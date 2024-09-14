Xiaomi yeni akıllı baskülünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır akıllı baskül konusunda farklı çözümlerle karşımıza çıkan Xiaomi, geniş fonksiyonlara sahip yeni bir akıllı baskül duyurdu. Nabız ölçme, renkli ekran gibi özellikleri olan baskül hassas bir sensör ile geliyor.

Mijia Body Fat Scale S400 Pro özellikleri ve fiyatı

Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül modeli geleneksel elektrot katman tasarımı yerine ITO kaplamalı dayanıklı cam tasarımı kullanıyor. Böylece ölçme alanı tüm baskülün yüzeyi olarak kullanılabiliyor.

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Baskülde 50kHz ve 250kHz, yüksek ve düşük çift frekans bioimpedans ölçüm teknolojisi kullanıyor. Böylece kan akışının iç ve dış hücresel impedans değerleri doğru bir şekilde öçüolebiliyor. Ölçülen veri ve DEXA altın standardı arasındaki ilişkinin yüzde 93’ten fazla olduğu belirtiliyor.

Vücut yağ oranını ölçen baskülde nabız, ağırlık, vücut su miktarı, protein, kas kütlesi, iç yağ konsantrasyonu değerlerini de ölçebiliyor. 3.5 inç renkli ekran kullanıcılara yönlendirme yapabiliyor. Yine Xiaomi Home uygulamasından da verileri takip etmek mümkün. Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül 35$ fiyat etiketine sahip.

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Mijia Body Fat Scale S400 Pro tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı