Victorinox, giyilebilir cihaz pazarına Acer ile adım atıyor





Giyilebilir cihaz pazarına adım atan lüks saat üreticilerinin genelde Intel ve Google ile ortaklık yaptıklarını görüyoruz. Ünlü İsveç çakılarının yanında lüks saatler de üreten Victorinox, farklı bir karar vererek, giyilebilir cihaz pazarına Acer ortaklığı ile adım atmayı tercih ediyor.





Victorinox'un I.N.O.X. adında dayanıklılık odaklı lüks bir saat serisi bulunuyordu. Yeni giyilebilir cihaz, bu seri içerisine yer alacak. Acer cihaza nasıl bir katkı sağlayacak ve Victorinox nasıl bir tasarım anlayışı sunacak netlik kazanmış değil. İki firma, MWC 2016 fuarındaki standlarında, yeni giyilebilir cihazı sergileyecekler.





Victorinox'un çizgisine bağlılık vurgusu yaptığı açıklamalarına bakarsak, klasik analog kadranın altına, akıllı saat ve fitness takip özellikleri barındıran dijital bir sistem entegre edileceği anlaşılıyor. Akıllı saat yine düşmelere, suya ve şoka dayanıklı bir yapıda olacak. Firmanın, Google veya Android Wear platformuna değinmemesi bunu destekler nitelikte. Zaten Acer Liquid Leap serisi de özelleştirilmiş bir arayüz üzerinde çalışıyordu. Victorinox'un yeni akıllı saati, 24 Şubat 2016 tarihinden itibaren sergilenmeye başlayacak.

http://www.androidcentral.com/victorinox-swiss-army-partners-acer-introduce-its-first-wearable-mobile-world-congress