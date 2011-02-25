Vodafone, Gençleri Faturasız BlackBerry Servisleri ile Tanıştırıyor

Vodafone’un Faturasız BlackBerry hizmeti ile müşteriler ayda sadece 9,90 TL’ye özgürce internette dolaşacak, BBM™ (BlackBerry® Messenger) ile sınırsız mesajlaşmanın keyfini sürecek ve sayısız mobil uygulama seçeneklerine ulaşabilecek.

Vodafone’un bu kampanyası kapsamında BlackBerry Curve 8520 akıllı telefonu 399 TL’ye sunulacak.

Vodafone Türkiye, gençler için faturasız hatlara özel BlackBerry Kampanyası başlattı. Türkiye’deki öğrenciler ve gençler başta olmak üzere faturasız hat kullanan tüm müşteriler Vodafone Faturasız BlackBerry Kampanyası’ndan faydalanabiliyor.

Gençlerin cebine uygun BlackBerry® İnternet Servisi’ni de içeren Vodafone Faturasız BlackBerry Kampanyası, Türkiye’deki müşterilerin dünyada popüler uygulamalardan biri olan BBM™ (BlackBerry® Messenger) ile sınırsız mesajlaşmanın keyfini yaşamasını ve BlackBerry App World™’de pek çok mobil uygulamaya erişmesini sağlayacak. Faturasız hatlı aboneler ayrıca ayda sadece 9,90 TL’ye BBM üzerinden sınırsız mesajlaşmaya ek olarak e-posta, sosyal paylaşım siteleri ve mobil internete de özgürce erişebilecekler.



Vodafone kampanyası ile gençler BlackBerry®Curve™ 8520 akıllı telefona sadece 399 TL’ye sahip olabiliyorlar. Mayıs ayına kadar sürecek olan kampanya kapsamında, faturasız hat aboneleri BlackBerry Curve 8520’ye Axess’e özel peşin fiyatına 12 ay taksit seçeneğiyle sahip olabilecek.



BlackBerry Curve 8520, e-posta, mesajlaşma (BBM, IM, SMS, MMS), Facebook® ve Twitter® dahil popüler sosyal paylaşım sitelerine kolay mobil erişimi ile son derece kullanışlı bir akıllı telefon. Ayrıca, zengin multimedya özelliklerine sahip BlackBerry Curve 8520,mobil haldeyken müzik, oyun ve diğer uygulamalara kolay erişim sağlayarak hayatı eğlenceli kılıyor.

Vodafone Türkiye Ürün, Servis ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Phil Patel, “Akıllı telefon alma eğilimi ve mobil internet kullanımı gençler arasında, diğer segmentlere kıyasla ortalamanın üzerinde. Cep Merkezlerimizde, üniversite kampuslerinde ve bağımsız yaptırdığımız araştırmalarla gençlerin taleplerini dinledik; BlackBerry tekliflerinin, onların kullanım alışkanlığına göre yeniden düzenlenmesi isteklerini yerine getirdik. Öncelikle BlackBerry fiyatının gençlerin alabileceği seviyelere inmesini sağladık. Buna ek olarak sadece telefonu değil, BlackBerry servisini de gençlerin bütçelerine uygun hale getirdik ve kullanımlarına açmak için özel bir kampanya paketi geliştirdik. Gençliğin mesajlaşma ve mobil internete özgürce ulaşma arzusundan hareketle BlackBerry’yi gençliğin dünyası ile buluşturuyoruz" dedi.

Research In Motion EMEA Kanal Pazarlama Direktörü Jamie K. Moran ise, “35 milyonun üzerindeki abone sayısıyla, BBM’in dünya üzerindeki olağanüstü büyümesine şahit olduk. Türkiye’de daha fazla gence BBM, e-posta, sosyal paylaşım ağları ve internet gibi hizmetlerle mobilken iletişim halinde kalmalarını sağlamak amacıyla BlackBerry ürünlerini sunmak üzere Vodafone ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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