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Video Haber: HTC Sensation XL lanse edildi, iPhone 4S ön siparişte, Nexus Prime netleşiyor

7 yıl
146,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin 4.7-inç boyutunda ekrana sahip Beats Audio teknolojili yeni telefonu Sensation XL detaylandı. Apple resmi lansmanını 4 Ekim'de gerçekleştirdiği iPhone 4S'i ön-siparişe sundu. Google ve Samsung'un merakla beklenen Android 4.0'lı telefonu Nexus Prime'ın donanım özellikleri netleşiyor. Sony, Sony-Ericsson'daki Ericsson hisselerini satın alarak telefon üretimine tek başına devam edebilir. Mobil dünyadaki son gelişmeler bu videomuzda.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Kapanış çok dokunaklı ancak Donanım Haber'e yakışacak kadar da klas. Teşekkürler, keyifle izledim.
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osman ağa 7 yıl
Ağzınıza sağlık, son derece faydalı, bilgilendirici bir sunum. HTC sensation xl 1.5 GHZ modelinin donanım olarak neden sensation 1,2 ghz den daha düşük olduğu konusunu anlayamadım aslında, işlemci kalitesi olarak mı daha düşük? Benim tahminim Türkiye fiyatı 1899 TL olacak (evo 3d ile aynı) inşallah daha yüksek olmaz. Son olarak steve Jobs ı saygıyla anıyorum.
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nakruf34 7 yıl
HTC Sensation XL Beats Audio teknolojisiyle süper bir teknoloji
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ilgezer 7 yıl
çalan parçanın ismini bilen varmı
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neverktulu 7 yıl
Güzel video. Bu arada Mesut Bey'e de hayırlı tezkereler diliyorum.
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Erasmus78 7 yıl
Ölüm hayatın en büyük icadi...
Valla baba söz...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu tür videoların devamını bekliyoruz, teşekkürler Donanım Haber.
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Fx_57,5 7 yıl
olum eskılerden kurtulmanın tek caresi guzel lafmış
yahu bu forum ıcın degılde butun forumlarda bırsey var herkez çok biliyor!
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ßy Emre 7 yıl
Video haber için elinize sağlık :)
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WoXeD 7 yıl
iDenis
Şu siri bi türkce olsun olmazsam namerdim, bence Samsung nexusprime ı biraz daha gelistirip yayınlayacaklar, çünkü Samsung da aynen benim gibi (!) iphone4s in yeterli olmadıgını ve Apple ın yakın zamanda her yönüyle daha iyi olan iPhone5 i tanıtmalarını bekliyor(!)

Beklemene gerek yok hocam.Söyledikleri herşeyi yapabilen bi yazılım zaten s2 de ve sonrasında var.türkçe mesaj yazabiliyor türkçe yer isimleri arayabiliyorsun google maps da.google ın acil olarak harita tarafında navigasyon hizmetini türkiyede sunmak durumunda.Sadece bu eksik android için türkiyede.gerisi herşeyiyle güzel.saygılar.
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tablocu 7 yıl
THE END (Steve JOBS)
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mako3e 7 yıl
erdi bey kesinlikle kendini geliştiriyor ve eleştirilere kulak veriyor.
yavaş konuşmaya çalışmasından anlıyoruz ama daha bitmedi erdi bey :)
kelimelerin söylenme hızı hala aynı derecede hızlı sadece kelimeler arasına boşluk bırakarak konuşmanın süresi uzuyor. yani erdi beyin konuşması arasındaki boşlukları çıkartın konuştuğu kelime/zaman oranına bakın sonra aynı kelimeleri mesut beye konuşturun aradaki boşlukları çıkarın kelime/zaman oranına bakın bana hak vereceksiniz.
eskiden beri biliyorumki hızlı konuşmak anlama ve kavrama kapasitesinin yüksek olduğunu gösterir. zaten erdi bey donanım haberde farkını konuşturarak bunu belli ediyor. fakat anlamak ve bilmek anlatmaya ve bilgilendirmeye yetmez. çok bilgili olupta ders anlatamayan hocalarım vardı üniversitede.
ama sonuçta bu kolay değil erdi bey zamanla daha rahat olacak videolarda. burda asıp kesen arkadaşlara mikforon uzatsan eli ayağı titrer :)
herkese selamlar
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