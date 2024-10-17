938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağlandı

Kablosuz veri iletiminde rekor
Kablosuz veri aktarımı, her yere kablo döşemekten daha pratik olsa da, genellikle fiber optik sinyallere göre oldukça yavaş kalır. Şu anda 5G teknolojisi en fazla 20 Gbps hıza ulaşabiliyor; ancak gerçek dünyada bu hız, genellikle yalnızca birkaç yüz Mbps seviyelerinde. Wi-Fi 7'nin teorik maksimum hızı ise 40 Gbps civarında. Ancak UCL ekibinin yeni çalışması, kablosuz iletişimde hız limitlerini önemli ölçüde artırarak, 1 Terabit (Tbps) sınırına oldukça yaklaştı. Bu rekor, birkaç ay önce Japonya'daki bir ekip tarafından kırılan önceki hız rekorundan yüzde 30 daha hızlı.
Yeni hız rekorunu daha anlaşılır bir şekilde ifade edecek olursak; 938 gigabit/saniye hız ile iki saatlik 4K filmi yaklaşık bir salisede indirebilirsiniz. Aynı işlemi standart bir 5G bağlantısıyla yapmaya çalışsanız, yaklaşık 19 dakika beklemeniz gerekirdi.
Tipik olarak, kablosuz ağlar dar bir frekans aralığında radyo dalgaları kullanarak bilgi iletiyor. Wi-fi ve 5G mobil gibi mevcut kablosuz iletim yöntemleri ağırlıklı olarak 6GHz'in altındaki düşük frekanslarda çalışıyor. Ancak bu frekans aralığındaki tıkanıklık kablosuz iletişimin hızını sınırlıyor.
Araştırmacılar ilk kez hem radyo hem de optik teknolojilerini birleştirerek çok daha geniş bir radyo frekansı aralığında bilgi ileterek bu darboğazın üstesinden geldi. 5 ile 75 GHz arasındaki sinyaller, yüksek hızlı dijital-analog dönüştürücülerle üretildi. 75 ile 150 GHz arasındaki frekanslar ise ışık bazlı yenilikçi bir fotonik sistem sayesinde mümkün oldu.
Kablosuz iletişimde devrim yaratabilir
UCL tarafından geliştirilen yeni teknoloji, başta insanların evlerinde ve diğer kamusal alanlardaki Wi-Fi bağlantısı olmak üzere çeşitli sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip.
Cep telefonu kullanıcıları, bu tür bir sistemle desteklenen 5G ve daha sonra 6G ağları ile daha yüksek mobil internet hızları ve daha istikrarlı bağlantılara kavuşabilir. Bu, daha fazla insanın yoğun nüfuslu kentsel ortamlarda veya konser gibi büyük etkinliklerde yavaşlama yaşamadan ağı kullanmasına olanak tanıyacak veya aynı sayıda kullanıcıya çok daha yüksek hızlar sağlayacak.
Teknoloji şu anda sadece laboratuvarda gösterilmiş olsa da, ticari testler için kullanılabilecek bir prototip sistem üretmek için çalışmalar devam ediyor. Bu başarılı olursa, teknoloji üç ila beş yıl içinde ticari ekipmana dahil edilmeye hazır hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.