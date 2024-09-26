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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürge modelleri Türkiye'de satışa sunuldu

    Xiaomi Buds 5, Xiaomi Redmi Buds 6 Lite, Xiaomi Robot Vacuum S20 EU başta olmak üzere çeşitli yeni modellerini Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni Xiaomi ürünlerinin Türkiye fiyatları...
    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürgeleri Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugünkü lansmanda Xiaomi 14T serisinin yanı sıra yeni ekosistem ürünlerini tanıttı. Tanıtılan modellerden bazıları Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de satışa sunulan Xiaomi ekosistem ürünlerini sizin için listeledik.

    Xiaomi Buds 5 fiyatı

    Silikonsuz açık yapıdaki Xiaomi Buds 5 TWS kulaklık, 11mm çift mıknatıslı sürücü barındırıyor. Yapay zeka destekli aktif gürültü engelleme, Qualcomm® aptX desteği, Harman AudioEFX hassas ayarı özellikleri mevcut. 

    Xiaomi Buds 5, 3,819 TL fiyatıyla satışa sunuldu. Ön sipariş dönemine özel yüzde 10’luk indirim uygulanıyor.

    Redmi Buds 6 Lite

    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürgeleri Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin fiyat/performans odaklı Redmi Buds 6 Lite TWS kulaklığı 849 TL’ye satışa çıktı. Bu kulaklık uygun fiyata aktif gürültü engelleme özelliği sunmasıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey

    Xiaomi Band 9’un yeni renk seçeneği olan Xiaomi Smart Band 9 Titan Grey 1.359 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. Xiaomi’nin web sitesinde yüzde 10’luk ek indirim imkanı sunuluyor.

    Xiaomi Watch 2 Titan Gray

    Xiaomi Watch 2’nin Titan Gray renk seçeneğinin fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı ancak henüz satışa çıkmadı. Yakında satışa sunulacağı belirtiliyor.

    Xiaomi Robot Vacuum S20 EU ve S20+ EU

    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürgeleri Türkiye'de! Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yetenekli robot süpürgelerinden S20 ve S20+ modellerinin Avrupa versiyonu satışa çıktı. S20 EU 11.999 TL’ye, S20+ modeli ise 14.999 TL’ye müşterilerin beğenisine sunuldu.

    Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum

    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürgeleri Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    Islak ve kuru temizleme özellikli şarjlı dikey süpürge Xiaomi Trueclean W20 Wet Dry Vacuum, 9.999 TL’ye satışa çıktı. 15.000Pa emiş gücü sunan Trueclean W20, 30 dakikaya kadar temizliğe imkan tanıyor. Cihazın 550 ml kirli su ve 780 ml temiz su haznesi bulunuyor.

    Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner

    Xiaomi’nin yeni kulaklık, akıllı saat ve süpürgeleri Türkiye'de! Tam Boyutta Gör
    Yataklardaki akarları (mite) temizlemek için özel olarak geliştirilen Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, 4,999 TL fiyatıyla Türkiye’ye giriş yaptı. Cihaz dakikada 12.000 atım, 254nm UV ışığı ve 12.000Pa yüksek emiş gücüyle yatak takımlarınızı sterilize ederken akarları, tüyleri ve tozları temizliyor. Ayrıca, nemi kurutmak için 50°C sıcak hava vererek yatak takımınızın temiz ve kabarık kalmasını sağlıyor. Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner, sağlığa duyarlı ve alerjisi olan kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Özellikle küçük çocukları olan ebeveynler ve evcil hayvan sahipleri için evdeki alerjenleri etkili bir şekilde azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlıyor.

    Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak ürünler

    Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite modelleri Ekim ayında ülkemizde satışa çıkacak. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU ve X20 Max EU modelleri ise Aralık ayında ülkemize gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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