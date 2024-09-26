Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürge modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

- Xiaomi Buds 5 fiyatı
- Redmi Buds 6 Lite
- Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey
- Xiaomi Watch 2 Titan Gray
- Xiaomi Robot Vacuum S20 EU ve S20+ EU
- Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum
- Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner
- Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak ürünler
- Yorumlar
Xiaomi Buds 5 fiyatı
Silikonsuz açık yapıdaki Xiaomi Buds 5 TWS kulaklık, 11mm çift mıknatıslı sürücü barındırıyor. Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme, Qualcomm® aptX desteği, Harman AudioEFX hassas ayarı özellikleri mevcut.
Xiaomi Buds 5, 3,819 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Ön sipariş dönemine özel yüzde 10’luk indirim uygulanıyor.
Redmi Buds 6 Lite
Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey
Xiaomi Band 9’un yeni renk seçeneği olan Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey 1.359 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi’nin web sitesinde yüzde 10’luk ek indirim imkanı sunuluyor.
Xiaomi Watch 2 Titan Gray
Xiaomi Watch 2’nin Titan Gray renk seçeneğinin fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı ancak henüz satışa çıkmadı. Yakında satışa sunulacağı belirtiliyor.
Xiaomi Robot Vacuum S20 EU ve S20+ EU
Xiaomi’nin yetenekli robot süpürgelerinden S20 ve S20+ modellerinin Avrupa versiyonu satışa çıktı. S20 EU 11.999 TL’ye, S20+ modeli ise 14.999 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuldu.
Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum
Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner
Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak ürünler
Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite modelleri Ekim ayında ülkemizde satışa çıkacak. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU ve X20 Max EU modelleri ise Aralık ayında ülkemize gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu