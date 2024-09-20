Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi

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Tam Boyutta Gör Gelişen 5G teknolojisi ile birlikte dünya genelinde milyonlarca kullanıcı daha hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmetine erişiyor. Ancak 5G ağlarının etkin şekilde çalışabilmesi için, önceki nesillere göre daha fazla baz istasyonuna ihtiyaç duyuluyor. Japonya’da geliştirilen yeni bir teknoloji, bu soruna estetik ve pratik bir çözüm sunuyor: cam antenler.

Pencereler 5G istasyonu oluyor

Ortaya konan yeni teknoloji sayesinde artık pencereler, 5G baz istasyonlarına dönüştürülecek. Bu sayede hem şehir manzarası bozulmayacak hem de bu pencereler birden fazla operatörün kullanımına açılabilecek.

Geçtiğimiz ay Tokyo merkezli iletişim şirketi JTower, kısmen cam üreticisi AGC (dünyanın en büyüklerinden biri) ve mobil operatör NTT Docomo tarafından oluşturulan yeni bir cam antenin geliştirildiğini duyurdu. Hatta bu gelişme, sadece duyuru ile sınırlı kalmadı; Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde bir binada ilk kez test edildi.

Tam Boyutta Gör WAVEAntenna adı verilen bu cihaz, pencerelere monte edilerek dış mekanın bir 5G hizmet alanına dönüşmesini sağlıyor. Şeffaf yapısı sayesinde ise bina cephelerinde görsel bir kirlilik yaratmıyor.

5G ağları, daha yüksek frekans spektrumlarını kullandığı için kapsama alanları 4G’ye göre daha sınırlı. Bu durum, daha fazla baz istasyonu kurulması gerekeceği anlamına geliyor. Ancak bu baz istasyonlarının şehir içinde yaygınlaştırılması estetik kaygıları da beraberinde getiriyor. Cam anten teknolojisi ise bu soruna çözüm olarak geliştirildi. AGC'nin pazarlama yöneticisi Shota Ochiai, "Bu anten, pencereye içeriden monte edilerek dış mekanın bir hizmet alanına dönüşmesini sağlıyor. Böylece bina cephesinin görünümü bozulmadan 5G kapsaması sağlanabiliyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sub6 spektrumu ile uyumlu

Tam Boyutta Gör Bu antenler, 5G’nin düşük frekans bandı olan Sub6 spektrumu ile, yani 6 gigahertz'den (GHz) daha düşük sinyallerle uyumlu çalışıyor. Sub6 antenleri, düşük frekansları kullanarak sinyallerin binalar ve duvarlar gibi engelleri aşmasını kolaylaştırıyor.

NTT Docomo, anteninin temeli olarak şeffaf iletken malzemeler kullandığını, iletken malzemeyi lamine ön camlarda kullanılan türden şeffaf bir reçine ile birlikte iki cam tabakası arasına yerleştirdiğini bildiriyor. Cam anten, radyo dalgaları bir pencereden geçerken yönlerindeki bozulmayı düzeltmek için firmanın tescilli bir teknolojisini kullanıyor.

AGC'ye göre, ürünün daha önceki prototip bir versiyonu 2020'de lanse edilirken, birden fazla hücre ağı tarafından paylaşılabilen bir versiyonu geçen yıl tanıtıldı. Şirket, anteninin 3,7 ve 4,5 GHz bantları arasındaki frekanslar için optimize edildiğini söylüyor. Bu, 5G'de kullanılan 24-100 GHz'lik optimal mmWave frekanslarından uzak olsa da yine de önemli bir bant genişliğine izin veriyor.

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