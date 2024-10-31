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    Anlık Bildirim

    Aukey Türkiye pazarına doğrudan giriş yapacağını duyurdu

    Çinli mobil aksesuar markası Aukey, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Aukey Türkiye, ilk lansmanını 5 Kasım'da yapacak.                                                
    Aukey Türkiye pazarına doğrudan giriş yapacağını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Çinli mobil aksesuar ve tüketici elektroniği üreticisi Aukey, Türkiye pazarına resmen giriş yapıyor. Aukey Türkiye, Boğaziçi Bilgisayar distribütörlüğünde hizmet verecek. Aukey Türkiye, 5 Kasım’da lansman yapacak. Markanın Türkiye planları hakkında bilgiler paylaşılacak.

    Aukey Türkiye Ülke Müdürü olarak Değer Erken görev yapacak. Aukey MEA ve Türkiye Bölge Direktörü Mohanad Mohsin ile birlikte firmanın ülkemizdeki serüveni yürütülecek. Aukey daha önce Gençpa Teknoloji distribütörlüğünde hizmet veriyordu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Boğaziçi Bilgisayar distribütörlüğünde doğrudan Aukey Türkiye adında faaliyet yürütülecek.

    Aukey mobil aksesuarlar alanında çok sayıda ürüne sahip. Özellikle hızlı şarj cihazları, GaN şarj adaptörleri, kablosuz şarj cihazları ve TWS kulaklıkları ile dikkat çekiyor. Fiyat/performans odaklı ürünler sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 23 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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