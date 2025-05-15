İstikbal Göklerdedir! Boeing ve Leonardo'yu geride bırakan Hürjet'in İspanya anlaşmasının perde arkası ve tüm detayları!

Türk havacılık tarihinde yeni bir dönüm noktası daha geride kaldı! HÜRJET, İspanya ihalesinde Boeing, Leonardo ve KAI gibi devleri geride bırakarak Avrupa pazarına giriş yaptı.

HÜRJET İspanya anlaşması Türk havacılık ve savunma sanayiinin uluslararası arenada kazandığı tarihi bir zafer olarak kayıtlara geçti. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil jet eğitim uçağımız HÜRJET, İspanya Hava Kuvvetleri'nin açtığı ihaleyi kazanarak Boeing T-7 Red Hawk, Korea Aerospace Industries T-50 ve Leonardo M-346 gibi dünya devlerini geride bıraktı. Madrid'deki FEINDEF 2025 fuarında imzalanan anlaşma kapsamında İspanya'nın kullandığı F-5 uçakları emekliye ayrılacak ve yerini HÜRJET alacak.

Bu anlaşma sadece bir ihale başarısı değil, Türkiye'nin artık jet motorlu eğitim uçağı ihraç eden ülkeler ligine yükseldiğinin somut göstergesi. HÜRJET'in İspanya konfigürasyonunda Airbus ve 14 İspanyol şirket üretim sürecine dahil olacak ve NATO standartlarına uygun üretilecek ortak altyapı İspanya'da konuşlandırılacak. Bu işbirliği modeli, HÜRJET için yeni ihracat kapılarını açacak potansiyele sahip.

1,4 Mach hıza ulaşabilen, 13,7 metre uzunluğa ve 17.700 pound itki gücüne sahip HÜRJET, gelişmiş aviyonik sistemleri ve çok yönlü kullanım özellikleriyle rakiplerinden ayrışıyor. Hem eğitim hem de hafif taarruz görevlerini üstlenebilen uçak, gemiden kalkış-iniş yapabilen versiyonuyla da dikkat çekiyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, anlaşmanın sadece İspanya için değil, NATO ve diğer dünya ülkeleri için de önemli bir kapı araladığını belirtiyor. 2026'da TSK'ya teslim edilmesi beklenen HÜRJET'in seri üretimine 2025'te başlanacak ve İspanya için özel konfigürasyonlu uçaklar üretilecek.

Bu video podcast'inde HÜRJET'in İspanya başarısını, teknik özelliklerini, rakiplerine göre avantajlarını ve bu tarihi anlaşmanın Türk savunma sanayii için ne anlama geldiğini detaylı olarak inceliyoruz. Cem Sünbül'ün Türk mühendisliğinin bu gurur verici başarısını anlattığı videomuzu izlemeyi unutmayın!