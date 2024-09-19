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Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların sohbet temalarını özelleştirmelerine olanak tanıyacak yeni bir özelliği duyurmaya hazırlanıyor. Bu özellik, kullanıcıların önceden tanımlanmış temalar arasından sohbet balonları ve duvar kağıtları için tercih ettikleri renkleri seçebilmelerini sağlamak için tasarlandı.

WhatsApp'ın yeni özelliği şu an için beta sürümüyle sınırlı

Yeni sohbet teması özelliği, Android için WhatsApp v2.24.20.12 beta sürümünde etkinleştirildi. Kullanıcılar, aralarından seçim yapabilecekleri çeşitli ön ayarlara sahip olacak ve seçilebilecekleri daha geniş bir duvar kağıdı yelpazesi mevcut olacak.

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Sohbet balonunun rengi, bu ön ayarlarda seçilen duvar kağıdına uyum sağlayacak şekilde ayarlanacak ve platformdaki sohbetler içinde tutarlı bir görsel deneyim sunulacak. Yeni özellik, renk koordinasyonunun yanı sıra kullanıcılara seçtikleri temanın koyuluk seviyesini ayarlama olanağı da sunacak.

Bu, tercihlerine göre açık ve koyu temalar arasında kademeli olarak geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor. Bir tema seçildiğinde tüm sohbetler için varsayılan tema haline geliyor ancak istenirse belirli konuşmalarda manuel olarak geçersiz kılınabiliyor. Seçilen tema yalnızca onu ayarlayan kullanıcı tarafından görülebilecek böylece her bir birey için kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlanacak.

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WhatsApp yakında sohbet temalarını özelleştirmenize izin verecek