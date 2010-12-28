Vodafone Kırmızı Pasaport İle Türkiye’de Bir İlk

Kırmızı Pasaport ile Vodafone’lular, yurtdışındayken yurtiçi fiyatlarıyla konuşabilirken, mobil interneti ise yüzde 75 indirimli kullanabiliyor

Dünyada beş kıtada, otuzdan fazla ülkede faaliyet yürüten; kırk şebeke ortaklığı ile yaklaşık 343 milyon abonesine hizmet veren dünya mobil iletişim lideri Vodafone, global birikiminden ve tecrübesinden aldığı gücünü Türkiye’deki abonelerine sunuyor.

Yine bir ilke imza atan Vodafone Türkiye, tüm yurtdışı dolaşım (roaming) tekliflerini bir araya topladığı “Kırmızı Pasaport” seçeneğini tanıttı. Vodafone aboneleri Kırmızı Pasaport ile yurt dışındayken hem gönül rahatlığıyla arama yapabilecek, hem de mobil interneti yüksek fatura korkusu olmadan kullanabilecekler.

Kırmızı Pasaport ile “her yöne dakikalar” yurtdışında da geçerli

Vodafone Pasaport ile Vodafone aboneleri yurtiçinde kullandıkları her yöne dakikalarını yurtdışında da Türkiye’yi aramak ve gelen tüm çağrılar için kullanabiliyor. Bu sayede yurtiçi ve yurtdışı görüşmeler arasındaki büyük fiyat uçurumu ortadan kalkıyor. Bu avantaj Türkiye’de bir operatör tarafından ilk defa sunuluyor.

Cep Avantaj 55 TL, İş Ortağım 55 TL ve üzeri teklifleri, iPhone ve diğer akıllı telefon paketlerine sahip olan Vodafone aboneleri PASAPORT yazıp 7048’e mesaj atarak Kırmızı Pasaport seçeneklerinden yararlanmaya başlayabiliyor. Kırmızı Pasaport ile bu paketlerin kullanıcıları, sahip oldukları her yöne dakikaların yüzde 50’sini yurtdışında da kullanabiliyor. Örneğin yurtiçi paketinde 1000 dakikası bulunan bir abone her yöne dakikalarının 500 dakikasını yurtdışında Vodafone anlaşmalı operatörler üzerinden roaming yaparken Türkiye’yi aramak için ve gelen tüm çağrılar için kullanabiliyor. Kullanıcılar Kırmızı Pasaport sayesinde yurtdışında da yurtiçinde kullandıkları tarife ile görüşme yapabiliyorlar. Aboneler ayda sadece 3.99 TL ödeyerek herhangi bir taahhüt vermeden Kırmızı Pasaport seçeneğin kullanabiliyorlar.

Kırmızı pasaport ile yurtdışında internet avantajı

Mobil internet kullanımında da büyük avantajlar getiren Vodafone, tüm abonelerine yine yurtdışındaki Vodafone şebekelerinde günlük 1 MB kullanım sonrası MB fiyatı üzerinden yüzde 75 indirim, diğer tüm operatörlerde ise yüzde 50 indirim hakkı veriyor. Bunun yanı sıra abonelerin herhangi bir fatura sürpriziyle karşılaşmaması için günlük 5 MB’lık kullanım sınırı aşıldığında abonelere uyarı mesajı da gönderiliyor

Kırmızı Pasaport seçeneği ile ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt şöyle konuştu: “Vodafone, bugün otuzdan fazla ülkede kırk şebeke ortağı ile faaliyet gösteren dünya mobil iletişim lideri bir markadır. Bu küresel gücü, yurt dışına sıklıkla seyahat eden ve seyahatlerinde cep telefonlarını, mobil interneti özgürce kullanmak isteyenler için hizmete sunuyoruz. Vodafone’un sunduğu roaming seçeneklerinin ne kadar ilgi gördüğüne baktığımızda 2009’un ilk dokuz ayından, 2010’un ilk dokuz ayına roamer müşteri sayımızda yüzde 79’luk ciddi bir artış görüyoruz.

Kırmızı Pasaport ile yurt dışı seyahatlerinde gerek Türkiye’ye yapılan aramalar, gerekse yurt dışındayken gelen aramalarda dakika hesabı yapmaya son veriyoruz. Kırmızı Pasaport Seçeneği’ninsunduğu avantajlarla yurt dışında cep telefonu kullanımını yurtiçi fiyatlarımızın seviyesinde sadece 3,99 TL gibi düşük bir ücretle sunarak özgür iletişim imkanı sağlıyoruz”.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı