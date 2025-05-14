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    Çelikten daha güçlü olan “ahşap” seri üretime geçiyor

    Üniversitede filizlenen ve sonrasında InventWood tarafından lisanslanan “süper ahşap” seri üretime girmeye hazırlanıyor. Bu ahşabın çelikten bile daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

    Çelikten daha güçlü olan “ahşap” seri üretime geçiyor Tam Boyutta Gör
    Bilim kurgu senaryolarından fırlamış gibi görünse de Maryland Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda geliştirilen teknoloji, ahşabı çelikten daha güçlü bir yapıya dönüştürüyor. Şimdi ise bu yenilik, seri üretim aşamasına gelmiş durumda. ABD merkezli girişim InventWood, “Superwood” adını verdiği bu yüksek performanslı malzemeyi bu yaz itibarıyla piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

    Üniversite laboratuvarından fabrika üretimine

    2018 yılında malzeme bilimci Prof. Dr. Liangbing Hu’nun geliştirdiği teknoloji, sıradan ahşabı yoğunlaştırarak ve moleküler düzeyde yeniden şekillendirerek olağanüstü mekanik özellikler kazandırıyor. Hu, başlangıçta bu keşfi sadece akademik düzeyde değerlendirmeyi düşünürken, girişimci Alex Lau’nun liderliğindeki InventWood ile iş birliği yaptı ve şimdi firma lisans altında ürünü ticarileştirme yoluna gidiyor.

    Yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda, ahşabın güçlendirme süreci bir haftadan sadece birkaç saate indirildi. Superwood’un temel hammaddesi, bildiğimiz kereste. Ahşabın ana bileşenleri olan selüloz ve lignin üzerinde yapılan özel işlemlerle, malzemenin moleküler yapısı yeniden düzenleniyor.

    Ahşap önce gıda endüstrisinde kullanılan kimyasallarla işleniyor, ardından sıkıştırılarak selüloz molekülleri arasındaki hidrojen bağları artırılıyor. Bu işlem sonucunda, malzeme dört kat yoğunlaşıyor ancak bu yoğunluk artışıyla birlikte mukavemet neredeyse on katına ulaşıyor.

    Çelikten daha güçlü

    Çelikten daha güçlü olan “ahşap” seri üretime geçiyor Tam Boyutta Gör
    Şirketin iddiasına göre Superwood, çelikten yüzde 50 daha yüksek çekme dayanımına ve on kat daha iyi ağırlık-mukavemet oranına sahip.

    Superwood yalnızca güçlü değil, aynı zamanda dayanıklı. A1 yangın sınıfında yer alan bu malzeme, yüksek alev direnci sunuyor. Ayrıca çürümeye ve haşerelere karşı dirençli. Polimer katkılarıyla dış mekanlarda — örneğin dış cephe kaplaması, zemin döşemesi veya çatı — kullanım için de uygun hale getirilebiliyor. Görsel olarak da iddialı olan bu yeni nesil ahşap, yoğunlaştırma işlemiyle daha zengin ve tropikal ağaç türlerini andıran doğal renk tonlarına ulaşıyor.

    InventWood, Superwood’un üretimi için 15 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Grantham Foundation’ın liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna Baruch Future Ventures, Builders Vision ve Muus Climate Partners da katıldı. Bu yatırımla kurulan ilk ticari üretim tesisi, Superwood’un pazardaki yerini almasını sağlayacak.

    InventWood, Superwood’un ilk ticari ürünlerini bu yaz üretmeye başlayacak. İlk aşamada dış cephe uygulamalarına odaklanılacak. Ancak hedef çok daha büyük: beton ve çelik gibi yüksek karbon ayak izine sahip yapı malzemelerinin yerini almak.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/05/12/inventwood-is-about-to-mass-produce-wood-thats-stronger-than-steel/ https://www.inventwood.com/
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