Pencereler 5G baz istasyonlarına dönüşüyor: Cam anten devrimi

Pencereler 5G istasyonu oluyor
Ortaya konan yeni teknoloji sayesinde artık pencereler, 5G baz istasyonlarına dönüştürülecek. Bu sayede hem şehir manzarası bozulmayacak hem de bu pencereler birden fazla operatörün kullanımına açılabilecek.
Geçtiğimiz ay Tokyo merkezli iletişim şirketi JTower, kısmen cam üreticisi AGC (dünyanın en büyüklerinden biri) ve mobil operatör NTT Docomo tarafından oluşturulan yeni bir cam antenin geliştirildiğini duyurdu. Hatta bu gelişme, sadece duyuru ile sınırlı kalmadı; Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde bir binada ilk kez test edildi.
5G ağları, daha yüksek frekans spektrumlarını kullandığı için kapsama alanları 4G’ye göre daha sınırlı. Bu durum, daha fazla baz istasyonu kurulması gerekeceği anlamına geliyor. Ancak bu baz istasyonlarının şehir içinde yaygınlaştırılması estetik kaygıları da beraberinde getiriyor. Cam anten teknolojisi ise bu soruna çözüm olarak geliştirildi. AGC'nin pazarlama yöneticisi Shota Ochiai, "Bu anten, pencereye içeriden monte edilerek dış mekanın bir hizmet alanına dönüşmesini sağlıyor. Böylece bina cephesinin görünümü bozulmadan 5G kapsaması sağlanabiliyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Sub6 spektrumu ile uyumlu
NTT Docomo, anteninin temeli olarak şeffaf iletken malzemeler kullandığını, iletken malzemeyi lamine ön camlarda kullanılan türden şeffaf bir reçine ile birlikte iki cam tabakası arasına yerleştirdiğini bildiriyor. Cam anten, radyo dalgaları bir pencereden geçerken yönlerindeki bozulmayı düzeltmek için firmanın tescilli bir teknolojisini kullanıyor.
AGC'ye göre, ürünün daha önceki prototip bir versiyonu 2020'de lanse edilirken, birden fazla hücre ağı tarafından paylaşılabilen bir versiyonu geçen yıl tanıtıldı. Şirket, anteninin 3,7 ve 4,5 GHz bantları arasındaki frekanslar için optimize edildiğini söylüyor. Bu, 5G'de kullanılan 24-100 GHz'lik optimal mmWave frekanslarından uzak olsa da yine de önemli bir bant genişliğine izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...