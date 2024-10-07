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    Çin’den 6G için bir ilk daha: Dünyanın ilk uzun mesafeli terahertz iletişimi

    Çinli araştırmacılar dünyada bir ilki gerçekleştirerek terahertz kablosuz iletişim teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü video sinyallerini 1,2 kilometre mesafeye başarıyla iletti.
    Çin’den 6G için dünyanın ilk uzun mesafeli terahertz iletişimi Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, terahertz kablosuz iletişim teknolojisinde gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki bir deneyle, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir kilometreden fazla mesafeye iletmeyi başardı. Bu başarı, gelecekteki uzay iletişimi ve 6G gibi ultra hızlı veri iletimi açısından büyük bir adım olarak görülüyor.

    Deney, Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Purple Mountain Gözlemevi tarafından yönetildi ve uzun mesafeli terahertz kablosuz iletişim sistemlerinde yüksek hassasiyetli süper iletken alıcı teknolojisinin dünya çapındaki ilk başarılı uygulaması olarak duyuruldu.

    Terahertz (THz) radyasyonu, elektromanyetik spektrumun mikrodalga ve kızılötesi frekans bantları arasında yer alan, nispeten boş bir bölgesinde (3.000 ila 30 mikrometre) buluyor. Terahertz teknolojisi, güvenlik taramaları ve tıbbi tanı alanlarında güçlü bir görüntüleme aracı olarak bilinirken, aynı zamanda bilim insanları tarafından 6G ve gelecekteki ultra hızlı kablosuz iletişim için bir barem olarak görülüyor.

    6G ve gerçek zamanlı veri iletimi için önemli gelişme

    Çin’den 6G için dünyanın ilk uzun mesafeli terahertz iletişimi Tam Boyutta Gör
    Bu yeni teknoloji, aynı zamanda uzay iletişiminde de önemli bir rol oynayabilir. Araştırma ekibine göre, terahertz teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı büyük veri iletimi mümkün hale gelebilir. Ancak bilim insanları, uzun mesafeli terahertz iletişimini engelleyen sinyal zayıflaması gibi engelleri aşmak için uzun süredir çaba harcıyorlar.

    Ekip, ultra hassas terahertz teleskopları ile terahertz iletişim sistemlerini birleştirerek iletim mesafelerinin önemli ölçüde artırılabileceğini belirtti. Bu deneyde kullanılan süper iletken algılama teknolojisinin yüksek hassasiyetli olduğunu vurgulayan CAS araştırma profesörü Li Jing, “Mikrodalga iletişimi iki şeritli bir yol olarak düşünün. Terahertz iletişimi, daha geniş ve zengin spektrum nedeniyle bu yolu altı ya da sekiz şeride çıkarmak gibi bir şey,” diyor. Jing aynı zamanda süper iletken algılama teknolojisi ile neredeyse hiç enerji kaybı olmadığını ve sinyallerin çok daha uzağa gidebildiğini belirtiyor.

    Geçtiğimiz Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai-Tibet Platosu'nda, yaklaşık 4.300 metre yükseklikte bulunan bir gözlem üssünde başlatılan deneyin beş gün sürmesi bekleniyor. Devlet yayın kuruluşu CCTV'ye göre, deney sırasında kaynaktan gelen sinyal iletim gücü 10 mikrowat düzeyindeydi; bu, tipik bir mobil telefon baz istasyonunun çıkış gücünün yaklaşık milyonda biri. Buna rağmen araştırmacılar, 1.2 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü bir videoyu başarıyla aldılar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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