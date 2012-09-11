VIA'dan dört çekirdekli ve DirectX 11 destekli ultra-mini anakart

Bugünlerde çok sık gündeme geliyor olmasa da çip üreticisi VIA, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmeye devam ediyor. Ürün stratejisini daha çok kurumsal platformlar üzerine yönlendiren şirket, Rasperry Pi'ye rakip kart üstü sistemlerden Pico-ITX anakartlara ve dört çekirdekli işlemcilerden DirectX 11 destekli grafik birimlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip. Şirket duyurusunu yaptığı EPIA-P910 kodlu yeni nesil Pico-ITX anakart modeli ile ilk defa bu kategoride dört çekirdekli x86 işlemci ve DirectX 11 desteğini birilkte sunuyor.

10cm x 7.2cm ölçülerinde olan anakart, son kullanıcılardan öte özel amaçları olan profesyonel sistemlere yönelik. Sektörel bazda değerlendirildiğinde sağlık ve lojistik gibi alanlara göz kırpan anakart, VIA'nın E Serisi 1GHz hızındaki dört çekirdekli işlemcisini kullanıyor.

VX11H isimli medya işlem ünitesi, DirectX 11 desteğine ek olarak Stereoscopic 3D uyumluluğu da sergileyen sistem, bu açıdan bakıldığında 3D demo gösterileri yapmak isteyen büyük ölçekli mağazalarda da kullanılabilir. Görüntü aktarımı için HDMI 1.4a ile birlikte VGA ve bir adet tek kalan 24-bit LVDS desteğini bünyesinde barındıran sistemle birilkte 8GB'a kadar 1333MHz hızında DDR3 bellek kullanılabiliyor.

Üzerinde iki adet USB 3.0 portu ile birlikte iki adet SATA konnektörüne yer verilen Pico-ITX anakart, VIA'nın Chromotion 5.0 video motoru sayesinde yaygın olarak kullanılan çeşitli çoklu ortam formatları için donanımsal hızlandırma desteği de getiriyor. Tüm bunlara ek olarak kablolu internet bağlantısı için Gigabit Ethernet ve HD Ses desteğini de bünyesinde barındıran anakartın gömülü sistemler pazarında ses getirmesi beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.