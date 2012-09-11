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VIA'dan dört çekirdekli ve DirectX 11 destekli ultra-mini anakart

6 yıl
3b
1
17
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugünlerde çok sık gündeme geliyor olmasa da çip üreticisi VIA, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor. Ürün stratejisini daha çok kurumsal platformlar üzerine yönlendiren şirket, Rasperry Pi'ye rakip kart üstü sistemlerden Pico-ITX anakartlara ve dört çekirdekli işlemcilerden DirectX 11 destekli grafik birimlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Şirket duyurusunu yaptığı EPIA-P910 kodlu yeni nesil Pico-ITX anakart modeli ile ilk defa bu kategoride dört çekirdekli x86 işlemci ve DirectX 11 desteğini birilkte sunuyor.
10cm x 7.2cm ölçülerinde olan anakart, son kullanıcılardan öte özel amaçları olan profesyonel sistemlere yönelik. Sektörel bazda değerlendirildiğinde sağlık ve lojistik gibi alanlara göz kırpan anakart, VIA'nın E Serisi 1GHz hızındaki dört çekirdekli işlemcisini kullanıyor. 
VX11H isimli medya işlem ünitesi, DirectX 11 desteğine ek olarak Stereoscopic 3D uyumluluğu da sergileyen sistem, bu açıdan bakıldığında 3D demo gösterileri yapmak isteyen büyük ölçekli mağazalarda da kullanılabilir. Görüntü aktarımı için HDMI 1.4a ile birlikte VGA ve bir adet tek kalan 24-bit LVDS desteğini bünyesinde barındıran sistemle birilkte 8GB'a kadar 1333MHz hızında DDR3 bellek kullanılabiliyor.
Üzerinde  iki adet USB 3.0 portu ile birlikte iki adet SATA konnektörüne yer verilen Pico-ITX anakart, VIA'nın Chromotion 5.0 video motoru sayesinde yaygın olarak kullanılan çeşitli çoklu ortam formatları için donanımsal hızlandırma desteği de getiriyor. Tüm bunlara ek olarak kablolu internet bağlantısı için Gigabit Ethernet ve HD Ses desteğini de bünyesinde barındıran anakartın gömülü sistemler pazarında ses getirmesi beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 

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melikulupinar 6 yıl
Her şey küçülüyor ama portlar hariç galiba.
RJ-45 ve USB gözüme devasa göründü kart üzerinde.
Mini display port gibi şunları da küçültseler incecik sistemler olacak.
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Destekchi 5 yıl
Merhabalar,

Bu ürünün dağıtıcısı kimdir? Nasıl ulaşabilirim.
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dragonball 6 yıl
ufiku123
ram ler nerede

anakartın arka yuzeyınde viagallery.com/...
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OZKNaln 6 yıl
bunu sevdım
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: aceleciburak
Pico olduğu için asla TR pazarına gelemez onuda geçtim hala mini-itx anakartlar bile TR pazarında girmiyor daha doğrusu adam akıllı ürün yok...MSI çıkarmıştı Soket FM2 (AMD Trinity) için A85IA-E53 o bile Tr ye gelmeyecek gibihttp://www.htpc-reviews.com/msi-a85ia-e53-fm2-socket-in-mini-itx-motherboard

Gelecek İnşallah, FM2'ler henüz ilk girişi yapmadılar, MSI A85IA-E53'de, Sapphire Pure Platinum A75T'de ve diğer markaların FM2 mini-itx modelleri de gelecekler İnşallah, eli kulağında.
1 Yanıt Yanıtla
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aceleciburak 6 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

aceleciburak
Pico olduğu için asla TR pazarına gelemez onuda geçtim hala mini-itx anakartlar bile TR pazarında girmiyor daha doğrusu adam akıllı ürün yok...MSI çıkarmıştı Soket FM2 (AMD Trinity) için A85IA-E53 o bile Tr ye gelmeyecek gibihttp://www.htpc-reviews.com/msi-a85ia-e53-fm2-socket-in-mini-itx-motherboard

Gelecek İnşallah, FM2'ler henüz ilk girişi yapmadılar, MSI A85IA-E53'de, Sapphire Pure Platinum A75T'de ve diğer markaların FM2 mini-itx modelleri de gelecekler İnşallah, eli kulağında.


MSI A85IA E53 ün gelmesi için MSI Türkiyeye talepte bulunmanız lazım gün üçerisinde MSI TR ile konuştum mini itx formda ürün düşünmediklerini söylediler ancak talep gelmesi ile fikir değişebilirmiş ...

güçlü mini itx sistem toplamak isteyen varsa mutlaka MSI Türkiye ile irtibata geçip özellikle A85IA - E53 için talepte bulunsun
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aceleciburak 6 yıl
Pico olduğu için asla TR pazarına gelemez onuda geçtim hala mini-itx anakartlar bile TR pazarında girmiyor daha doğrusu adam akıllı ürün yok...
MSI çıkarmıştı Soket FM2 (AMD Trinity) için A85IA-E53 o bile Tr ye gelmeyecek gibi
htpc-reviews.com/...
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osmanefeozkan 6 yıl
Bunu satın alabileceğimiz biryer yokmu elimde 17"laptop ekranı var ve win8li bir aio pc yapıcam bunu almazsam amd e450 işlemcili bir ankart almayı düşünüyorum ama o zaman LVDS devreside almam gerekicek tam aradığım alet
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pckopatx 6 yıl
merak ediyorum kocaman sitesiniz sizin test siteniz yokmu Allah aşkına. İnsan orada dener begenirse yükler. canlı site üzerinde değişiklik yapmaz.
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Rubisco 6 yıl
http://forum.donanimhaber.com/m_65622106/mpage_1/f_/key_//tm.htm

Bu da eski versiyon heralde :/// Haberi 2 gün önce yapılmış ://
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Via'nın satış politikası bence müthiş derecede yanlış, sıfır risk yolundan gidiyor, büyük bir kurumdan ihale yada başka şekilde iş bağlıyor, sonra aldığı siparişi üretiyor, parekende de ise artık hiç yok.
Sen yıllarca 4 çekirdek 1.6 Ghz hem de küçük işlemci üret sat(nano L4800E), ama yeni ürettiğin modeller 1 Ghz olsun, x86 işlemciler bunlar, insanlar buna 64 bit Window8 kuracaklar. Kim bilir yine hangi kurumdan aldı da bunun siparişini, parekendeye hitap etmedi.
Bu işlemcinin ATX formu en aşağı 3 Ghz, Via ne zaman küçük işlemci inadını bırakıpta yüksek hızlı işlemcilerini son kullanıcıdan saklamaktan vazgeçerse, işte o zaman büyüklüğün gereğini yapmış olacak.
Küçük hesaplarla boğulan büyük firma VIA.
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ufiku123 6 yıl
ram ler nerede
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SEO-Uzmanı 6 yıl
şu via firmasına 10 yıldır uyuzum !
şu ana kadar nice boba çınar ağıcı gibi firma devrildi gitti !
ama bu firma bir türlü iflas edemedi gitti ! :(
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