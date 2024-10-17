938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağlandı

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Tam Boyutta Gör Düşük internet hızı artık çoğu insan için en iyi tanımla “can sıkıcı” olarak nitelendirilebilir. Neyse ki, bu hızlar yakın zamanda önemli ölçüde artabilir. University College London (UCL) araştırmacıları, kablosuz veri aktarım hızında yeni bir dünya rekoru kırarak, saniyede 938 Gigabit (Gbps) gibi inanılmaz bir hıza ulaştılar. Bu hız, radyo dalgaları ve ışık teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle elde edildi.

Kablosuz veri iletiminde rekor

Kablosuz veri aktarımı, her yere kablo döşemekten daha pratik olsa da, genellikle fiber optik sinyallere göre oldukça yavaş kalır. Şu anda 5G teknolojisi en fazla 20 Gbps hıza ulaşabiliyor; ancak gerçek dünyada bu hız, genellikle yalnızca birkaç yüz Mbps seviyelerinde. Wi-Fi 7'nin teorik maksimum hızı ise 40 Gbps civarında. Ancak UCL ekibinin yeni çalışması, kablosuz iletişimde hız limitlerini önemli ölçüde artırarak, 1 Terabit (Tbps) sınırına oldukça yaklaştı. Bu rekor, birkaç ay önce Japonya'daki bir ekip tarafından kırılan önceki hız rekorundan yüzde 30 daha hızlı.

Yeni hız rekorunu daha anlaşılır bir şekilde ifade edecek olursak; 938 gigabit/saniye hız ile iki saatlik 4K filmi yaklaşık bir salisede indirebilirsiniz. Aynı işlemi standart bir 5G bağlantısıyla yapmaya çalışsanız, yaklaşık 19 dakika beklemeniz gerekirdi.

Tam Boyutta Gör Bu hız artışının sırrı, birden fazla kablosuz teknolojiyi bir arada kullanmakta yatıyor. UCL ekibi, 5 ila 150 GHz frekans aralığında veri iletti; bu, önceki dünya rekorunun beş katından daha geniş bir bant genişliğinin kullanıldığı anlamına geliyor.

Tipik olarak, kablosuz ağlar dar bir frekans aralığında radyo dalgaları kullanarak bilgi iletiyor. Wi-fi ve 5G mobil gibi mevcut kablosuz iletim yöntemleri ağırlıklı olarak 6GHz'in altındaki düşük frekanslarda çalışıyor. Ancak bu frekans aralığındaki tıkanıklık kablosuz iletişimin hızını sınırlıyor.

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Araştırmacılar ilk kez hem radyo hem de optik teknolojilerini birleştirerek çok daha geniş bir radyo frekansı aralığında bilgi ileterek bu darboğazın üstesinden geldi. 5 ile 75 GHz arasındaki sinyaller, yüksek hızlı dijital-analog dönüştürücülerle üretildi. 75 ile 150 GHz arasındaki frekanslar ise ışık bazlı yenilikçi bir fotonik sistem sayesinde mümkün oldu.

Kablosuz iletişimde devrim yaratabilir

Tam Boyutta Gör Her ne kadar kablosuz hızlar etkileyici olsa da, fiber optik kablolarla hala yarışamıyor. Veri iletiminde dünya rekoru, şu an 22,9 petabit/saniye (22,9 milyon Gbps) ile fiber optik teknolojilerde bulunuyor. Bu hız, kıtalar ve okyanuslar arası veri aktarımında kullanılmakta. Ancak asıl sorun, bu hızın son birkaç metrelik mesafede, yani router'dan telefonunuza veya cihazlarınıza ulaştığı noktada yaşanıyor. Kablosuz hızların artması, günlük kullanım senaryolarında önemli iyileşmeler sağlayabilir.

UCL tarafından geliştirilen yeni teknoloji, başta insanların evlerinde ve diğer kamusal alanlardaki Wi-Fi bağlantısı olmak üzere çeşitli sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Cep telefonu kullanıcıları, bu tür bir sistemle desteklenen 5G ve daha sonra 6G ağları ile daha yüksek mobil internet hızları ve daha istikrarlı bağlantılara kavuşabilir. Bu, daha fazla insanın yoğun nüfuslu kentsel ortamlarda veya konser gibi büyük etkinliklerde yavaşlama yaşamadan ağı kullanmasına olanak tanıyacak veya aynı sayıda kullanıcıya çok daha yüksek hızlar sağlayacak.

Teknoloji şu anda sadece laboratuvarda gösterilmiş olsa da, ticari testler için kullanılabilecek bir prototip sistem üretmek için çalışmalar devam ediyor. Bu başarılı olursa, teknoloji üç ila beş yıl içinde ticari ekipmana dahil edilmeye hazır hale gelecek.

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