Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Viewsonic'in orta sınıf DLP projeksiyonlarından PJD5112, 3 boyutlu görüntü desteği yanında Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini de destekliyor.
Viewsonic'in orta sınıf DLP projeksiyonlarından PJD5112, 3 boyutlu görüntü desteği yanında Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini de destekliyor. Bu sayede 3 boyutlu yayınların yaygınlaşmasını beklemeden şimdiden 3D sinema deneyimini oturma odanıza taşıyabilirsiniz!
Artıları:
Nvidia 3D Vision Desteği
Canlı renkler, keskin görüntü
Diğer projeksiyonlara nazaran oldukça sessiz
Eksiler:
Güçsüz hoparlör (4W)
Paylaş Tweetle
türkiye de sony toshiba lg epson vss tanınmış markalar var belki abd de en ünlü marka ama burada pek duyulmamış.
oyüzden içime marka sinmedi..