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    Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi

    Japon AGC ve telekom şirketi NTT Docomo tarafından geliştirilen ve WAVEAntenna olarak adlandırılan yeni bir cam anten, pencereleri 5G için bir baz istasyonuna dönüştürüyor.
    Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi Tam Boyutta Gör
    Gelişen 5G teknolojisi ile birlikte dünya genelinde milyonlarca kullanıcı daha hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmetine erişiyor. Ancak 5G ağlarının etkin şekilde çalışabilmesi için, önceki nesillere göre daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuluyor. Japonya’da geliştirilen yeni bir teknoloji, bu soruna estetik ve pratik bir çözüm sunuyor: cam antenler.

    Pencereler 5G istasyonu oluyor

    Ortaya konan yeni teknoloji sayesinde artık pencereler, 5G baz istasyonlarına dönüştürülecek. Bu sayede hem şehir manzarası bozulmayacak hem de bu pencereler birden fazla operatörün kullanımına açılabilecek.

    Geçtiğimiz ay Tokyo merkezli iletişim şirketi JTower, kısmen cam üreticisi AGC (dünyanın en büyüklerinden biri) ve mobil operatör NTT Docomo tarafından oluşturulan yeni bir cam antenin geliştirildiğini duyurdu. Hatta bu gelişme, sadece duyuru ile sınırlı kalmadı; Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde bir binada ilk kez test edildi.

    Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi Tam Boyutta Gör
    WAVEAntenna adı verilen bu cihaz, pencerelere monte edilerek dış mekanın bir 5G hizmet alanına dönüşmesini sağlıyor. Şeffaf yapısı sayesinde ise bina cephelerinde görsel bir kirlilik yaratmıyor.

    5G ağları, daha yüksek frekans spektrumlarını kullandığı için kapsama alanları 4G’ye göre daha sınırlı. Bu durum, daha fazla baz istasyonu kurulması gerekeceği anlamına geliyor. Ancak bu baz istasyonlarının şehir içinde yaygınlaştırılması estetik kaygıları da beraberinde getiriyor. Cam anten teknolojisi ise bu soruna çözüm olarak geliştirildi. AGC'nin pazarlama yöneticisi Shota Ochiai, "Bu anten, pencereye içeriden monte edilerek dış mekanın bir hizmet alanına dönüşmesini sağlıyor. Böylece bina cephesinin görünümü bozulmadan 5G kapsaması sağlanabiliyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

    Sub6 spektrumu ile uyumlu

    Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi Tam Boyutta Gör
    Bu antenler, 5G’nin düşük frekans bandı olan Sub6 spektrumu ile, yani 6 gigahertz'den (GHz) daha düşük sinyallerle uyumlu çalışıyor. Sub6 antenleri, düşük frekansları kullanarak sinyallerin binalar ve duvarlar gibi engelleri aşmasını kolaylaştırıyor.

    NTT Docomo, anteninin temeli olarak şeffaf iletken malzemeler kullandığını, iletken malzemeyi lamine ön camlarda kullanılan türden şeffaf bir reçine ile birlikte iki cam tabakası arasına yerleştirdiğini bildiriyor. Cam anten, radyo dalgaları bir pencereden geçerken yönlerindeki bozulmayı düzeltmek için firmanın tescilli bir teknolojisini kullanıyor.

    AGC'ye göre, ürünün daha önceki prototip bir versiyonu 2020'de lanse edilirken, birden fazla hücre ağı tarafından paylaşılabilen bir versiyonu geçen yıl tanıtıldı. Şirket, anteninin 3,7 ve 4,5 GHz bantları arasındaki frekanslar için optimize edildiğini söylüyor. Bu, 5G'de kullanılan 24-100 GHz'lik optimal mmWave frekanslarından uzak olsa da yine de önemli bir bant genişliğine izin veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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