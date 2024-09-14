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    Anlık Bildirim

    Xiaomi yeni akıllı baskülünü duyurdu

    Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül modeli yeni bir ölçüm alanı tasarımı sayesinde kullanıcının pek çok vücut değerini ölçerek renkli ekranından yansıtabiliyor. 
    Mijia Body Fat Scale S400 Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır akıllı baskül konusunda farklı çözümlerle karşımıza çıkan Xiaomi, geniş fonksiyonlara sahip yeni bir akıllı baskül duyurdu. Nabız ölçme, renkli ekran gibi özellikleri olan baskül hassas bir sensör ile geliyor.

    Mijia Body Fat Scale S400 Pro özellikleri ve fiyatı

    Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül modeli geleneksel elektrot katman tasarımı yerine ITO kaplamalı dayanıklı cam tasarımı kullanıyor. Böylece ölçme alanı tüm baskülün yüzeyi olarak kullanılabiliyor.

    Baskülde 50kHz ve 250kHz, yüksek ve düşük çift frekans bioimpedans ölçüm teknolojisi kullanıyor. Böylece kan akışının iç ve dış hücresel impedans değerleri doğru bir şekilde öçüolebiliyor. Ölçülen veri ve DEXA altın standardı arasındaki ilişkinin yüzde 93’ten fazla olduğu belirtiliyor.

    Vücut yağ oranını ölçen baskülde nabız, ağırlık, vücut su miktarı, protein, kas kütlesi, iç yağ konsantrasyonu değerlerini de ölçebiliyor. 3.5 inç renkli ekran kullanıcılara yönlendirme yapabiliyor. Yine Xiaomi Home uygulamasından da verileri takip etmek mümkün. Mijia Body Fat Scale S400 Pro akıllı baskül 35$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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