Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki önemi daha da artan internete, sabit bağlantı dışında dışarıdan bağlanıt kurabilmenin en iyi yolu, kablosuz internet teknolojileri. Bu noktada 3G bağlantı maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü en maliyetli seçenek olarak WiFi yani kablosuz internetin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu videomuzda Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük kablosuz internet altyapısı olan TTNET WiFi'ın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlatıyoruz.
TTNET WiFi nerede, nasıl ve hangi koşullarda kullanılır, kimler faydalanabilir. Tüm bu sorunların yanıtları ve daha fazlası için videomuzu izleyebilirsiniz.
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Apartmanda kimse internet kullanamıyor. Acilen altyapının hazırlanmasını istiyorum 21. yüzyıldayız uğraştığımız şeylere bak. Çağ bilişim çağı, millet marsa uzay mekiği gönderiyor siz bir apartmana internet hattı gönderemiyorsunuz. Yazık verdiğimiz vergilere acilen bu konunun çözülmesini istiyorum
fena da değildi hani.
pek de anlamı olmuyor.
Yine de bir artı TTNET için. Bu kadar olumsuzluğun yanında.
Android Tabled, Android Telefon ve iPhone için Wifi nerede ? uygulaması var, en yakınınızda nereler var gösteriyor cihazınızın GPS özelliği açık ve çalışıyor ise.. yine adrese göre arama yapılabiliyor nerelerde var diye