Aukey Türkiye pazarına doğrudan giriş yapacağını duyurdu

Aukey Türkiye Ülke Müdürü olarak Değer Erken görev yapacak. Aukey MEA ve Türkiye Bölge Direktörü Mohanad Mohsin ile birlikte firmanın ülkemizdeki serüveni yürütülecek. Aukey daha önce Gençpa Teknoloji distribütörlüğünde hizmet veriyordu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Boğaziçi Bilgisayar distribütörlüğünde doğrudan Aukey Türkiye adında faaliyet yürütülecek.
Aukey mobil aksesuarlar alanında çok sayıda ürüne sahip. Özellikle hızlı şarj cihazları, GaN şarj adaptörleri, kablosuz şarj cihazları ve TWS kulaklıkları ile dikkat çekiyor. Fiyat/performans odaklı ürünler sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D