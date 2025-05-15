GençTek Zirvesi: Eğitimde teknoloji dönüşümü ve geleceğin vizyonu

Ankara'daki GençTek Zirvesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ile eğitimde teknoloji ve yapay zeka üzerine özel röportaj videomuzda

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen GençTek "Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi"nde editörümüz Cem Sünbül'ün, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ile gerçekleştirdiği özel röportajları sizlerle paylaşıyoruz.

Bu videoda Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitim sisteminde teknolojinin rolünü ve MEB'in dijital dönüşüm vizyonunu detaylı olarak anlatıyor. Bakan, "Değişen yeni dünyada eğitim, sadece bilgi verme odaklı değil, verilen bilgileri uygulama, beceriye dönüştürmek üzere dönüştü" diyerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatı vurguluyor.

Bakan Tekin, eğitimde yapay zekanın rolü hakkında da önemli açıklamalar yaptı ve Mayıs ayının sonunda Yapay Zeka Politika Belgesi'nin yayınlanacağını duyuruyor. MEB, bakanlık bünyesinde yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmek için yoğun çalışmalar yürütüldüğü bilgisini verdi ve "Biz Türkiye'nin geleceğini sizlere emanet edileceğinin farkındayız ve sizin dünyanın en donanımlı gençliği olarak yetişmeniz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

GençTek Zirvesi, 21 ilde yapılan tanışma toplantıları ve etkinlikler sonrasında düzenlenen, gençlerin bilişim alanında kendilerini geliştirmeleri ve projeler üretmeleri amacıyla hayata geçirilmiş bir program. Zirve kapsamında e-Spor, e-Ticaret, oyun tasarımı, yapay zeka ve web programlama gibi güncel teknoloji konularına odaklanılıyor.

Mustafa Canlı, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü olarak bakanlığın teknoloji yatırımlarını detaylandırdı; 3.500 yeni BT sınıfı kurulumu, 40.000 adet MapKit robotik kodlama kiti dağıtımı, 525 yenilikçi sınıf projesi, Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Dairesi kurulumu, Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan öğrenciler, GençTek Zirvesi'nde kendi geliştirdikleri projeleri sergilerken hem özgüven kazanıyor hem de iletişim becerilerini geliştiriyor. Akran öğrenme modeli ile birbirlerinden öğrenen ve birlikte üreten gençler, ekran bağımlılığından ziyade teknoloji üreticileri olarak öne çıkıyor.

Zirve, sadece öğrencilerin akademik başarısını hedeflemiyor, aynı zamanda onların yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Okulların sadece ders saatleri içinde değil, ders dışı zamanlarda da etkinlik merkezi olması hedefleniyor.



Bu videomuzda ilk olarak yetkililerle yaptığımız röportajı, daha sonra sıradaki videomuzda ise yarının teknoloji liderlerini temsil genç yetenekleri izleyebileceksiniz.

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