamadik buzdolabi her hafta bozuluyordu. 5 aydir arcelik kullaniyoruz sukurler olsun Arçelik 'te daha sıkıntı yasamadik
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DH Misafiri 7 yıl
tasarımını beğendim fakat fiyatı fahiştir şimdi bunun
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xXxNikitosxXx 7 yıl
Mesut abimiz Buz dolaplarına Overclock ve CrossFire yapmadığı kalmıştı bunada şahit olucaz yakın zamanda
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moffaka 7 yıl
Hanım buzdolabını açta müzik dinleyelim..
Şaka bir yana gerçekten insanlar bunları alıyor 10 dolarlık mp3 atıyorlar, led diyorlar 500 liralık ürünü 50 lira fazladan maliyet ile 2000 civarlarına satıyorlar.
Alanlara hayırlı olsun hepsinede bol regal reklamlı günler dilerim.
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RevivaL 7 yıl
Yakında buzdolaplarına TV de yerleştirecekler
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MxFxOx 7 yıl
evliliğe hazırlananlar var mazur görün
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cengizhan72 7 yıl
Haberin başlığı Donanımsal içerikli buzdolabı olmalıydı.
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Sunbuloglu 7 yıl
Açıkçası son zamanlarda telefondan başka bir şey yoktu. Şimdi buzdolabı iyice abes olmuş. Bu site donanım sitesi ama cep telefonu sitesi olmuş. Buzdolabı da üstüne tüy dikmiş.
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