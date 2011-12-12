Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ?

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızdaki önemi daha da artan internete, sabit bağlantı dışında dışarıdan bağlanıt kurabilmenin en iyi yolu, kablosuz internet teknolojileri. Bu noktada 3G bağlantı maliyetlerinin yüksek olmasından ötürü en maliyetli seçenek olarak WiFi yani kablosuz internetin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu videomuzda Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük kablosuz internet altyapısı olan TTNET WiFi'ın nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlatıyoruz.

TTNET WiFi nerede, nasıl ve hangi koşullarda kullanılır, kimler faydalanabilir. Tüm bu sorunların yanıtları ve daha fazlası için videomuzu izleyebilirsiniz.