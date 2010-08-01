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Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme

8 yıl
85,9b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Viewsonic'in orta sınıf DLP projeksiyonlarından PJD5112, 3 boyutlu görüntü desteği yanında Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini de destekliyor.

Viewsonic'in orta sınıf DLP projeksiyonlarından PJD5112, 3 boyutlu görüntü desteği yanında Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini de destekliyor. Bu sayede 3 boyutlu yayınların yaygınlaşmasını beklemeden şimdiden 3D sinema deneyimini oturma odanıza taşıyabilirsiniz!

Artıları:

Nvidia 3D Vision Desteği
Canlı renkler, keskin görüntü
Diğer projeksiyonlara nazaran oldukça sessiz

Eksiler:

Güçsüz hoparlör (4W)


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
herkese mrb ben yeni aldım bu ürünü viewsonic pjd5112 3d projeksiyon bunu 3 boyutlu flimleri izlemek için hangi bluray 3d dvd yada ps3 olurmu yardımlarınız için teşekkürler
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DH Misafiri 8 yıl
Cihaza herhangi bir eklenti yapmak zorundamıyız yoksa üzerinde 3 boyutu izlemek için meteryallar mevcutmu ?? sadece gözlük takmak yeterlimi ????
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DH Misafiri 8 yıl
bu urunu almayı dusunuyorum ama ben ıddaa bayiınde kullanmak istıyorum ama dukkanımın ıcın los kalıyor ışıkları yakmadıgım zaman plazma gıbı olmasada ısımı gorecegını dusunuyorum ama aklıma takılan sey şu uydu vede bılgısayar aynı anda takılabılıyormu ıstedıgımızde dıgerıne gecıs ıcın bır özellıgı varmı son soru ses cıkısı dahılı mı harıcı mı ?????
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar sizce videolarda takılmanın sebebi 1 Mbps internet hızımı?
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Tesla 8 yıl
Videolarda ben de sorun yaşıyorum. Yenide yükleme falan düzeltmedi sorunu. Firefox 3.6.8 ve opera 10.60 kullanıyorum.
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MaTaDoR 8 yıl
Yeni video player videoyu başlatıp durdurduğunuzda veya tarayıcıyı simge durumuna indirdiğinizde birkaç saniye içerisinde yüklemeyi durduruyor. Eskiden bağlantısı düşük olanlar videoyu durdurup yüklendikten sonra kesintisiz izleyebilirken şimdi illa buffering'le yüklenmesi gerekiyor. Bazen hatlar yavaş olup maksimum hızda buffering edemeyince de takılmalar kaçınılmaz oluyor.
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colins547 8 yıl
video yu Sd izlerken hem firefox hem de opera sorun yaşıyorum ilk 2 gün ki denememde 2:11 de bugün de 2:27 de takıldı video. Aynı durumla BSC deki videolarda da karşılaştım. Bu ay video lar neden sorunlu anlıyamadım.
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aspirin_00 8 yıl
evet orası öyle bu vesileylede markayı tanıdık :)
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jaws78 8 yıl
sayın aspirin arkadaşım,sizi anladım ama geçmişte hem projeksiyonunu hem monitörünü kullanmış biri olarak marka takıntısı yerine gerçekten kaliteye önem vermeniz gerekir derim bence...Neden kalite derseniz samsungu örnek vereyim ve diyeyiyim ki samsungta hata payı %12 iken vievvsonicte %0,5-7 arası dolayısıyla müşteri memnuniyeti ise had safhadadır...Bazı markaların ve cicili bicili albenili reklamların gözüüzü boyamasına izin vermeyelim derim ama gönül kimi severse güzel odur,değil mi?...saygılar iyi forumlar...
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aspirin_00 8 yıl
jaws78
türkiye de sony toshiba lg epson vss tanınmış markalar var belki abd de en ünlü marka ama burada pek duyulmamış.
oyüzden içime marka sinmedi..
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jaws78 8 yıl
Sayın aspirin arkadaşım cihazın markasını beğenmediğini yazmış.İzah edeyim bu marka orjinal amerikan menşei olup fabrikası teksasın ismini ubuttuğum bir yerinde ayrıca yanılmıyorsam çinde değil sadece tayvanda fabrikası var ve abdde kalite denince akla ilk gelen ki samsungdan daha çok güvenilen bir markadır ki samsung daha çok satmasına rağmen...yani gözünüz kapalı alabileceğiniz ender markalardan biridir kendileri.bu güvenin nedeni ise şu ana kadar üretim arızası klasmanında ilk iki içindedir abdde...saygılar iyi forumlar.
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CoolnQuiet 8 yıl
HD Videoda 03:18 de takiliyor.
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