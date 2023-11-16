Projeksiyon cihazı tavsiyesi için en iyi projeksiyon cihazları (2023)

Evinizde sinema deneyimi yaşamak istiyorsanız, dev 85 inç TV yerine iyi bir projektör kullanmanız daha iyi olacaktır. Ev sineması projektörleri, son yıllarda çok daha uygun fiyatlı hale geldi ve oturma odanızda 100 inçten büyük etkileyici bir ekranda filmlerinizin, dizilerinizin ve oyunlarınızın keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor. Peki, 2023’te alınabilecek en iyi projeksiyon cihazları hangileri? İş sunumu, oyun oynama veya film izlemek için bir projektöre ihtiyacınız varsa, güncel listemizde en çok ilgi gören mini, led, 4K ve taşınabilir projeksiyon cihazı modellerini bulabilirsiniz.

Projektör yorumları dikkate alınarak, en iyi projeksiyon cihazı markaları sıralamasında Xiaomi, Samsung, Viewsonic ve Nebula geliyor. Yüksek görüntü kalitesi, sessiz çalışma, çoklu bağlantı özellikleriyle 2023’te alınabilecek en iyi projeksiyonlar Samsung Freestyle, Xiaomi Mi Smart Projector, ViewSonic M2 ve Nebula Cosmos Max olarak sıralanabilir.

1️⃣ Xiaomi Mi Smart Projector 2 Tam Boyutta Gör Xiaomi, en iyi projeksiyon cihazı markası ve Mi Smart Projector 2 modeli oldukça popüler. Xiaomi’nin en çok tercih edilen projektörü, adeta bir taşınabilir ev sinema sistemi. 120 inçe kadar geniş ekran, çok açılı otomatik yamuk kenar düzeltme, net 1080p görüntü ve daha birçok güzel özelliği var. Mi Smart Projector 2, 3 eksende ve 6 yönde çok açılı otomatik yamuk kenar düzeltme desteğiyle mükemmel kare şeklinde yansıtma performansı sunar. Google Asistan düğmesine basarak sesinizle projektörünüzü kontrol edebilirsiniz. Termal odak kaybını önleyen son derece hassas kamera, odak hızını artırarak net ve kaliteli görüntüler sunar. Geleneksel üç kanallı LED projeksiyon modellerine kıyasla daha gerçekçi renkler oluşturan Xiaomi projeksiyon cihazı, ışığı dağıtarak yansıttığından göz sağlığınızı korur. Yansıma açısını kolayca ayarlayarak 60 - 120 inç boyutlarında bir görüntü oluşturabilirsiniz. Xiaomi projektör aynı zamanda bir Android TV. Çeşitli platformlardaki binlerce film ve programı dev ekranda izleyebilirsiniz. Projektörde HDMI 2.0, USB 2.0, 3.5mm jak girişi mevcut. Son olarak projeksiyon, 4K çözünürlükte girişi destekler. Ekran teknolojisi: DLP teknolojisine sahip LED Light

Parlaklık: 500 ANSI lümen

Standart çözünürlük: 1920 x 1080p

Ekran boyutu: 60 inç - 120 inç

Lens odak: Otomatik odaklama

Depolama: 2GB DDR3/16GB eMMC

İşletim sistemi: Android TV

Bluetooth: Bluetooth 5.0/BLE

Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11/a/b/g/n, 2.4GHz / 5GHz

Hoparlör: 2 x 5W

Ses efektleri: Dolby Audio

Boyut ve ağırlık: 115 x 150 x 150mm, 1.3 kg Xiaomi Mi Smart Projector 2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Projektörü keyifle kullanıyorum. Android TV özelliği çok önemli, birçok uygulamayı indirip projektörde kullanabiliyorum. ✍🏻 Cihazı 15 gündür kullanıyorum. Otomatik odaklama çok iyi. Görüntüsü muhteşem. Android özelliği olması çok iyi. Telefonumun ekranını bile yansıtabiliyorum. Şimdilik iyi gidiyor.

2️⃣ Samsung Freestyle Smart FHD Led Projektör Tam Boyutta Gör Samsung, en iyi projektör markaları arasında ve Freestyle Smart FHD LED Projektör (SP-LSP3BLAXTK) özellikle tavsiyemizdir. Samsung projeksiyon cihazı, 180 derece dinamik açı sunar; ekranınızı birkaç tıklamayla duvardan tavana doğru kaydırabilirsiniz. Kompakt tasarıma sahip olmasıyla tek elle bile rahatlıkla taşıyabilir, büyük ekran keyfini her zaman ve her yerde yaşayabilirsiniz. Taşınabilir projeksiyon modeli olmasıyla yanında USB-C kablosu ile birlikte gelir. Samsung projektör, ekranın her zaman düz ve dikdörtgen şeklinde olması için kendini otomatik olarak ayarlar. Otomatik odaklama özelliğine sahip olmasıyla keskin ve net bir şekilde görüntüleri odaklar. Otomatik Düzleme özelliğiyle her türlü yüzey üzerinde düz durur. 100 inçe kadar büyük ekranda izleme sunan Samsung projeksiyon cihazı, Akıllı Uyarlama özelliğiyle duvar renginize göre görüntüyü yansıtarak mükemmel izleme deneyimi yaşatır. Dokun ve İzle özelliğiyle telefondaki içeriği projeksiyona yansıtabilirsiniz. Çözünürlük: 1920 x 1080

Işık kaynağı tipi: LED

Ekran boyutu: 30 inç - 100 inç

Ekran tipi: DLP

Ses: Dolby Digital Plus, 5W ses çıkışı, 360 derece hoparlör

İşletim sistemi: Tizen

Akıllı özellikler: DLNA, Dokun ve izle, Uzaktan erişim, Uygulama ve ses yansıtma, WiFi Direct

Bağlantılar: WiFi 5, Bluetooth 5.2, HDMI 1.4, HDMI (micro)

Boyut ve ağırlık: 154 x 132 x 240mm, 1.5 kg Samsung Freestyle Smart FHD Led Projektör Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Boyutları çok iyi, çok pratik, hoparlörü ev için baya iyi dışarda denemedim. Görüntü kalitesi güzel. Salonun duvarına 3 metreden yansıttık yaklaşık 2,85 genişliğinde görüntü oldu. Kullanımı pratik. ✍🏻 Ürün kalitesi gerçekten süper. Nereye tutarsan tut, kendi otomatik olarak ekranı yerleştiriyor ve netliyor. Eski sistem iki saat mercek ayar yapmaya gerek yok. Almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilirler.

3️⃣ Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör Samsung Freestyle 2. Nesil, en iyi projeksiyon cihazı modelleri arasında. Hareketli stantlı kompakt ve yuvarlak tasarım, otomatik ekran ayarı ve optimizasyonu ile hızlı kurulum, 360 derece çevreleyen ses, Smart TV deneyimi ve daha birçok özelliğiyle Samsung SP-LFF3CLAXXTK modeli, evde sinema keyfi ve oyun için seçilebilecek en iyi projeksiyonlardan biri. Projektörü hareketli stant ile kurup açısını ayarlayarak sevdiğiniz içerikleri dev ekranda izleyebilirsiniz. The Freestyle, yamuk görüntüleri düzeltmek için ekranı otomatik olarak optimize eder. Yerleşik hoparlör, 360 derece ses verir. 100 inçe kadar büyük boyutta ekran projeksiyonu sunan The Freestyle ile her odayı sinemaya dönüştürebilirsiniz. Projektörü güvenle taşımanız için su, toz ve çizilmelere karşı dayanıklı kompakt ve şık çantasıyla birlikte gelir. Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080

Işık kaynağı tipi: LED

Ekran boyutu: 30 inç - 100 inç

Ekran tipi: DLP

Ses: Dolby Digital Plus, 5W ses çıkışı, 360 derece hoparlör

İşletim sistemi: Tizen

Akıllı özellikler: Dokun ve izle, Uygulama yansıtma, Kablosuz DeX, Ambiyans modu

Bağlantılar: WiFi 5, Bluetooth 5.2, HDMI (micro)

Boyut ve ağırlık: 140 x 243 x 137mm, 1.4 kg Samsung Freestyle 2. Nesil Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Merhaba arkadaşlar, ürünü yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Amazon’da daha uygun fiyatlıydı o yüzden burayı tercih ettim. Batarya da hediye geldi. Diğer arkadaşın belirttiği gibi yüksek fan sesi vs ile karşılaşmadım. Kabul edilebilir seviyede. Bariz bir şekilde aydınlıkta kullanmadığınız sürece gündüz de seyredilebiliyor. Hızlı açılması, kumandası, işletim sistemi gayet yeterli. Kolaylıkla her yere götürebiliyorsunuz. Benim beklentilerimi karşıladı. ✍🏻 Mükemmel bir cihaz gerçekten. Her yönüyle ailecek bayıldık. Duvara, perdeye ve hatta balkondan karşı binaya bile yansıttık. İnanılmaz güzel bir projeksiyon. Samsung’u ayakta alkışlıyorum.

4️⃣ Anker Nebula Cosmos Max Akıllı 4K Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör Anker Nebula Cosmos Max, en iyi 4K projeksiyon cihazı modellerinden biri. Cosmos Max'in 4K UHD görüntüsüyle en sevdiğiniz filmleri, maçları, oyunları yüksek kalitede izlersiniz. Dolby Digital Plus ve Sound Dimension ile Cosmos'un hoparlörleri, 360 derece gerçek 3D ses sunar. Dahili dijital yakınlaştırma sayesinde projektörü hareket ettirmek zorunda kalmadan görüntünün boyutunu değiştirebilirsiniz. 150 inçe kadar büyütme sunan projektör, Android TV özelliğiyle Netflix, Disney+, HBO ve diğer dijital platformlardan içerikleri izlemenizi de sağlar. Görüntü teknolojisi: 4K DLP’de 0.47DMD

Çözünürlük: 3840 x 2160

Parlaklık: 1000 ANSI lümen (projeksiyon), 1500 lümen (ışık kaynağı)

Projeksiyon modu: Ön, arka, ön tavan, arka tavan

İşletim sistemi: Android TV

Ses: Dolby Digital Plus, 4x10W hoparlör

Bağlantı: HDMI, USB, Bluetooth, WiFi, Chromecast

Otomatik odaklanma

Ekran boyutu: 60 - 150 inç

Boyut ve ağırlık: 35 x 24.8 x 9.9cm x 3.3 kg Nebula Cosmos Max 4K Projektör Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bir aydan daha uzun bir süredir kullanmaktayım. Işık gücü, yansıtma netliği ile gayet başarılı buluyorum. Ürünün Netflix ile anlaşması olmamasından kaynaklanan sorunu olsa da ayrı bir app indirilerek gayet güzel bir şekilde kullanıma olanak tanıyor. Arayüzüyle ve kullanıcı kolaylığıyla ben gayet memnun kaldım. ✍🏻 Ürün gayet güzel, pratik ve kullanışlı. Tek kablo her şey elinizin altında; Prime, Disney, Apple TV, Bein Connect ve Youtube…

5️⃣ ViewSonic PA503X Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör En iyi projeksiyon cihazı 2023 listemize ViewSonic’in bir modeli ile devam ediyoruz. ViewSonic PA503X, küçük ve orta ölçekli ofis ve KOBİ toplantı salonları ve sınıflar için etkileyici görüntü performansı sunan bir projeksiyon cihazı. Yüksek lümen parlaklığı ve 15.000 saate varan uzun lamba ömrü ile PA503X projeksiyon cihazı, aydınlık ortamlar için bile çok ideal bir çözüm sunar. ViewSonic SuperColour teknolojisi ile daha geniş renk gamında gerçek hayattaki renkleri oluşturur. Lamba ömrünü uzatan iki farklı mod, otomatik uyku zamanlayıcı, otomatik kapanma, anında açılıp kapanma, uzaktan kumanda fonksiyonu, 3D ready özelliğiyle harika bir projeksiyon cihazı. Yerleşik çözünürlük: 1024 x 768

Parlaklık: 3800 ANSI lümen

SuperEco moduyla kontrast oranı: 22000:1

Işık kaynağı türü: Lamp

Ekran boyutu: 100 inç

Giriş/Çıkış: HDMI 1.4, 3.5mm jak girişi

Ses: 2W hoparlör

Boyut ve ağırlık: 294 x 218 x 110mm, 2.2 kg ViewSonic PA503X Projeksiyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Fiyatına göre çok güzel ürün. Ev kullanıcıları için, arada bir film izlerim diyenler için ideal. Işık gücü güzel, aydınlıkta bile gayet iyi. ✍🏻 Evde sinema ve maç keyfi için projeksiyon almaya karar verdikten sonra uzun süre araştırma yaptım ve baya bir yorum okudum. Bu araştırmalar sonucunda perdesiz bir şekilde bej rengi duvarda seyretmek üzere PA503X almaya karar verdim. Her film izleyişimizde doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anlıyorum. Bu fiyat skalasında alınabilecek en iyi birkaç üründen birisi olduğunu düşünüyorum ve asla pişman etmez. Gündüz görüntüsü de fena değil ama benim alma amacım gece film ve maç keyfi olduğu için daha çok gece kullanıyoruz ve performans çok iyi. Düzgün bir perde veya beyaz duvarda daha da iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Tek eksiği sesinin yetersiz olması bunu da harici ses sistemiyle çözdük.

6️⃣ ViewSonic M2 Full HD Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör Taşınabilir projeksiyon cihazı tavsiye isteyenler için en ViewSonic M2 Full HD, en iyi modellerden biri. Lambasız taşınabilir Smart LED projeksiyon, 1,200 LED lümen, 1080p Full HD çözünürlük, Cinema SuperColor+ teknolojisi, sinema sistemi düzeyinde Harman Kardon hoparlörleri bir araya getiriyor. Özelleştirilebilir projeksiyon açılarına izin veren ayarlanabilir standa sahip olan M2 modeli, dahili 5GHz hızlı WiFi bağlantısı sayesinde elinizdeki cihazlardan tek bir kablo kullanmadan içeriği büyük ekranda yayınlamanızı veya ekranı yansıtmanızı sağlar. ViewSonicvCastSender uygulamasını telefonunuza indirerek projeksiyon cihazınızın ayarlarını mobilden yapabilirsiniz. ViewSonic projeksiyon cihazı, ilginç olarak bakterilerin yapışmasını önleyen ve uzun süre kullanımdan sonra bile etkinliğini koruyan gümüş iyonlu özel bir kaplama kullanan antibakteriyel uzaktan kumanda ile geliyor. Yerleşik çözünürlük: 1920 x 1080

Parlaklık: 1200 LED lümen

SuperEco moduyla kontrast oranı: 3000000:1

Işık kaynağı türü: LED

Dahili depolama: 16GB (10GB kullanılabilir alan)

Giriş/Çıkış: HDMI 2.0, USB-C, USB-A x2, SD kart, WiFi, 3.5mm jak girişi

Ses: 3W küp x2

Boyut ve ağırlık: 224 x 224 x 51mm, 1.32 kg ViewSonic M2 Projeksiyon Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü alırken kafamda ufak da olsa soru işaretleri vardı. Ancak elime ulaştıktan sonra kesinlikte son derece doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Görüntü kalitesi harika. Işıklı ortamda bile çok güzel bir görüntü yansıtıyor. Ayrıca fan sesini duymuyorsunuz bile. Ses kalitesi de çok yeterli. ✍🏻 Ürünü almadan çok araştırmıştım, uzun bir araştırmadan sonra verdiğim kararda pişman olmadım. Özetle amatörler için en profesyonel projeksiyon cihazı; kendi fiyat aralığında alınabilecek en iyi cihaz diyebilirim.

7️⃣ Vankyo Sunspark 500W Mini Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör Projeksiyon cihazı öneri isteyenlere Vankyo Sunspark modelini tavsiye ederiz. Çoklu bağlantı sunmasıyla telefon, laptop, TV stick, fotoğraf makinesi, TV Box, hoparlör, tüm cihazlarınızı bağlayabileceğiniz projektör, net ve güçlü dinleme deneyimi sunan dahili güçlü hoparlöre sahip. Ekranınızı 240 inç’e kadar ayarlayıp evde sinema keyfi yaşayabilirsiniz. Çözünürlük: 1280 x 720p (native), 1920 x 1080 (görüntü desteği)

Kontrast: 10000:1

Yansıtma: 35 inç - 240 inç

Girişler: VGA, HDMI, USB, Audio, 3.5mm, AV in, TF (Hafıza kartı)

Bağlantı: 5G WiFi, Bluetooth 5.1

Boyut ve ağırlık: 17.8 x 15.2 x 7.6cm, 940 g Vankyo Sunspark 500W Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Evde kullanmak için aldım ve iyi ki de almışım. Ses ve görüntü kalitesi beklentimi karşıladı. Telefon yansıtma, hard diskten film oynatma vs. çalışıyor. Memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Ürünü gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. ✍🏻 Bütün meraklılara kesinlikle tavsiye ederim. Kocaman ekran, güzel kalite. Telefona hemen bağlanıyor.

8️⃣ Yoton Y3 Mini Projektör Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı projeksiyon cihazı bakanlara Yoton Y3 Mini Projektör modelini öneririz. Native 720P çözünürlük sunan mini projeksiyon cihazı, HDMI, USB ve ses bağlantı noktalarına sahip olmasıyla telefon, dizüstü bilgisayar, TV Box, Chromecast, PS5 ve daha birçok cihazı bağlamanıza izin verir. Y3 mini projektör, 120 inç’e kadar yansıtma boyutunu destekler. Diğer benzer projektörlerle karşılaştırıldığında bu mini film projektörü, ısıyı daha hızlı dağıtır, güç tüketimini azaltır, enerji açısından daha verimli ve çevre dostudur. Yerel çözünürlük: 1280 x 720

Parlaklık: 5500 lümen

Kontrast oranı: 5000:1

Görüntü boyutu: 30 inç - 120 inç

Boyut ve ağırlık: 13.72 x 10.92 x 5.84cm, 420 g

9️⃣ Philips NeoPix 120 Ev Projektörü Tam Boyutta Gör LED projeksiyon cihazı yorumları dikkate alındığında seçilebilecek en iyi modellerden birisi de Philips NeoPix 120. Philips projeksiyon cihazı, 65 inç'e kadar 720p HD görüntü sunar. Çok çeşitli bağlantı (HDMI, USB) seçeneklerine rağmen kompakt bir tasarıma sahip. Filmlere, resimlere ve hatta müziğe yönelik dahili multimedya oynatıcısında 2.1 hoparlör sistemi bulunur. Güçlü LED ışık kaynağı renklerin zengin, canlı görünmesini sağlar ve 30.000 saate kadar kullanım ömrüne sahiptir. Philips, projeksiyon cihazının lambasının günde ortalama 4 saat kullanımla 20 yıla kadar dayandığını söylüyor. Dahili USB ve HDMI sayesinde set üstü kutu, bilgisayar, oyun konsolu veya Apple TV gibi streaming cihazlarını bağlayabilirsiniz. Philips’in LED projektör modeli, her yönüyle kompakt tasarımı korurken hava akışını ve ısı dağılımını iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek performanslı fanların kullanımıyla geliştirilen bu cihaz, sessizce çalışır. Ekran teknolojisi: LCD

Işık kaynağı: LED

Parlaklık: 100 lümen

Kontrast oranı: 3000:1

Çözünürlük: 1280 x 720

Odak ayarı: Manuel

Görüntü boyutu: 65 inç’e kadar

Bağlantı: HDMI, USB, 3.5mm jak girişi, DC jakı

Ses: 2x5W hoparlör, Surround modu, 2.1

Boyut ve ağırlık: 225 x 190 x 102mm, 0.85 kg

🔟 Philips NeoPix Easy LCD LED Projeksiyon Cihazı Tam Boyutta Gör Philips NeoPix Easy, LED projektörü, 65 inç'e kadar boyutta harika görüntüler, stereo ses ve en sevdiğiniz içerikleri dev ekranda izlemeniz için ihtiyacınız olan tüm bağlantı olanaklarına sahip. Dikey eğim düzeltme, odak teknolojisiyle birlikte görüntüler üzerinde ihtiyacınıza göre ince ayar yapmanıza ve bu sayede projektörünüzü istediğiniz mesafeye yerleştirmenize olanak tanır. Set üstü kutusu, PC, MAC, oyun konsolları gibi multimedya cihazlarını ve Fire Stick ya da Apple TV gibi akış cihazlarını USB, HDMI veya MicroSD bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayabilirsiniz. Dahili 3.5 jak ile istediğiniz kulaklığı veya harici güç kaynaklı hoparlörü bağlayabilirsiniz. Dahili stereo hoparlörlere sahip olmasıyla ekstra ses sistemi gerektirmez. Ekran teknolojisi: LCD

Işık kaynağı: LED

Kontrast oranı: 3000:1

Çözünürlük: 800 x 480

Odak ayarı: Manuel

Görüntü boyutu: 65 inç’e kadar

Bağlantı: HDMI, USB, VGA, 3.5mm, DC jakı

Ses: 2x2W stereo hoparlör

Boyut ve ağırlık: 207 x 150 x 84.5mm, 0.86 kg

En iyi Android TV Box tavsiyeleri 6 ay önce eklendi

2023 en iyi projeksiyon cihazı markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi projektörlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan 4K, LED veya taşınabilir projeksiyon cihazlarını Black Friday 2023 indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Projeksiyon cihazı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️ Tam Boyutta Gör Projektör tipi Lamba, LED ve lazerleri Işık çıkışı ve parlaklık (lümen) Kontrast oranı Piksel yoğunluğu ve çözünürlüğü Renk üretimi Girişler Taşınabilirlik

En İyi Projeksiyon Cihazları İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 141041

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