İlk örnekleri 1920'lere dayanan zaman yolculuğu filmleri, aradan geçen yüz yılda bilim-kurgu türünün en sevilen alt kollarından birine dönüştü. Diğer yandan zaman yolculuğu temasını aksiyon ve komedi gibi türlerle harmanlayan başarılı eserler de ortaya koyuldu. Kimisi bunu daha bilimsel teorilere dayandıran gerçekçi düzlemde yaparken, bazıları daha hayalperest senaryoları perdeye taşıdı. Bu listemizde, bu farklı yorumları bir araya getirerek tüm zamanların en iyi zaman yolculuğu filmlerini derledik.

Tüm Zamanların En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Listeyi hazırlarken zaman yolculuğunun hikâyenin asli unsuru olmasına özen gösterdik. Bu yüzden Terminator gibi zaman yolculuğuyla bağlantılı olsa da asıl konusu farklı olan filmleri listeye almadık. Bu ufak notu da düştükten sonra, işte tüm zamanların en iyi zaman yolculuğu filmleri:

1️⃣ Geleceğe Dönüş üçlemesi (Back to the Future I-II-III)

Tam Boyutta Gör Zaman yolculuğu denince akla gelen ilk film elbette Geleceğe Dönüş oluyor. Hem 1985 yapımı ilk film hem de 1989 ve 90'da gelen devam filmleri, tüm zamanların en iyi zaman yolculuğu filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1985-89-90

: 1985-89-90 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera IMDb Puanı: 8.5

Çılgın bir bilim adamı olan Doc Brown, DeLorean marka bir arabayı istediği tarihe seyahat edebileceği bir zaman makinesine dönüştürüyor. Bu çılgın deneyinde ona 17 yaşındaki lise öğrencisi Marty McFly yardımcı oluyor. Doc'un makineyi çalıştırmak için yaptığı deneylerden biri sırasında Marty yanlışlıkla 30 yıl geçmişe gönderilince, kendisini eğlenceli ama bir o kadar da karmaşık bir maceranın içerisinde buluyor.

2️⃣ 12 Maymun (Twelve Monkeys)

Tam Boyutta Gör Geleceğe Dönüş zaman yolculuğu temasını daha eğlenceli bir yerden ele alırken, 12 Maymun bu konuyu çok daha karanlık bir tonda işliyor.

Yapım yılı : 1995

: 1995 Yönetmen : Terry Gilliam

: Terry Gilliam Oyuncular : Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer

: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer Tür : Bilim-Kurgu, Gerilim

: Bilim-Kurgu, Gerilim IMDb Puanı: 8

12 Maymun, dünyanın ölümcül bir salgın yüzünden felakete sürüklendiği post-apokaliptik bir gelecekle 1990'lar arasında gidip geliyor. Film, insan yapımı bu virüsün kaynağını bulması ve çok geç olmadan durdurması için geçmişe gönderilen bir suçluya odaklanıyor. Cezasının hafifletilmesi için geçmişe gönderilmeyi kabul eden James Cole (Bruce Willis), kendisini giderek derinleşen bir gizemin içinde buluyor.

3️⃣ La Jetée

Tam Boyutta Gör 12 Maymun'un esin kaynağı olan La Jetée, usta sinemacı Chris Marker'ın imzasını taşıyan Fransa yapımı bir kısa film.

Yapım yılı : 1962

: 1962 Yönetmen : Chris Marker

: Chris Marker Oyuncular : Hélène Châtelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux, Jean Négroni

: Hélène Châtelain, Davos Hanich, Jacques Ledoux, Jean Négroni Tür : Bilim-Kurgu, Kısa Film

: Bilim-Kurgu, Kısa Film IMDb Puanı: 8

Marker'ın fotoğraf karelerini bir araya getirip üzerine bir seslendirme ekleyerek ortaya çıkardığı La Jetée, 3. Dünya Savaşı'nın sonrasında geçiyor. Aynı 12 Maymun'da olduğu gibi burada da hikâyenin merkezinde geçmişe gönderilen bir suçlu yer alıyor. Bu suçludan geçmişe yaptığı yolculuklarda dünyanın sorunlarına çözüm olacak cevapları bulması isteniyor. Marker'ın filmi sadece hikâyesiyle değil, film yapma tekniklerinin sınırlarını genişletmesiyle de sinema tarihinde önemli bir yere sahip.

4️⃣ Kapsül (Primer)

Tam Boyutta Gör Düşük bir bütçeyle çekilmiş bağımsız bir film olan Primer, zaman yolculuğu konusunu olabilecek en gerçekçi, en bilimsel şekilde ele alıyor.

Yapım yılı : 2004

: 2004 Yönetmen : Shane Carruth

: Shane Carruth Oyuncular : Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden, Anand Upadhyaya

: Shane Carruth, David Sullivan, Casey Gooden, Anand Upadhyaya Tür : Bilim-Kurgu, Gerilim

: Bilim-Kurgu, Gerilim IMDb Puanı: 7.9

Primer, bir zaman makinesi icat eden iki mühendise odaklanıyor. İkili bu makinenin tam olarak nasıl çalıştığını ve bu yeni icatla neler yapabileceklerini çözmeye çalışırken, kendilerini ahlaki ve kuramsal sorgulamaların içinde buluyor. Filmi yazıp yöneten Shane Carruth, zaman yolculuğunun işleyişine dair son derece gerçekçi ve ilgi çekici bir denklem oluşturuyor. Öyle ki filmdeki zaman yolculuğu mekaniğinin nasıl çalıştığını açıklayan akademik makaleler bile yayınlandı.

5️⃣ Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow)

Tam Boyutta Gör Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği Edge of Tomorrow, ilgi çekici zaman yolculuğu mekaniği ve bu mekanik etrafına kurduğu eğlenceli hikâyesiyle, son yılların en başarılı bilim kurgu filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2014

: 2014 Yönetmen : Doug Liman

: Doug Liman Oyuncular : Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson

: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon

: Bilim Kurgu, Aksiyon IMDb Puanı: 7.9

Yakın bir gelecekte uzaylı bir ırk Dünya'yı istila etmiştir. Dünya ülkeleri tüm güçlerini bir araya toplayıp direnişe geçmiş olsa bu kurnaz düşmanı bir türlü alt edememektir. Bu umutsuz savaşta cepheye sürülen bir asker, zorla götürüldüğü cephede daha ilk günden ölür. Ama ölürken o uzaylı ırkının kanıyla temas etmesi, ona zamanda geri gitme kabiliyeti kazandırır. Gönülsüz kahramanımızın eline kazara geçen bu güç, tüm savaşın dengesini değiştirme potansiyeline sahiptir.

6️⃣ Zamanın Ötesinde (Predestination)

Tam Boyutta Gör Farklı döngülerin iç içe geçtiği karmaşık hikâyesiyle izleyicileri etkilemeyi başaran Predestination, Dark dizisindekine benzer bir zaman yolculuğu mekaniğine sahip.

Yapım yılı :2014

:2014 Yönetmen : Michael Spierig & Peter Spierig

: Michael Spierig & Peter Spierig Oyuncular : Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor, Madeleine West

: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor, Madeleine West Tür : Bilim-Kurgu, Gerilim

: Bilim-Kurgu, Gerilim IMDb Puanı: 7.4

Zaman ajanı olarak görev yapan bir adam, yıllardır peşinde olduğu suçluyu yakalaması için son bir göreve gönderilir. Bu görev sırasında, yaralı ve kimlik karmaşası içinde olan genç bir adamla yolları kesişir. Bu genç adamın trajik hikâyesini dinlemeye başlayan zaman ajanı, yıllardır çözmeye çalıştığı gizemin anahtarının bu hikâyede saklı olduğunu fark eder. Predestination, kaderlerin ve kimliklerin iç içe geçtiği, paradokslarla dolu hikâyesiyle, sadece zaman yolculuğunun sınırlarını değil özgür irade kavramını da sorgulamaya açan son derece etkileyici bir film.

7️⃣ Suç Zamanı (Timecrimes)

Tam Boyutta Gör Zaman yolculuğunun sebep olduğu paradoksları konu alan bir diğer dikkat çekici film de İspanya yapımı Timecrimes; Orijinal adıyla Los cronocrímenes.

Yapım yılı : 2007

: 2007 Yönetmen : Nacho Vigalondo

: Nacho Vigalondo Oyuncular : Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga, Nacho Vigalondo

: Karra Elejalde, Candela Fernández, Bárbara Goenaga, Nacho Vigalondo Tür : Bilim-Kurgu, Gizem, Korku

: Bilim-Kurgu, Gizem, Korku IMDb Puanı: 7.1

İspanya kırsalında yaşayan Hector, bir gün ormanda yüzü bandajlarla sarılı bir adamın saldırısına uğrar. Bu saldırgandan kaçarken yanlışlıkla zamanda birkaç saat geriye giden Hector, bu ufak sıçramanın bile büyük sonuçları olabileceğini fark eder.

8️⃣ Kelebek Etkisi (The Butterfly Effect)

Tam Boyutta Gör 2000'lerin ilk yıllarında en popüler filmlerden biri olan Kelebek Etkisi, zaman yolculuğu konusunu bilimsel bir düzlemde ele almak yerine, geçmişte yapılacak ufak değişiklilerin ne gibi sonuçlar doğuracağına odaklanıyor.

Yapım yılı : 2004

: 2004 Yönetmen : Eric Bress & J. Mackye Gruber

: Eric Bress & J. Mackye Gruber Oyuncular : Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters, Elden Henson

: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters, Elden Henson Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama IMDb Puanı: 7.6

Geçmişteki anılarına geri dönerek yaşananları değiştirme gücüne sahip olan bir genç, bu yeteneğini kullanarak çocukluk travmalarını düzeltmeye çalışır. Ancak yaptığı en ufak değişiklikler bile gelecekte büyük etkiler yaratır. Bir süre sonra bu etkileri kontrol altına almakta zorlanan genç, seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

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9️⃣ X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (X-Men: Days of Future Past)

Tam Boyutta Gör X-Men: Geçmiş Günler Gelecek, geçmişle geleceğin iç içe geçtiği hikâyesiyle zaman yolculuğu temasını başarılya işleyen ender süper kahraman filmlerinden biri.

Yapım yılı : 2014

: 2014 Yönetmen : Bryan Singer

: Bryan Singer Oyuncular : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

: Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu IMDb Puanı: 7.9

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek, Sentineller olarak bilinen mutant avcısı robotların dünyayı yok oluşun eşiğine getirdiği karanlık bir gelecekte başlıyor. Bu felaketi engellemenin tek yolunun geçmişi değiştirmek olduğunu fark eden X-Men, Wolverine’in zihnini 1973 yılındaki genç bedenine gönderir. 1973'te Sentinel programını başlamadan bitirmeye çalışan Wolverine, bunun için Profesör X ve Magneto gibi karakterlerin genç hâllerinden yardım ister. Wolverine ve topladığı X-Men ekibi bu zorlu görevi yerine getirmeye çalışırken, gelecekteki X-Men de Wolverine'in bedenini saldırıya geçen Sentinellerden korumak için savaşır.

🔟 Zamanda Aşk (About Time)

Tam Boyutta Gör 2013 yapımı About Time, zaman yolculuğu temasını bir bilim kurgu hikâyesi yerine bir aşk öyküsünün merkezine oturtuyor.

Yapım yılı : 2013

: 2013 Yönetmen : Richard Curtis

: Richard Curtis Oyuncular : Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson

: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb Puanı: 7.8

Tim Lake 21 yaşına geldiğinde, ailesindeki erkeklerin zamanı geriye alabilme yeteneğine sahip olduğunu öğrenir. Kendi anılarına geri dönüp onları yeniden yaşayabileceğini ya da isterse değiştirebileceğini öğrenen Tim, bunu hayatının aşkını bulmak için kullanır. Tim, sevdiği kadınla mutlu bir yaşam kurmak için yeteneğini kullanırken, ne kadar istese de bazı şeyleri değiştiremeyeceğini fark eder. Zamanda Aşk, duygu dolu hikâyesiyle sıradan bir aşk filminin ötesine geçmeyi başarıyor.

11) Zaman Yolcusunun Karısı (The Time Traveler's Wife)

Tam Boyutta Gör About Time gibi Zaman Yolcusunun Karısı da zaman yolculuğuyla sınanan bir aşk hikâyesine odaklanıyor.

Yapım yılı : 2009

: 2009 Yönetmen : Robert Schwentke

: Robert Schwentke Oyuncular : Rachel McAdams, Eric Bana, Ron Livingston

: Rachel McAdams, Eric Bana, Ron Livingston Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama IMDb Puanı: 7.1

Henry, istemsiz olarak zamanda ileri ve geri sıçrayan bir adamdır. Henry, Clare ile gerçek aşkı bulsa da bu "yeteneği" ilişkilerini son derece karmaşık hâle getirir. Çünkü ne zaman nereye gideceği belirsizdir. Clare için bu, hem zamansız buluşmalar hem de beklenmedik ayrılıklarla dolu bir yaşam anlamına gelir.

12) Zaman Makinası (The Time Machine)

Tam Boyutta Gör H.G. Wells’in aynı adlı klasik romanından uyarlanan Zaman Makinası, zaman yolculuğu temasını beyaz perdeye taşıyan ilk büyük yapımlardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Yapım yılı : 1960

: 1960 Yönetmen : George Pal

: George Pal Oyuncular : Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimieux

: Rod Taylor, Alan Young, Yvette Mimieux Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera IMDb Puanı: 7.5

1899 yılında Londra’da yaşayan bilim insanı George, icat ettiği zaman makinesiyle geleceğe doğru yolculuk yapmaya başlar. İlk başta birkaç yıl ileriye giden George, zamanla daha ileriye, yüz yıllarca, hatta bin yıllarca sonrasına yolculuk yapmaya başlar. Bu yolculukları sırasında medeniyetin çöküşüne şahit olan George, insanlığın ikiye bölündüğü bu uzak gelecekte önemli bir savaşın içine çekilir.

13) Tetikçiler (Looper)

Tam Boyutta Gör Looper, zaman yolculuğunun bir suç mekanizmasına dönüştüğü ilgi çekici bir gelecek tasviri çiziyor.

Yapım yılı : 2012

: 2012 Yönetmen : Rian Johnson

: Rian Johnson Oyuncular : Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano

: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon IMDb Puanı: 7.4

"Looper" adı verilen kiralık katiller, 30 yıl sonrasından (2074) gönderilen kişileri anında öldürüp cesetleri ortadan kaldırırlar. Böylece 2074'teki mafya, kimsenin izini süremeyeceği cinayetler işler. Yıllardır bu kanlı mekanizmanın parçası olan Joe, yine bu görevlerden biri sırasında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çünkü bu kez gelecekten gönderilen kişi kendisinin yaşlı hâlidir. Bu beklenmedik olay, Joe'ları zor kararlar verecekleri tehlikeli bir kovalamacanın içine atar.

14) Paris'te Gece Yarısı (Midnight in Paris)

Tam Boyutta Gör Woody Allen imzalı Midnight in Paris, zamanda yolculuk temasını çok daha eğlenceli bir hikâyeyle ele alıyor.

Yapım yılı : 2011

: 2011 Yönetmen : Woody Allen

: Woody Allen Oyuncular : Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates

: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama IMDb Puanı: 7.7

Tatil için eşiyle birlikte Paris'e giden Gil, modern hayatın karmaşasından ve yazarlık kariyerindeki çıkmazdan kaçmanın hayalini kurarken, kendisini bir anda 1920’lerin Paris’inde bulur. Burada Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Salvador Dalí gibi dönemin önemli figürleriyle tanışma şansı yakalayan Gil, hep hayalini kurduğu bu dünyanın büyüsüne kapılır. Her sabah ailesiyle vakit geçirirken her gece bu büyülü dünyaya geri dönen Gil, kendi hayatını ve ilişkilerini sorgulamaya başlar.

15) Yaşam Şifresi (Source Code)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal'un başrolünü üstlendiği Source Code, bilim-kurgu ve gerilim türlerini başarıyla harmanlıyor.

Yapım yılı : 2011

: 2011 Yönetmen : Duncan Jones

: Duncan Jones Oyuncular : Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright

: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright Tür : Bilim-Kurgu, Gerilim

: Bilim-Kurgu, Gerilim IMDb Puanı: 7.5

Source Code adı verilen teknoloji, gelişmiş bir simülasyona sokulan operatörlerin zamanda sekiz dakika geriye gidip geçmişte yaşananları görmesine olanak sağlar. Eski bir asker olan Colter Stevens, teröristler tarafından patlatılan trende ne olduğunu öğrenmesi için Source Code'a sokulur. Her seferinde baştan başlayıp olayları incelemesi için 8 dakikası olan Colter, bir yandan suçluları bulmaya çalışırken, diğer yandan bu teknolojinin gerçek doğasını sorgulamaya başlar.

En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 2448654

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