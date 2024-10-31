Aukey Türkiye pazarına doğrudan giriş yapacağını duyurdu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Çinli mobil aksesuar ve tüketici elektroniği üreticisi Aukey, Türkiye pazarına resmen giriş yapıyor. Aukey Türkiye, Boğaziçi Bilgisayar distribütörlüğünde hizmet verecek. Aukey Türkiye, 5 Kasım’da lansman yapacak. Markanın Türkiye planları hakkında bilgiler paylaşılacak.

Aukey Türkiye Ülke Müdürü olarak Değer Erken görev yapacak. Aukey MEA ve Türkiye Bölge Direktörü Mohanad Mohsin ile birlikte firmanın ülkemizdeki serüveni yürütülecek. Aukey daha önce Gençpa Teknoloji distribütörlüğünde hizmet veriyordu. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Boğaziçi Bilgisayar distribütörlüğünde doğrudan Aukey Türkiye adında faaliyet yürütülecek.

Aukey'in Taşınabilir Şarj Üniteleri İle Her Yerde Güçlü Kalın! 1 ay önce eklendi

Aukey mobil aksesuarlar alanında çok sayıda ürüne sahip. Özellikle hızlı şarj cihazları, GaN şarj adaptörleri, kablosuz şarj cihazları ve TWS kulaklıkları ile dikkat çekiyor. Fiyat/performans odaklı ürünler sunuyor.

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