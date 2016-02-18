Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor

Fossil ve Tag Heuer gibi lüks akıllı saat üreticilerinin ardından, çakıları ile ünlü Victorinox da giyilebilir cihaz pazarına girme kararı aldı. Firma, Acer ile işbirliği yapıyor.
3 yıl
2,6b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor


Giyilebilir cihaz pazarına adım atan lüks saat üreticilerinin genelde Intel ve Google ile ortaklık yaptıklarını görüyoruz. Ünlü İsveç çakılarının yanında lüks saatler de üreten Victorinox, farklı bir karar vererek, giyilebilir cihaz pazarına Acer ortaklığı ile adım atmayı tercih ediyor. 

Victorinox'un I.N.O.X. adında dayanıklılık odaklı lüks bir saat serisi bulunuyordu. Yeni giyilebilir cihaz, bu seri içerisine yer alacak. Acer cihaza nasıl bir katkı sağlayacak ve Victorinox nasıl bir tasarım anlayışı sunacak netlik kazanmış değil. İki firma, MWC 2016 fuarındaki standlarında, yeni giyilebilir cihazı sergileyecekler. 

Victorinox'un çizgisine bağlılık vurgusu yaptığı açıklamalarına bakarsak, klasik analog kadranın altına, akıllı saat ve fitness takip özellikleri barındıran dijital bir sistem entegre edileceği anlaşılıyor. Akıllı saat yine düşmelere, suya ve şoka dayanıklı bir yapıda olacak. Firmanın, Google veya Android Wear platformuna değinmemesi bunu destekler nitelikte. Zaten Acer Liquid Leap serisi de özelleştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışıyordu. Victorinox'un yeni akıllı saati, 24 Şubat 2016 tarihinden itibaren sergilenmeye başlayacak.

http://www.androidcentral.com/victorinox-swiss-army-partners-acer-introduce-its-first-wearable-mobile-world-congress Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emre Kocakaya 3 yıl
Altindan makas bicak cikip kolumuzu kesmese bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
gelsin gelsin rekabet iyidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 3 yıl
victorinox bir çakı var evde , tam 26 senelik , nokta pas yok,yamulma yok bıçaklarında, soyulma yok , 20x20 kütük kesildi ,olmadık durumlarda işe yaradı şu bu ,26 senelik , hani bir adaya düşsen alman gereken yegane alet , demir kestiğimi hatırlıyorum daha ne diyeyim bilmiyorum..
acer marka 2 laptop (8 senelik ,4 senelik) var bir de acerın çıkardığı packard bell (6 senelik) , tıkır ve tıkır çalışıyor. batarya bitik haliyle ama kafa programların hepsi çalışıyor, packard bell'de skyrim high ayarlarda halen oynanıyor...
habere gelecek olursam , bu iki firma mutlaka kaliteli bir şey ortaya çıkartır , acer avrupayı bilen bir firma zaten , geçen sene 8 milyon adet laptop satmış avrupa bölgesinde ,dileyen için google emre amade , victorinox da japonyadan şiliye kadar güvenilir bir marka , geriye kalıyor tasarım noktasında ne ortaya koyacakları ,
iki firmada renkli ürünleri seviyor ,umarım pavyon kılıklı bir saat çıkarmazlar ...

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Small 3 yıl
Bu habere çok sevindim. Oleyyy be




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy S7 lansmanı 360 derece canlı yayınla izlenebilecek 3 yıl Kim Kardashian'ın mobil oyununu 42 milyon kişi indirdi 3 yıl Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile fiber internet, kotalar ve 4,5G hakkında konuştuk 3 yıl Yürüyerek akıllı telefon şarj etmede yeni ve daha iyi bir yöntem 3 yıl LG G5 yüksek kaliteli Bang & Olufsen ses teknolojisi ile gelecek 3 yıl Nokia, Mobil Dünya Kongresi'nde çok büyük bir şey açıklayacak 3 yıl Facebook'un canlı yayın hizmeti dünya genelinde yayılmaya başladı 3 yıl Facebook ve Twitter, FBI'ya karşı Apple'ın arkasında duruyor 3 yıl Nvidia, geçen yılın son çeyreğini rekor gelirle kapattı 3 yıl Dünyanın en güçlü Ubuntu telefonu geliyor 3 yıl Bu üçlü Tesla’yı yerinden edebilir 3 yıl Apple, Hata 53'te geri adım atıyor 3 yıl Seagate, dünyanın en ince 2TB HDD sürücüsünü duyurdu 3 yıl Toshiba, 15nm NAND flash tabanlı SSD ürünlerini duyurdu 3 yıl Akıllı saatler ilk defa klasik Swiss saatleri geride bıraktı 3 yıl Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi 3 yıl Pentax'ın ilk tam kare DSLR modeli Pentax K-1 resmen duyuruldu 3 yıl Blade Runner 2'nin vizyon tarihi belli oldu 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu'nun yapımından büyüleyici Time-Lapse video 3 yıl John McAfee: San Bernardino iPhone'unu 3 haftada ücretsiz kırabilirim 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor Sonraki Google'ın CEO'su şifreleme savaşı konusunda Apple'a destek verdi 3 yıl Canon, EOS 80D, yeni lens ve diğer aksesuarlarını duyurdu 3 yıl Dünyanın ilk termal kameralı akıllı telefonu Cat S60 ile tanışın 3 yıl LG'nin akıllı robotu evimize misafir olmaya hazırlanıyor 3 yıl Huawei'den MediaPad T2 10.0 Pro geliyor 3 yıl Intel Teknoloji Konferansı “Yarından Sonra”ya ışık tutuyor 3 yıl Uygun fiyatlı oyuncu anakartı "Gigabyte G1.Sniper B7 inceleme videosu" 3 yıl Motorola'dan VerveLife giyilebilir aksesuar serisi 3 yıl Canon, Powershot G7 X Mark II ve PowerShot SX720 HS modellerini tanıttı 3 yıl Apple, toplu taşıma kartı yerine iPhone'un kullanılmasını istiyor 3 yıl Twitter'da GIF paylaşımı artık daha rahat 3 yıl Apple ve FBI arasındaki veri şifreleme savaşı devam ediyor 3 yıl General Mobile, ikinci Android One telefonunu hazırlıyor 3 yıl Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde 3 yıl Continuum özelliğine dokunmatik desteği geliyor 3 yıl iPad satışları son 5 yılın en düşük seviyesine geriliyor 3 yıl Qualcomm, LG G5'in Snapdragon 820 ile geleceğini doğruladı 3 yıl Gmailify ile tüm e-posta servislerini Gmail'e dönüştürün 3 yıl Uzayda yaşam: Apollo 11'den daha önce hiç görmediğiniz fotoğraflar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim