Videolardaki takılmaları ortadan kaldıran yapay zeka

YouTube'un mart ayında paylaştığı rakamlara göre platformda bir günde ortalama 1 milyar saat video izleniyor. Böylesine yüksek izlenme miktarına sahip olan YouTube; farklı internet hızına sahip kullanıcıların videoları sorunsuz bir şekilde izleyebilmesi için videoların çeşitli çözünürlüklerde yüklenmesine izin verirken aynı zamanda bazı algoritmalar ile video izleme esnasındaki internet hızına bağlı olarak çözünürlüğü otomatik olarak düşürebiliyor ancak video izleyen kişiler, videoyu ileri sardığında artık klasik haline gelen ve oldukça can sıkıcı olan yuvarlak dönen dairelerle karşılaşıp bir süre beklemek zorunda kalıyor.





MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı(CSAIL) ise YouTube'un çözünürlük düşürme algoritmalarından çok daha gelişmiş bir yapay zeka ile video izlerken yaşanan donma sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor. Pensieve adı verilen yapay zeka geleneksel algoritmik tabanlı yaklaşımların aksine yapay sinir ağları kullanıyor. Yapay sinir ağları videoyu arabelleğe alırken hangi algoritmik tekniklerin kullanılacağına ilişkin önceden belirlenmiş kuralları uygulamak yerine daha düzgün bir video oynatımı için optimizasyon yapıyor. Yani Pensieve aslında halihazırda YouTube'da bulunan algoritmaları en iyi şekilde kullanmayı öğreniyor ve bunu video izlenirken uyguluyor.





Sonuçlar Oldukça Başarılı

Araştırmacılar yapay zekanın kullanıcı tercihleri doğrultusunda farklı şekillerde de kullanılabileceğinin de altını çizdi. Örneğin kullanıcılar, Pensieve'i oynatma kalitesini optimize etmek, yeniden oynatmak veya veri tasarrufu sağlamak için ayarlayıp kullanabilecek. Araştırmacılar, yaptıkları testlerde yapay zeka sonrasında videoların yüzde 10 ile 30 arasında daha az takıldığını ve video kalitesinin yüzde 10 ile 25 arasında arttığını dile getirirken Perseive'in performansı üzerinde farklı gelişmelerin yapılması için yapay zekanın açık kaynak kodunu gelecek hafta Los Angeles'taki SIGCOMM etkinliğinde yayınlayacaklarını açıkladı.





Tabi video izleme keyfini arttıracak bir yapay zekanın YouTube veya Netflix gibi platformlarda kullanılması bekleniyor ancak ekibin öncelikleri biraz daha farklı. Ekip 4K kalitesinde VR performansını yakalamak için Pensieve'i VR üzerinde test etmeyi ve bu teknolojide kullanmayı umuyor.

Penseive'in çalışma şeklini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: