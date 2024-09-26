Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürge modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Xiaomi bugünkü lansmanda Xiaomi 14T serisinin yanı sıra yeni ekosistem ürünlerini tanıttı. Tanıtılan modellerden bazıları Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de satışa sunulan Xiaomi ekosistem ürünlerini sizin için listeledik.

Xiaomi Buds 5 fiyatı

Silikonsuz açık yapıdaki Xiaomi Buds 5 TWS kulaklık, 11mm çift mıknatıslı sürücü barındırıyor. Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme, Qualcomm® aptX desteği, Harman AudioEFX hassas ayarı özellikleri mevcut.

Xiaomi Buds 5, 3,819 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Ön sipariş dönemine özel yüzde 10’luk indirim uygulanıyor.

Redmi Buds 6 Lite

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı Redmi Buds 6 Lite TWS kulaklığı 849 TL’ye satışa çıktı. Bu kulaklık uygun fiyata aktif gürültü engelleme özelliği sunmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey

Xiaomi Band 9’un yeni renk seçeneği olan Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey 1.359 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi’nin web sitesinde yüzde 10’luk ek indirim imkanı sunuluyor.

Xiaomi Watch 2 Titan Gray

Xiaomi Watch 2’nin Titan Gray renk seçeneğinin fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı ancak henüz satışa çıkmadı. Yakında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Xiaomi 14T ve 14T Pro Türkiye fiyatı açıklandı 5 sa. önce eklendi

Xiaomi Robot Vacuum S20 EU ve S20+ EU

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Xiaomi’nin yetenekli robot süpürgelerinden S20 ve S20+ modellerinin Avrupa versiyonu satışa çıktı. S20 EU 11.999 TL’ye, S20+ modeli ise 14.999 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuldu.

Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum

Tam Boyutta Gör Islak ve kuru temizleme özellikli şarjlı dikey süpürge Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum, 9.999 TL’ye satışa çıktı. 15.000Pa emiş gücü sunan Trueclean W20, 30 dakikaya kadar temizliğe imkan tanıyor. Cihazın 550 ml kirli su ve 780 ml temiz su haznesi bulunuyor.

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner

Tam Boyutta Gör Yataklardaki akarları (mite) temizlemek için özel olarak geliştirilen Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, 4,999 TL fiyatıyla Türkiye’ye giriş yaptı. Cihaz dakikada 12.000 atım, 254nm UV ışığı ve 12.000Pa yüksek emiş gücüyle yatak takımlarınızı sterilize ederken akarları, tüyleri ve tozları temizliyor. Ayrıca, nemi kurutmak için 50°C sıcak hava vererek yatak takımınızın temiz ve kabarık kalmasını sağlıyor. Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, sağlığa duyarlı ve alerjisi olan kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Özellikle küçük çocukları olan ebeveynler ve evcil hayvan sahipleri için evdeki alerjenleri etkili bir şekilde azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor.

Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak ürünler

Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite modelleri Ekim ayında ülkemizde satışa çıkacak. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU ve X20 Max EU modelleri ise Aralık ayında ülkemize gelecek.

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