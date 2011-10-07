Video Haber: HTC Sensation XL lanse edildi, iPhone 4S ön siparişte, Nexus Prime netleşiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin 4.7-inç boyutunda ekrana sahip Beats Audio teknolojili yeni telefonu Sensation XL detaylandı. Apple resmi lansmanını 4 Ekim'de gerçekleştirdiği iPhone 4S'i ön-siparişe sundu. Google ve Samsung'un merakla beklenen Android 4.0'lı telefonu Nexus Prime'ın donanım özellikleri netleşiyor. Sony, Sony-Ericsson'daki Ericsson hisselerini satın alarak telefon üretimine tek başına devam edebilir. Mobil dünyadaki son gelişmeler bu videomuzda.
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Valla baba söz...
yahu bu forum ıcın degılde butun forumlarda bırsey var herkez çok biliyor!
Beklemene gerek yok hocam.Söyledikleri herşeyi yapabilen bi yazılım zaten s2 de ve sonrasında var.türkçe mesaj yazabiliyor türkçe yer isimleri arayabiliyorsun google maps da.google ın acil olarak harita tarafında navigasyon hizmetini türkiyede sunmak durumunda.Sadece bu eksik android için türkiyede.gerisi herşeyiyle güzel.saygılar.
yavaş konuşmaya çalışmasından anlıyoruz ama daha bitmedi erdi bey :)
kelimelerin söylenme hızı hala aynı derecede hızlı sadece kelimeler arasına boşluk bırakarak konuşmanın süresi uzuyor. yani erdi beyin konuşması arasındaki boşlukları çıkartın konuştuğu kelime/zaman oranına bakın sonra aynı kelimeleri mesut beye konuşturun aradaki boşlukları çıkarın kelime/zaman oranına bakın bana hak vereceksiniz.
eskiden beri biliyorumki hızlı konuşmak anlama ve kavrama kapasitesinin yüksek olduğunu gösterir. zaten erdi bey donanım haberde farkını konuşturarak bunu belli ediyor. fakat anlamak ve bilmek anlatmaya ve bilgilendirmeye yetmez. çok bilgili olupta ders anlatamayan hocalarım vardı üniversitede.
ama sonuçta bu kolay değil erdi bey zamanla daha rahat olacak videolarda. burda asıp kesen arkadaşlara mikforon uzatsan eli ayağı titrer :)
herkese selamlar