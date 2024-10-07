Çin’den 6G için bir ilk daha: Dünyanın ilk uzun mesafeli terahertz iletişimi

Deney, Çin Bilimler Akademisi'ne (CAS) bağlı Purple Mountain Gözlemevi tarafından yönetildi ve uzun mesafeli terahertz kablosuz iletişim sistemlerinde yüksek hassasiyetli süper iletken alıcı teknolojisinin dünya çapındaki ilk başarılı uygulaması olarak duyuruldu.
Terahertz (THz) radyasyonu, elektromanyetik spektrumun mikrodalga ve kızılötesi frekans bantları arasında yer alan, nispeten boş bir bölgesinde (3.000 ila 30 mikrometre) buluyor. Terahertz teknolojisi, güvenlik taramaları ve tıbbi tanı alanlarında güçlü bir görüntüleme aracı olarak bilinirken, aynı zamanda bilim insanları tarafından 6G ve gelecekteki ultra hızlı kablosuz iletişim için bir barem olarak görülüyor.
6G ve gerçek zamanlı veri iletimi için önemli gelişme
Ekip, ultra hassas terahertz teleskopları ile terahertz iletişim sistemlerini birleştirerek iletim mesafelerinin önemli ölçüde artırılabileceğini belirtti. Bu deneyde kullanılan süper iletken algılama teknolojisinin yüksek hassasiyetli olduğunu vurgulayan CAS araştırma profesörü Li Jing, “Mikrodalga iletişimi iki şeritli bir yol olarak düşünün. Terahertz iletişimi, daha geniş ve zengin spektrum nedeniyle bu yolu altı ya da sekiz şeride çıkarmak gibi bir şey,” diyor. Jing aynı zamanda süper iletken algılama teknolojisi ile neredeyse hiç enerji kaybı olmadığını ve sinyallerin çok daha uzağa gidebildiğini belirtiyor.
Geçtiğimiz Cuma günü Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai-Tibet Platosu'nda, yaklaşık 4.300 metre yükseklikte bulunan bir gözlem üssünde başlatılan deneyin beş gün sürmesi bekleniyor. Devlet yayın kuruluşu CCTV'ye göre, deney sırasında kaynaktan gelen sinyal iletim gücü 10 mikrowat düzeyindeydi; bu, tipik bir mobil telefon baz istasyonunun çıkış gücünün yaklaşık milyonda biri. Buna rağmen araştırmacılar, 1.2 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü bir videoyu başarıyla aldılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.