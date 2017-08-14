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Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı

Bitcoin'in bugünlerde gösterdi etkileyici yükselişe göre dijital para biriminin fiyat yakın gelecekte 5.000$ seviyesinin üzerine çıkacak. Dijital paranın piyasa değeri 66.5 milyar dolar olmuş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
28
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bitcoin, bir başka dönüm noktasına ulaşarak tarihinde ilk kez 4.000 doları aştı. Dijital para birimi bir hafta içinde %20 değer kazanarak Pazar günü 4.200 dolar (14.780 TL) seviyesini gördü. CoinMarketCap verilerine göre, fiyat artışıyla birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 66.5 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor?"
Çoğu finansal analist, dijital para biriminin geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Bitcoin'in fiyatı, dijital paranın 2017 yılının sonuna kadar 4.000 dolara yükselebileceğini öne süren Goldman Sachs teknik strateji başkanı Sheba Jafari'nin öngörüsünden daha da fazla artış göstermiş durumda.
Bir diğer analist Max Keizer'in yaptığı tahminlere göre Bitcoin fiyatı, dünya genelinde bitcoin kullanımının artması, yatırımcıların artan talebi ve yaklaşmakta olan SegWit aktivasyonu nedeniyle bu yıl 5.000 dolara yükselecek. Aynı şekilde Standpoint Research'in kurucusu Ronnie Moas da Bitcoin'in bu yıl içinde 5.000 doları göreceğine inanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/bitcoin-surges-past-4-000-as-speed-breakthrough-to-fuel-spread Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Bitcoin balonu diye ağlayanlar bu habere sevinmedi.
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nurii29 2 yıl
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sniper23 2 yıl LambayaFunfDe
LambayaFunfDe
patlar patlar sen rahat ol sanal ortamda kime neye güveniliyor da elin parasına güvenilsin

Bizim ülkenin ekonomisi bu sanal paradan önce patlamazsa iyidir
LambayaFunfDepatlar patlar sen rahat ol sanal ortamda kime neye güveniliyor da elin parasına güvenilsinBizim ülkenin ekonomis...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Balon şişer şişer ve sonunda patlar bakalım ne zaman patlayacak
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Kerim5100 2 yıl
Arada bir çıkan hype lardan biri...
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tavernac1 2 yıl
Alıp satarken kimlik olayı olmasa hemen gireceğim ben de.
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mq1n 2 yıl tavernac1
tavernac1
Alıp satarken kimlik olayı olmasa hemen gireceğim ben de.

Yurtdışı exchange sitelerini kullanabilirsin
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phorever 2 yıl tavernac1
BTC için istiyorsanız paribu işinizi görür
Altcoin içinse bilmiyorum
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huseyincarnege 2 yıl
DESENE ekrankartı almak hayal olucak :S
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bitcoin yükselmiyor !
bitcoin firmasının hisse senedi yükseliyor !
ama bunu insanlara sanal paranın değeri yükseliyormuş şeklinde anlatıyorlar !
yaw sanal paranın değeri kredi bazında sabit !!!
ileride devletle bunun alternatifi bir standarta geçecekler
bu şekilde vergi toplama ekonomisinde, toplanamayan vergiler yüzünden
oluşan cari açığı devletler hep ve her zaman fazla fiziksel para basmakta kullandı
daha sonra piyasaya yayılan fiziksel parayı geri toplayıp imha etme süreci neredeyse yılları bulduğu için enflasyon ve aşırı yüksek faiz oranları ortaya çıkıyor
devletler sanal paraya geçince alacağının anında tahsil edeceği için
sanal parayı kullanan devletlerin iç cari alacak verecek borç oranı -0- a yakın olunca haliye faiz ve enflasyon değerleride -0- a yakın olacaktır.
bu açıdan devletler şu an bu sanal parayı izle gör politikasına izin veriyor
yoksa AB tüm dünya çağında bankalara iban zorunluluğu getirmişti.
özetle ileride bit coin sadece anonim para transfer işlerinde kullanılacak
hatta ileride banka olması beklenirken uluslar arası lisansı bile iptal edilecek
çünkü sanal para devletler için 1. dereceden yerel piyasa anlamıyla ekonomiyi daha iyi yapmak için çok ideal ! 1. adımı doğru yapıldığı zaman haliyle 2. adım uluslar arası piyasada ekonomik para birimi değeri açısında iyi ama işin kötüsü 3. adımda tüm dünya tek bir para birimi kullanır ise işte o zaman küresel pazarda dengesizlikler oluşur çünkü dünya bir köy değil bir birinden bağımsız yerel yapılanmaların bütünü olduğu gerçeği burada çok önemli !
bu yazıda 5 yıl sonrası ve 10 yıl sonrasını yazdım
ama bu yazıdan kim ne anlar bilemem ! ama yarının gerçeği bu !
1 Yanıt Yanıtla
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Halilowich 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
bitcoin yükselmiyor !
bitcoin firmasının hisse senedi yükseliyor !
ama bunu insanlara sanal paranın değeri yükseliyormuş şeklinde anlatıyorlar !
yaw sanal paranın değeri kredi bazında sabit !!!
ileride devletle bunun alternatifi bir standarta geçecekler
bu şekilde vergi toplama ekonomisinde, toplanamayan vergiler yüzünden
oluşan cari açığı devletler hep ve her zaman fazla fiziksel para basmakta kullandı
daha sonra piyasaya yayılan fiziksel parayı geri toplayıp imha etme süreci neredeyse yılları bulduğu için enflasyon ve aşırı yüksek faiz oranları ortaya çıkıyor
devletler sanal paraya geçince alacağının anında tahsil edeceği için
sanal parayı kullanan devletlerin iç cari alacak verecek borç oranı -0- a yakın olunca haliye faiz ve enflasyon değerleride -0- a yakın olacaktır.
bu açıdan devletler şu an bu sanal parayı izle gör politikasına izin veriyor
yoksa AB tüm dünya çağında bankalara iban zorunluluğu getirmişti.
özetle ileride bit coin sadece anonim para transfer işlerinde kullanılacak
hatta ileride banka olması beklenirken uluslar arası lisansı bile iptal edilecek
çünkü sanal para devletler için 1. dereceden yerel piyasa anlamıyla ekonomiyi daha iyi yapmak için çok ideal ! 1. adımı doğru yapıldığı zaman haliyle 2. adım uluslar arası piyasada ekonomik para birimi değeri açısında iyi ama işin kötüsü 3. adımda tüm dünya tek bir para birimi kullanır ise işte o zaman küresel pazarda dengesizlikler oluşur çünkü dünya bir köy değil bir birinden bağımsız yerel yapılanmaların bütünü olduğu gerçeği burada çok önemli !
bu yazıda 5 yıl sonrası ve 10 yıl sonrasını yazdım
ama bu yazıdan kim ne anlar bilemem ! ama yarının gerçeği bu !


Hocam Bitcoin'in firması mı var? Hisse senedi mi var? Saçmalamışsınız resmen.
Bitcoin açık kaynak kodlu, konsensus sağlanmadan üzerinde değişiklik yapılamayan uçtan uca bir platform. Şirket, kuruluş, dernek vb. değil...
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V4LKyR 2 yıl
Arkadaş daha yeni 2200 dolar seviyesindeydi????
BU NASIL BİR İŞTİR???????????????
3 BTC alsa idik o zamanlar (6600 USD) şimdi 6000 USD kardaydık??? Ki hala ARTIYOR DEĞERİ!
Noluyo?
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MDV 2 yıl
bitcoin alsam mi acaba?
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kadirirdem 2 yıl
Hay Maşallah :D :D
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erkurt02 2 yıl
Yav he
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Tall Man 2 yıl
Benim aldığım gün çakılacak .
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powled 2 yıl Tall Man
Tall Man
Benim aldığım gün çakılacak .

Aynen öyle. Bende alsam mı diye düşüne düşüne, ben beklerken rekor kırıyor gönlümün efendisi. 6600 lü rakamlardayken 5500 seviyesine düşsün alacağım demiştim kendi kendime. Ben öyle dedikten sonra uçtu gitti ya.
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