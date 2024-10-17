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    938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağlandı

    Londra Üniversitesi'nden (UCL) bilim insanları kablosuz veri iletiminde 938 gigabit/saniye (Gb/s) hızına ulaşarak dünya rekoru kırdı. Bu, 5G’den 9 bin kat daha hızlı.
    938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağla Tam Boyutta Gör
    Düşük internet hızı artık çoğu insan için en iyi tanımla “can sıkıcı” olarak nitelendirilebilir. Neyse ki, bu hızlar yakın zamanda önemli ölçüde artabilir. University College London (UCL) araştırmacıları, kablosuz veri aktarım hızında yeni bir dünya rekoru kırarak, saniyede 938 Gigabit (Gbps) gibi inanılmaz bir hıza ulaştılar. Bu hız, radyo dalgaları ve ışık teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle elde edildi.

    Kablosuz veri iletiminde rekor

    Kablosuz veri aktarımı, her yere kablo döşemekten daha pratik olsa da, genellikle fiber optik sinyallere göre oldukça yavaş kalır. Şu anda 5G teknolojisi en fazla 20 Gbps hıza ulaşabiliyor; ancak gerçek dünyada bu hız, genellikle yalnızca birkaç yüz Mbps seviyelerinde. Wi-Fi 7'nin teorik maksimum hızı ise 40 Gbps civarında. Ancak UCL ekibinin yeni çalışması, kablosuz iletişimde hız limitlerini önemli ölçüde artırarak, 1 Terabit (Tbps) sınırına oldukça yaklaştı. Bu rekor, birkaç ay önce Japonya'daki bir ekip tarafından kırılan önceki hız rekorundan yüzde 30 daha hızlı.

    Yeni hız rekorunu daha anlaşılır bir şekilde ifade edecek olursak; 938 gigabit/saniye hız ile iki saatlik 4K filmi yaklaşık bir salisede indirebilirsiniz. Aynı işlemi standart bir 5G bağlantısıyla yapmaya çalışsanız, yaklaşık 19 dakika beklemeniz gerekirdi.

    938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağla Tam Boyutta Gör
    Bu hız artışının sırrı, birden fazla kablosuz teknolojiyi bir arada kullanmakta yatıyor. UCL ekibi, 5 ila 150 GHz frekans aralığında veri iletti; bu, önceki dünya rekorunun beş katından daha geniş bir bant genişliğinin kullanıldığı anlamına geliyor.

    Tipik olarak, kablosuz ağlar dar bir frekans aralığında radyo dalgaları kullanarak bilgi iletiyor. Wi-fi ve 5G mobil gibi mevcut kablosuz iletim yöntemleri ağırlıklı olarak 6GHz'in altındaki düşük frekanslarda çalışıyor. Ancak bu frekans aralığındaki tıkanıklık kablosuz iletişimin hızını sınırlıyor.

    Araştırmacılar ilk kez hem radyo hem de optik teknolojilerini birleştirerek çok daha geniş bir radyo frekansı aralığında bilgi ileterek bu darboğazın üstesinden geldi. 5 ile 75 GHz arasındaki sinyaller, yüksek hızlı dijital-analog dönüştürücülerle üretildi. 75 ile 150 GHz arasındaki frekanslar ise ışık bazlı yenilikçi bir fotonik sistem sayesinde mümkün oldu.

    Kablosuz iletişimde devrim yaratabilir

    938 Gbps! 5G’den 9 bin kat daha hızlı kablosuz veri iletimi sağla Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar kablosuz hızlar etkileyici olsa da, fiber optik kablolarla hala yarışamıyor. Veri iletiminde dünya rekoru, şu an 22,9 petabit/saniye (22,9 milyon Gbps) ile fiber optik teknolojilerde bulunuyor. Bu hız, kıtalar ve okyanuslar arası veri aktarımında kullanılmakta. Ancak asıl sorun, bu hızın son birkaç metrelik mesafede, yani router'dan telefonunuza veya cihazlarınıza ulaştığı noktada yaşanıyor. Kablosuz hızların artması, günlük kullanım senaryolarında önemli iyileşmeler sağlayabilir.

    UCL tarafından geliştirilen yeni teknoloji, başta insanların evlerinde ve diğer kamusal alanlardaki Wi-Fi bağlantısı olmak üzere çeşitli sektörlerde devrim yaratma potansiyeline sahip.

    Cep telefonu kullanıcıları, bu tür bir sistemle desteklenen 5G ve daha sonra 6G ağları ile daha yüksek mobil internet hızları ve daha istikrarlı bağlantılara kavuşabilir. Bu, daha fazla insanın yoğun nüfuslu kentsel ortamlarda veya konser gibi büyük etkinliklerde yavaşlama yaşamadan ağı kullanmasına olanak tanıyacak veya aynı sayıda kullanıcıya çok daha yüksek hızlar sağlayacak.

    Teknoloji şu anda sadece laboratuvarda gösterilmiş olsa da, ticari testler için kullanılabilecek bir prototip sistem üretmek için çalışmalar devam ediyor. Bu başarılı olursa, teknoloji üç ila beş yıl içinde ticari ekipmana dahil edilmeye hazır hale gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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