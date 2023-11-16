Projeksiyon cihazı tavsiyesi için en iyi projeksiyon cihazları (2023)

- En iyi projeksiyon cihazları 2023 👍🏻
- 1️⃣ Xiaomi Mi Smart Projector 2
- 2️⃣ Samsung Freestyle Smart FHD Led Projektör
- 3️⃣ Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
- 4️⃣ Anker Nebula Cosmos Max Akıllı 4K Projeksiyon Cihazı
- 5️⃣ ViewSonic PA503X Projeksiyon Cihazı
- 6️⃣ ViewSonic M2 Full HD Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı
- 7️⃣ Vankyo Sunspark 500W Mini Projeksiyon Cihazı
- 8️⃣ Yoton Y3 Mini Projektör
- 9️⃣ Philips NeoPix 120 Ev Projektörü
- 🔟 Philips NeoPix Easy LCD LED Projeksiyon Cihazı
- Projeksiyon cihazı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️
- Yorumlar
Evinizde sinema deneyimi yaşamak istiyorsanız, dev 85 inç TV yerine iyi bir projektör kullanmanız daha iyi olacaktır. Ev sineması projektörleri, son yıllarda çok daha uygun fiyatlı hale geldi ve oturma odanızda 100 inçten büyük etkileyici bir ekranda filmlerinizin, dizilerinizin ve oyunlarınızın keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor. Peki, 2023’te alınabilecek en iyi projeksiyon cihazları hangileri? İş sunumu, oyun oynama veya film izlemek için bir projektöre ihtiyacınız varsa, güncel listemizde en çok ilgi gören mini, led, 4K ve taşınabilir projeksiyon cihazı modellerini bulabilirsiniz.
|Marka/Model 📽️
|Fiyat 🏷️
|Xiaomi Mi Smart Projector 2
|22.999 TL
|Samsung LSP3B Freestyle Smart FHD Led Projektör
|23.270 TL
|Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
|19.999 TL
|Anker Nebula Cosmos Max Akıllı 4K Projeksiyon Cihazı
|47.999 TL
|ViewSonic PA503X 3800 Projeksiyon Cihazı
|15.303 TL
|ViewSonic M2 Full HD Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı
|17.999 TL
|Vankyo Sunspark 500W Mini Projeksiyon Cihazı
|7.350 TL
|Yoton Y3 Mini Projektör
|1.679 TL
|Philips NeoPix 120 Ev Projektörü
|9.000 TL
|Viewsonic M1 Mini JBL Hoparlörlü Bataryalı Cep LED Projeksiyon Cihazı
|6.399 TL
|Philips NeoPix Easy LCD LED Projeksiyon Cihazı
|12.599 TL
|Anker Nebula Capsule II Akıllı Taşınabilir WiFi Kablosuz Projeksiyon Cihazı
|13.499 TL
|Havit PJ209 Pro Prime Sapphire Full HD 1080P Smart Projeksiyon Cihazı
|6.999 TL
|BenQ MX550 3600 DLP Projektör
|13.734 TL
Projektör yorumları dikkate alınarak, en iyi projeksiyon cihazı markaları sıralamasında Xiaomi, Samsung, Viewsonic ve Nebula geliyor. Yüksek görüntü kalitesi, sessiz çalışma, çoklu bağlantı özellikleriyle 2023’te alınabilecek en iyi projeksiyonlar Samsung Freestyle, Xiaomi Mi Smart Projector, ViewSonic M2 ve Nebula Cosmos Max olarak sıralanabilir.
1️⃣ Xiaomi Mi Smart Projector 2
- Ekran teknolojisi: DLP teknolojisine sahip LED Light
- Parlaklık: 500 ANSI lümen
- Standart çözünürlük: 1920 x 1080p
- Ekran boyutu: 60 inç - 120 inç
- Lens odak: Otomatik odaklama
- Depolama: 2GB DDR3/16GB eMMC
- İşletim sistemi: Android TV
- Bluetooth: Bluetooth 5.0/BLE
- Kablosuz bağlantı: WiFi IEEE 802.11/a/b/g/n, 2.4GHz / 5GHz
- Hoparlör: 2 x 5W
- Ses efektleri: Dolby Audio
- Boyut ve ağırlık: 115 x 150 x 150mm, 1.3 kg
Xiaomi Mi Smart Projector 2 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Projektörü keyifle kullanıyorum. Android TV özelliği çok önemli, birçok uygulamayı indirip projektörde kullanabiliyorum.
✍🏻 Cihazı 15 gündür kullanıyorum. Otomatik odaklama çok iyi. Görüntüsü muhteşem. Android özelliği olması çok iyi. Telefonumun ekranını bile yansıtabiliyorum. Şimdilik iyi gidiyor.
2️⃣ Samsung Freestyle Smart FHD Led Projektör
- Çözünürlük: 1920 x 1080
- Işık kaynağı tipi: LED
- Ekran boyutu: 30 inç - 100 inç
- Ekran tipi: DLP
- Ses: Dolby Digital Plus, 5W ses çıkışı, 360 derece hoparlör
- İşletim sistemi: Tizen
- Akıllı özellikler: DLNA, Dokun ve izle, Uzaktan erişim, Uygulama ve ses yansıtma, WiFi Direct
- Bağlantılar: WiFi 5, Bluetooth 5.2, HDMI 1.4, HDMI (micro)
- Boyut ve ağırlık: 154 x 132 x 240mm, 1.5 kg
Samsung Freestyle Smart FHD Led Projektör Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Boyutları çok iyi, çok pratik, hoparlörü ev için baya iyi dışarda denemedim. Görüntü kalitesi güzel. Salonun duvarına 3 metreden yansıttık yaklaşık 2,85 genişliğinde görüntü oldu. Kullanımı pratik.
✍🏻 Ürün kalitesi gerçekten süper. Nereye tutarsan tut, kendi otomatik olarak ekranı yerleştiriyor ve netliyor. Eski sistem iki saat mercek ayar yapmaya gerek yok. Almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilirler.
3️⃣ Samsung Freestyle 2. Nesil Projeksiyon Cihazı
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080
- Işık kaynağı tipi: LED
- Ekran boyutu: 30 inç - 100 inç
- Ekran tipi: DLP
- Ses: Dolby Digital Plus, 5W ses çıkışı, 360 derece hoparlör
- İşletim sistemi: Tizen
- Akıllı özellikler: Dokun ve izle, Uygulama yansıtma, Kablosuz DeX, Ambiyans modu
- Bağlantılar: WiFi 5, Bluetooth 5.2, HDMI (micro)
- Boyut ve ağırlık: 140 x 243 x 137mm, 1.4 kg
Samsung Freestyle 2. Nesil Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Merhaba arkadaşlar, ürünü yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Amazon’da daha uygun fiyatlıydı o yüzden burayı tercih ettim. Batarya da hediye geldi. Diğer arkadaşın belirttiği gibi yüksek fan sesi vs ile karşılaşmadım. Kabul edilebilir seviyede. Bariz bir şekilde aydınlıkta kullanmadığınız sürece gündüz de seyredilebiliyor. Hızlı açılması, kumandası, işletim sistemi gayet yeterli. Kolaylıkla her yere götürebiliyorsunuz. Benim beklentilerimi karşıladı.
✍🏻 Mükemmel bir cihaz gerçekten. Her yönüyle ailecek bayıldık. Duvara, perdeye ve hatta balkondan karşı binaya bile yansıttık. İnanılmaz güzel bir projeksiyon. Samsung’u ayakta alkışlıyorum.
4️⃣ Anker Nebula Cosmos Max Akıllı 4K Projeksiyon Cihazı
- Görüntü teknolojisi: 4K DLP’de 0.47DMD
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Parlaklık: 1000 ANSI lümen (projeksiyon), 1500 lümen (ışık kaynağı)
- Projeksiyon modu: Ön, arka, ön tavan, arka tavan
- İşletim sistemi: Android TV
- Ses: Dolby Digital Plus, 4x10W hoparlör
- Bağlantı: HDMI, USB, Bluetooth, WiFi, Chromecast
- Otomatik odaklanma
- Ekran boyutu: 60 - 150 inç
- Boyut ve ağırlık: 35 x 24.8 x 9.9cm x 3.3 kg
Nebula Cosmos Max 4K Projektör Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bir aydan daha uzun bir süredir kullanmaktayım. Işık gücü, yansıtma netliği ile gayet başarılı buluyorum. Ürünün Netflix ile anlaşması olmamasından kaynaklanan sorunu olsa da ayrı bir app indirilerek gayet güzel bir şekilde kullanıma olanak tanıyor. Arayüzüyle ve kullanıcı kolaylığıyla ben gayet memnun kaldım.
✍🏻 Ürün gayet güzel, pratik ve kullanışlı. Tek kablo her şey elinizin altında; Prime, Disney, Apple TV, Bein Connect ve Youtube…
5️⃣ ViewSonic PA503X Projeksiyon Cihazı
- Yerleşik çözünürlük: 1024 x 768
- Parlaklık: 3800 ANSI lümen
- SuperEco moduyla kontrast oranı: 22000:1
- Işık kaynağı türü: Lamp
- Ekran boyutu: 100 inç
- Giriş/Çıkış: HDMI 1.4, 3.5mm jak girişi
- Ses: 2W hoparlör
- Boyut ve ağırlık: 294 x 218 x 110mm, 2.2 kg
ViewSonic PA503X Projeksiyon Cihazı Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fiyatına göre çok güzel ürün. Ev kullanıcıları için, arada bir film izlerim diyenler için ideal. Işık gücü güzel, aydınlıkta bile gayet iyi.
✍🏻 Evde sinema ve maç keyfi için projeksiyon almaya karar verdikten sonra uzun süre araştırma yaptım ve baya bir yorum okudum. Bu araştırmalar sonucunda perdesiz bir şekilde bej rengi duvarda seyretmek üzere PA503X almaya karar verdim. Her film izleyişimizde doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anlıyorum. Bu fiyat skalasında alınabilecek en iyi birkaç üründen birisi olduğunu düşünüyorum ve asla pişman etmez. Gündüz görüntüsü de fena değil ama benim alma amacım gece film ve maç keyfi olduğu için daha çok gece kullanıyoruz ve performans çok iyi. Düzgün bir perde veya beyaz duvarda daha da iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Tek eksiği sesinin yetersiz olması bunu da harici ses sistemiyle çözdük.
6️⃣ ViewSonic M2 Full HD Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı
- Yerleşik çözünürlük: 1920 x 1080
- Parlaklık: 1200 LED lümen
- SuperEco moduyla kontrast oranı: 3000000:1
- Işık kaynağı türü: LED
- Dahili depolama: 16GB (10GB kullanılabilir alan)
- Giriş/Çıkış: HDMI 2.0, USB-C, USB-A x2, SD kart, WiFi, 3.5mm jak girişi
- Ses: 3W küp x2
- Boyut ve ağırlık: 224 x 224 x 51mm, 1.32 kg
ViewSonic M2 Projeksiyon Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü alırken kafamda ufak da olsa soru işaretleri vardı. Ancak elime ulaştıktan sonra kesinlikte son derece doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Görüntü kalitesi harika. Işıklı ortamda bile çok güzel bir görüntü yansıtıyor. Ayrıca fan sesini duymuyorsunuz bile. Ses kalitesi de çok yeterli.
✍🏻 Ürünü almadan çok araştırmıştım, uzun bir araştırmadan sonra verdiğim kararda pişman olmadım. Özetle amatörler için en profesyonel projeksiyon cihazı; kendi fiyat aralığında alınabilecek en iyi cihaz diyebilirim.
7️⃣ Vankyo Sunspark 500W Mini Projeksiyon Cihazı
- Çözünürlük: 1280 x 720p (native), 1920 x 1080 (görüntü desteği)
- Kontrast: 10000:1
- Yansıtma: 35 inç - 240 inç
- Girişler: VGA, HDMI, USB, Audio, 3.5mm, AV in, TF (Hafıza kartı)
- Bağlantı: 5G WiFi, Bluetooth 5.1
- Boyut ve ağırlık: 17.8 x 15.2 x 7.6cm, 940 g
Vankyo Sunspark 500W Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Evde kullanmak için aldım ve iyi ki de almışım. Ses ve görüntü kalitesi beklentimi karşıladı. Telefon yansıtma, hard diskten film oynatma vs. çalışıyor. Memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Ürünü gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.
✍🏻 Bütün meraklılara kesinlikle tavsiye ederim. Kocaman ekran, güzel kalite. Telefona hemen bağlanıyor.
8️⃣ Yoton Y3 Mini Projektör
- Yerel çözünürlük: 1280 x 720
- Parlaklık: 5500 lümen
- Kontrast oranı: 5000:1
- Görüntü boyutu: 30 inç - 120 inç
- Boyut ve ağırlık: 13.72 x 10.92 x 5.84cm, 420 g
9️⃣ Philips NeoPix 120 Ev Projektörü
- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Parlaklık: 100 lümen
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 1280 x 720
- Odak ayarı: Manuel
- Görüntü boyutu: 65 inç’e kadar
- Bağlantı: HDMI, USB, 3.5mm jak girişi, DC jakı
- Ses: 2x5W hoparlör, Surround modu, 2.1
- Boyut ve ağırlık: 225 x 190 x 102mm, 0.85 kg
🔟 Philips NeoPix Easy LCD LED Projeksiyon Cihazı
- Ekran teknolojisi: LCD
- Işık kaynağı: LED
- Kontrast oranı: 3000:1
- Çözünürlük: 800 x 480
- Odak ayarı: Manuel
- Görüntü boyutu: 65 inç’e kadar
- Bağlantı: HDMI, USB, VGA, 3.5mm, DC jakı
- Ses: 2x2W stereo hoparlör
- Boyut ve ağırlık: 207 x 150 x 84.5mm, 0.86 kg
2023 en iyi projeksiyon cihazı markaları ve modelleri listesinde gerçek kullanıcı deneyimlerine göre en iyi projektörlere yer verilmiştir. Güncel listemizde yer alan 4K, LED veya taşınabilir projeksiyon cihazlarını Black Friday 2023 indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Projeksiyon cihazı alırken nelere dikkat edilmeli ⚠️
- Projektör tipi
- Lamba, LED ve lazerleri
- Işık çıkışı ve parlaklık (lümen)
- Kontrast oranı
- Piksel yoğunluğu ve çözünürlüğü
- Renk üretimi
- Girişler
- Taşınabilirlik
En İyi Projeksiyon Cihazları İçerik Oylaması 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 141041Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.