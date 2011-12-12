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Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ?

7 yıl
72,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki önemi daha da artan internete, sabit bağlantı dışında dışarıdan bağlanıt kurabilmenin en iyi yolu, kablosuz internet teknolojileri. Bu noktada 3G bağlantı maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü en maliyetli seçenek olarak WiFi yani kablosuz internetin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu videomuzda Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük kablosuz internet altyapısı olan TTNET WiFi'ın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlatıyoruz. 
TTNET WiFi nerede, nasıl ve hangi koşullarda kullanılır, kimler faydalanabilir. Tüm bu sorunların yanıtları ve daha fazlası için videomuzu izleyebilirsiniz.
 

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Colossal 7 yıl en beğenilen
TTNET mi? Kalsın.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben gazı Osman Paşa Mahallesi kahyalar sokak no:9'a yeni taşındım fakat bulunduğum apartmanda internet altyapısının olmadığını ve TTNET Müdürlüğüne gittiğimde 2017 sonuna kadar bağlayamayacaklarını söylüyorlar. Kaç kere dilekçe yazdık tüm apartmandan imza topladık bir kez bile geri dönülmedi. Bu nasıl bir saçmalıktır. Bu nasıl profesyonelliktir! Bir de mobil kullanın diye akıl veriyorlar ben düşünemedim değil mi?
Apartmanda kimse internet kullanamıyor. Acilen altyapının hazırlanmasını istiyorum 21. yüzyıldayız uğraştığımız şeylere bak. Çağ bilişim çağı, millet marsa uzay mekiği gönderiyor siz bir apartmana internet hattı gönderemiyorsunuz. Yazık verdiğimiz vergilere acilen bu konunun çözülmesini istiyorum
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Patlamayan Mısır 6 yıl
Bi İnceleme Yapıcaklar Sanırsınki Justin Bieber Ölmüş
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Hersh 6 yıl

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war 6 yıl
vallahi 2 kişi aynı yerden ayrı hesaplardan 2-3 saat civarı wi-fi kullandık 600 dk bitti ek paket al mesajı çıktı. Aradık kol centeri araştıralım dediler hiç bir şey yapmadılar. Ben artık bunlara hiç bir şey demiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Aylık dünyanın parasını ödüyoruz ama bağlantılar çok kötü, altyapı 30 yıldır aynı, her ay sabit ücret adı altında milyonla lirayı ceplerine indiriyorlar, yazıklar olsun ki böyle bir kurumun reklamını yapıyorsunuz.
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zurna 7 yıl
balıkesir'e giderken feribotta zaman geçirmek için notbookumu açmıştım ve ttnet wifi yi ilk orda kullandım.
fena da değildi hani.
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Bigby Wolf 7 yıl
20 kb akar
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amonRa 7 yıl
kullanamadıktan sonra ttnet wifi var neye yarar.
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ferkut 7 yıl
Çok iyi de... telefonla 5 dakikadan evvel bir parça yüklenemeyince
pek de anlamı olmuyor.
Yine de bir artı TTNET için. Bu kadar olumsuzluğun yanında.
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N0thingLose 7 yıl
Ttnet wifi abone olsun abone olmasın bedava olduğu için ttnete teşekkürler tabi yöntemi bilmek gerekiyor :)
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten çok iyi bir videodu açıklayıcı ve hoş Erdi Özüağ'a teşekkür ederimn.
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Parn 7 yıl
Video gercekten açıklayıcı olmus bu arada İstanbul da bircok mekanda ttnet wifi lokasyonu bulabilirsiniz bir cok Cafe ve lokantalarda mevcut olabiliyor.
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DuncanIdaho 7 yıl Parn
Parn

Video gercekten açıklayıcı olmus bu arada İstanbul da bircok mekanda ttnet wifi lokasyonu bulabilirsiniz bir cok Cafe ve lokantalarda mevcut olabiliyor.


Android Tabled, Android Telefon ve iPhone için Wifi nerede ? uygulaması var, en yakınınızda nereler var gösteriyor cihazınızın GPS özelliği açık ve çalışıyor ise.. yine adrese göre arama yapılabiliyor nerelerde var diye
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar fenercell net kullanıom 3glı vın yanı 5gb 19 tl aranızda kullanan varmı faura olayı nasıl..
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