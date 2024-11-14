Bilim insanları, 6G'nin erkek üreme sağlığına zarar verebileceğini tespit etti

- Erkek fareler üzerinde test edildi
- Terahertz frekanslar ile çok yüksek hızlar çıkılabiliyor
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Araştırmacıların geçtiğimiz ay yayınladığı bilimsel çalışmaya göre, nispeten düşük seviyelerde terahertz radyasyon bile erkek üreme sağlığı için bir risk oluşturabileceği gösterildi. Araştırmacılar, testis dokusuna zarar verme eşiğinin santimetre kare başına 115 ila 318 mikrowatt arasında olduğunu saptadı.
Bu değer, Çin'in 1 metre mesafede santimetre kare başına 40 mikrowatt güvenlik standardını aşıyor. Farklı ülkelerin elektromanyetik radyasyona maruz kalma konusunda farklı standartları bulunuyor. Örneğin, Japonya santimetre kare başına 600 mikrowatta izin verirken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri santimetre kare başına 450 mikrowatta izin veriyor.
Erkek fareler üzerinde test edildi
Araştırmacılar radyasyonun yeni bir yol oluşturmuş olabileceğini öne sürdüler. Bu durum, muhtemelen kan dolaşımından gelen iltihabın iç üreme organlarına ulaşmasına sebep oldu. Ayrıca sperm fonksiyonunu ve doğurganlığı bozabilecek genetik değişiklikler de gözlemlendi. Ancak sperm aktivitesi normal görünüyordu.
Araştırmacılar radyasyonun neden olduğu iltihapın ve genetik hasarın geçici olduğunu ve farelerin vücutlarının kısa sürede iyileşebildiğini tespit ettiler. Hemen görülen etkiler geri döndürülebilir olsa da uzun vadeli sonuçlar belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar daha sonra terahertz radyasyonuna tekrar tekrar maruz kalmanın uzun vadeli sağlık etkilerini değerlendirmek için bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.
Terahertz frekanslar ile çok yüksek hızlar çıkılabiliyor
Şuan üzerinde yoğun şekilde çalışılan 6G teknolojisi, potansiyel olarak saniyede 1 terabite (1.000 gigabit) ulaşarak 5G'den çok daha yüksek hızlar sunmayı vadediyor. Çok yüksek hızlara çıkılabilen terahertz teknolojisinin ilk kez askeri uygulamalarda kullanılması bekleniyor.
Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri, yüksek irtifa uçakları için terahertz tabanlı yüksek hızlı iletişim sistemlerinin test edilmesi ve geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Çin ise gelişmiş denizaltı algılama yetenekleri için terahertz radarlar üzerinde çalışmalar yürütüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir