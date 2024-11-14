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    Bilim insanları, 6G'nin erkek üreme sağlığına zarar verebileceğini tespit etti

    Çin'in Askeri Tıp Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma, 6G'nin terahertz frekanstaki radyasyonunun erkek üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini ortaya koydu.
    6G'nin erkek üreme sağlığına zarar verebileceği tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Gelecek nesil kablosuz iletişim teknolojisi olan 6G üzerinde çalışmalar sürüyor. Terahertz seviyesinde frekansların kullanılması beklenen 6G'nin sağlığa olan potansiyel etkileri de araştırma konusu. Çin'in Askeri Tıp Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma, 6G'nin bu terahertz frekanstaki radyasyonunun erkek üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğini ortaya koydu.

    Araştırmacıların geçtiğimiz ay yayınladığı bilimsel çalışmaya göre, nispeten düşük seviyelerde terahertz radyasyon bile erkek üreme sağlığı için bir risk oluşturabileceği gösterildi. Araştırmacılar, testis dokusuna zarar verme eşiğinin santimetre kare başına 115 ila 318 mikrowatt arasında olduğunu saptadı.

    Bu değer, Çin'in 1 metre mesafede santimetre kare başına 40 mikrowatt güvenlik standardını aşıyor. Farklı ülkelerin elektromanyetik radyasyona maruz kalma konusunda farklı standartları bulunuyor. Örneğin, Japonya santimetre kare başına 600 mikrowatta izin verirken, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri santimetre kare başına 450 mikrowatta izin veriyor.

    Erkek fareler üzerinde test edildi

    6G'nin erkek üreme sağlığına zarar verebileceği tespit edildi
    Bu yeni çalışmada araştırmacılar erkek farelerin üreme organlarındaki etkileri incelemek için farklı terahertz radyasyon seviyelerine maruz bıraktılar. Erkek farelerin sadece 5 dakika boyunca terahertz radyasyonuna maruz kaldığı durumda, ciltte hemen iltihaplanma reaksiyonları görüldü, ancak şaşırtıcı bir şekilde testisler etkilenmemiş gibi görünüyordu. Ancak daha yakından incelendiğinde, testislerde radyasyona bağlı iltihaplanmanın geliştiğini gösteren beyaz maddede artış olduğu görüldü.

    Araştırmacılar radyasyonun yeni bir yol oluşturmuş olabileceğini öne sürdüler. Bu durum, muhtemelen kan dolaşımından gelen iltihabın iç üreme organlarına ulaşmasına sebep oldu. Ayrıca sperm fonksiyonunu ve doğurganlığı bozabilecek genetik değişiklikler de gözlemlendi. Ancak sperm aktivitesi normal görünüyordu.

    Araştırmacılar radyasyonun neden olduğu iltihapın ve genetik hasarın geçici olduğunu ve farelerin vücutlarının kısa sürede iyileşebildiğini tespit ettiler. Hemen görülen etkiler geri döndürülebilir olsa da uzun vadeli sonuçlar belirsizliğini koruyor. Araştırmacılar daha sonra terahertz radyasyonuna tekrar tekrar maruz kalmanın uzun vadeli sağlık etkilerini değerlendirmek için bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.

    Terahertz frekanslar ile çok yüksek hızlar çıkılabiliyor

    Şuan üzerinde yoğun şekilde çalışılan 6G teknolojisi, potansiyel olarak saniyede 1 terabite (1.000 gigabit) ulaşarak 5G'den çok daha yüksek hızlar sunmayı vadediyor. Çok yüksek hızlara çıkılabilen terahertz teknolojisinin ilk kez askeri uygulamalarda kullanılması bekleniyor. 

    Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri, yüksek irtifa uçakları için terahertz tabanlı yüksek hızlı iletişim sistemlerinin test edilmesi ve geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Çin ise gelişmiş denizaltı algılama yetenekleri için terahertz radarlar üzerinde çalışmalar yürütüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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