Xiaomi yeni akıllı baskülünü duyurdu

Mijia Body Fat Scale S400 Pro özellikleri ve fiyatı
Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül modeli geleneksel elektrot katman tasarımı yerine ITO kaplamalı dayanıklı cam tasarımı kullanıyor. Böylece ölçme alanı tüm baskülün yüzeyi olarak kullanılabiliyor.
Baskülde 50kHz ve 250kHz, yüksek ve düşük çift frekans bioimpedans ölçüm teknolojisi kullanıyor. Böylece kan akışının iç ve dış hücresel impedans değerleri doğru bir şekilde öçüolebiliyor. Ölçülen veri ve DEXA altın standardı arasındaki ilişkinin yüzde 93’ten fazla olduğu belirtiliyor.
Vücut yağ oranını ölçen baskülde nabız, ağırlık, vücut su miktarı, protein, kas kütlesi, iç yağ konsantrasyonu değerlerini de ölçebiliyor. 3.5 inç renkli ekran kullanıcılara yönlendirme yapabiliyor. Yine Xiaomi Home uygulamasından da verileri takip etmek mümkün. Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül 35$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.