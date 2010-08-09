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Vodafone'dan Ramazan'a Özel Bir İlk Daha

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
DH Bülten
Dh Bülten
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Vodafone'dan Ramazan'a Özel Bir İlk Daha
VODAFONE'DAN FARKLI BİR SERVİS:
DİLARA KOÇAK İLE DAHA SAĞLIKLI BİR RAMAZAN

Vodafone'un Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ile işbirliği yaptığı "Dilara Koçak'la Sağlıklı Ramazan Paketi"ne üye olanlar, Vodafone'un Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdiği uygulamadan yararlanabilecek. Bu paket sayesinde Vodafone aboneleri kendilerine özel olarak hazırlanmış SMS'lerle daha sağlıklı bir Ramazan geçirirken, Ramazan ayındaki tüm aktivitelerden de haberdar olacak.

06.08.2010-İstanbul, Vodafone aboneleri bir kez daha Vodafone ayrıcalığını yaşamaya devam ediyor. Vodafone, Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere denk gelmesi üzerine Türkiye'de bir ilk'e daha imza atarak, Dilara Koçak'la Sağlıklı Ramazan Paketi'ni hazırladı. Mobil ortamda hizmete sunulan ilk servis olan Vodafone Dilara Koçak'la Sağlıklı Ramazan Paketi'ne üye olan Vodafone'lular, oruç tutarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini içeren sağlıklı bilgileri cep telefonlarına gelen SMS'ler sayesinde öğrenecekler.

11 Ağustos'ta başlayarak Ramazan sonuna kadar sürecek hizmetle, kullanıcıların daha rahat bir Ramazan geçirmeleri için sağlıklı beslenme konusunda ipuçları verilecek. Sadece bir kez 4,80 TL ödeyerek Vodafone Dilara Koçak'la Sağlıklı Ramazan Paketi'ne üye olanlara, sağlıklı beslenme bilgilerinin yanısıra yaşadıkları ilin  iftar ve sahur vakitleri ile Ramazan ayına özel önemli etkinlik haberleri SMS ile gönderilecek.

Dilara Koçak'la Sağlıklı Ramazan Paketi'ne üye olmak için Vodafone'luların  RAMAZAN boşluk İL PLAKA KODU yazıp 7070'e SMS göndermeleri  yeterli olacak.


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