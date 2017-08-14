Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı

Bitcoin, bir başka dönüm noktasına ulaşarak tarihinde ilk kez 4.000 doları aştı. Dijital para birimi bir hafta içinde %20 değer kazanarak Pazar günü 4.200 dolar (14.780 TL) seviyesini gördü. CoinMarketCap verilerine göre, fiyat artışıyla birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 66.5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmış durumda.

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Çoğu finansal analist, dijital para biriminin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Bitcoin'in fiyatı, dijital paranın 2017 yılının sonuna kadar 4.000 dolara yükselebileceğini öne süren Goldman Sachs teknik strateji başkanı Sheba Jafari'nin öngörüsünden daha da fazla artış göstermiş durumda.

Bir diğer analist Max Keizer'in yaptığı tahminlere göre Bitcoin fiyatı, dünya genelinde bitcoin kullanımının artması, yatırımcıların artan talebi ve yaklaşmakta olan SegWit aktivasyonu nedeniyle bu yıl 5.000 dolara yükselecek. Aynı şekilde Standpoint Research'in kurucusu Ronnie Moas da Bitcoin'in bu yıl içinde 5.000 doları göreceğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/bitcoin-surges-past-4-000-as-speed-breakthrough-to-fuel-spread