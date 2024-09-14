Stream Deck artık raflara girebiliyor

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Tam Boyutta Gör Oyuncu ve yayıncılara yönelik masa üstünde kullanabileceğiniz 15 tuşlu bir kontrol ekipmanı olarak hayatına başlayan Elgato markasının Stream Deck artık evrensel stüdyo raflarına girecek bir tasarıma ulaştı.

Stream Deck Studio özellikleri ve fiyatı

Stream Deck Studio bireysel yayıncılığın ötesine geçiyor ve profesyonel yayın platformlarına da hitap ediyor. Bir raf şeklinde tasarlanan cihaz 32 LCD tuşu iki sıra halinde diziyor. Kenarlarda ise iki adet kontrol tekerleği mevcut.

32 tuşlu Elgato Stream Deck XL duyuruldu 5 yıl önce eklendi

Elgato ve Bitfocus ortaklığında geliştirilen Stream Deck Studio, ön kısmındaki USB Tip-C portundan 5V enerji aktarabiliyor. Arka kısımdaki iki USB Tip-C bağlantısından birisi de veri aktarımına imkân tanıyor.

Yazılım tarafı ise Bitfocus tarafından ele alınmış. Ayrıca Elgato da Buttons adında bir alternatif yazılım sunuyor. Cihazın RFID ve NFC okuyucuları da bu yazılımlarla özelleştirilebiliyor. Stream Deck Studio modeli 900$ fiyat etiketine sahip. Bitfocus yazılımı ücretsiz iken Buttons yazılımı ise abonelik gerektiriyor.

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