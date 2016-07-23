Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz

Bu videomuzda Viewsonic'in 21.5 inç boyutundaki VX2263S modelli hem oyun hem de ofiste işinizi görebilecek monitörün tasarımını ele alıyor, panelini inceliyoruz, detaylarına inip sınıyoruz.

Kutusunun içerisinden ürünün kendisi, rehber ve kılavuzlar, monitörün boyun kısmı, güç adaptörü, bir HDMI kablosu ve bir tane de VGA kablosu çıkıyor.



VX2263S 21.5 inç boyutunda AH-IPS panele sahip bir monitör. Beyaz rengi başlı başına dikkat çekiyor. Monitörün boynu, kasası, tümü plastik malzemeden imal edilmiş, 3 kiloluk hayli hafif bir monitör. Siyahın aksine beyaz renkli monitörlerin bulunduğu ortamlara görünümsel açıdan uyumu biraz daha zor ama açık tonlara hakim bir ortam ve kurulumda gayet hoş görünüyor.



Çerçevelerde siyah şeritler kullanılmış, monitör kapalı haldeyken alt çerçeveden itibaren tamamen ekranmış gibi bir izlenim uyandırıyor, açtığınızda ise kalın değil belki ama günümüz standartlarında ince de diyemeyeceğimiz çerçeveler ortaya çıkıyor.

Alt bar biraz daha yapılı, ViewSonic logosu malzemeyle aynı renkte, fark etmesi zor ama kabartmalı olarak orada, açıkçası pek hoş görünmüyor.

Monitörü öne arkaya yeterince açılandırabiliyorsunuz ama yükseklik ayarı yok. Boyun ince olsa da masadaki sarsıntılar monitörün bir sağa bir sola gitmesine izin vermiyor, stabil tutuyor.

Monitör kenardan bakıldığında 1.5Cm’lik bir kalınlığa sahip, giriş çıkış portlarının olduğu kısımla 4Cm civarına çıkıyor, VESA ile duvara sabitleyebiliyorsunuz.



Giriş çıkış portları tarafında ses giriş çıkışları, bir tane VGA, birtane HDMI ve bir tane de MHL 2.0 destekli HDMI portu var, ardından da güç girişini görüyoruz. Uygun MHL kablosuyla telefondan, tabletten monitöre kalite kaybı olmadan görüntü aktarabiliyorsunuz. 3.5mm jacktan normal seviye kulaklıklar için yeterli çıkış alınabiliyor.



AH IPS panel gayet geniş görüş açılarına sahip, panel tipinden de beklenildiği üzere. 10

Genel olarak doğru renkler verme taraftarı bir panel olduğunu söyleyebilirim, renk geçişlerini net bir şekilde görmek mümkün ama ekrandan çıkacakmışcasına canlı ve parlak görüntüler olur ya hani, VX2263S’de durum öyle değil zira ekran mat bir ekran. AH IPS panel gayet geniş görüş açılarına sahip, panel tipinden de beklenildiği üzere. 10 00:1 statik ve 50.000.0 00:1 de dinamik kontrasta sahip monitör 250nits parlaklığa sahip. Bu verilerin gerçek hayattaki yansımasına bakalım biraz da.Genel olarak doğru renkler verme taraftarı bir panel olduğunu söyleyebilirim, renk geçişlerini net bir şekilde görmek mümkün ama ekrandan çıkacakmışcasına canlı ve parlak görüntüler olur ya hani, VX2263S’de durum öyle değil zira ekran mat bir ekran.

Ama bunun haklı bir sebebi var, o da üzerindeki parlama engelleyici ve 3H sertliliğinde filtre. Yoğun güneş ve stüdyo ışığı bu panele tabiri caizse işlemiyor, ışık hüzmesini görüyorsunuz ama ekran beyaza boyanmıyor, görüntü sekteye uğramıyor, bu açıdan gayet iyi. Sert filtrenin dayanıklılığını da kendi elinizde test edince hemen anlıyorsunuz, gayet sert ve çizilmeye karşı nispeten daha dayanıklı.



Renklere tekrar dönersek eğer monitörle gelen profilleri değerlendirelim, açıkçası burada izleme zevklerinize göre bir profil bulmak mümkün, ben şahsen kendim profesyonel bir cihazla beraber kalibrasyon da yaptım. Dediğim gibi yansımaya karşı filtre renklere mat bir katman atıyor ancak renkler arasındaki geçişleri de görebilir şekilde doğru renkler elde ediyorsunuz, renklerin canlılığı için şahsen beyazlardan biraz ödün verdim, siyahlar da parlak ekranlarda olduğu kadar derin değil ama izleme deneyimini de baltalamıyor.



Flicker-Free yani titreşim yapmayan panelden bahsedilmiş, bu mesele kimi kullanıcıya göre değişiyor, hoş ben son zamanlarda titreşim sıkıntılı bilgisayar monitörü de görmedim. Monitör aynı zamanda Mavi ışık filtresine sahip, monitör ayarlarından filtre gücü ayarlanabiliyor, gününüzün büyük bir kısmını bilgisayar başında geçirenlerdenseniz eğer bu ayar gerçekten işe yarıyor, renk dengesini biraz bozuyor gerçi.



Oyun performasını değerlendirelim biraz da, 1920x1080 yani Full HD bir monitör. Açıkçası 21.5 inçlik bir monitörde Full HD gayet keskin ve net görünüyor, monitör ayarlarından değişken kontrast oranını açınca ve oyun modunda sahneye göre gayet iyi sonuçlar alabiliyorsunuz, tabii siyahlar yansıma filtresi dolayısıyla yine pek derin değil, gri filtre etkisi hangi içerikte olursa olsun hissediliyor. Tepki süresi tarafında hayli iyi çıktığını ekleyeyim, Clearmotiv teknolojisiyle 2ms tepki süresi olduğu belirtilmiş, kendi yaptığım testlerde, yarış olsun, MOBA tarzı oyunlar olsun hayaletmenin H’si ile karşılaşmadım, panelden kaynaklı bir yırtılmaya da rastlamadım, bir oyuncu olarak gayet tatmin edici sonuçlar elde ettiğimi söyleyebilirim, en azından tepkisellik tarafında.



Ekranın maksimum ışığı ise az, çoğu durumda maksimum ekran ışığı kullanmak farz oluyor, yeterli seviyesindeki ışık seviyesini yakalıyorsunuz ama ötesine geçemiyorsunuz. Bunun en önemli sebebi düşük enerji tüketimi, standart modda 20W, optimize modda 17W ve tasarruf modunda 14W gibi gayet düşük bir elektrik tüketimi seviyesine inilebiliyor.



Bu monitörü tepki süresi dolayısıyla bir oyuncu monitörü olarak da, yansıma ve mavi ışık filtresiyle bir ofis monitörü olarak da alabilirsiniz açıkçası, iki tarafta da az ama vurgusu iyi yapılan özellikleri var ama bunlara ek olarak 2 tane 1.5W toplamda 3W’lık hoparlör setine yer verilmiş. Monitör hoparlörlerinden bass beklemek yanlış olur, tiz bir ses profili var ama ses yüksekliği anlamında fena değiller, bulunduğunuz ortam da çok sesli değilse yeterince yüksek ses alabiliyorsunuz.

Viewsonic VX2263S, hem bir oyuncunun hem de bir ofis kullanıcısının hoşuna gidebilecek özelliklere sahip, mat ekran mı parlak ekran mı, işte bu tercihi yapmanız gerekiyor. Parlak ve canlı renkler istiyorum, ben dizi-film izliyorum renkler, siyahlar çok önemli derseniz eğer belki tercihiniz olmayabilir ama mat olsun, pencereden gelen güneş yansıma yapıp ekranı beyaza boyamasın, oyun oynuyorum ben, tepki süresi bayağı iyi olsun, göz yormasın derseniz eğer iyi bir seçenek olarak karşınızda VX2263S. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla fiyatı 23 inç monitörlerin fiyatlarıyla eş seviyede ilerliyor ancak özellikle oyuncu monitörü vurgusu yapılmadan böylesi iyi tepki süresine sahip bir monitör için yerinde bir fiyat, MHL desteği, yansıma önleyici ve 3H koruyucu katmanı da unutmamak lazım.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



