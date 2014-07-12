Vysk akıllı telefon kılıfı güvenlik uygulamaları ile dikkat çekiyor





Son dönemde görüşmelerin, mesajların veya çevrimiçi sohbetlerin izlendiğine dair iddialar tüketicilerin güvenlik konusuna daha fazla önem vermesine neden oluyor. Bu sayede pek çok girişim yenilikçi çözümlerle piyasaya çıkmaya başladı.





ABD'li Vysk firması pek çok güvenlik çözümünü birarada sunan akıllı telefon kılıfı ile pazarda hem son kullanıcıların hem de kurumların dikkatini çekmeye çalışıyor.





Vysk kılıf aksesuarı güvenlik çözümlerinin bir kısmını üzerinde barındırıyor, bir kısmını ise uygulaması yoluyla sağlıyor. Kılıf görüşmeleri ve mesajları şifreliyor, kamera ve mikrofonu kapatıyor ve güvenli bir sohbet uygulaması sunuyor.





Firma EP1 ve QS1 adında iki sürüm hazırlamış. İlk sürüm son kullanıcıya, ikinci sürüm ise kurumlara hitap ediyor. İkinci sürümdeki güvenlik özellikleri daha gelişmiş. Kılıflar iPhone 5, iPhone 5s ve Samsung Galaxy S5 modelleri ile uyumlu. Cihazlara Lightning veya microUSB üzerinden bağlanıyor.





EP1 versiyonunda şifreleme genelde uygulama üzerinden oluyor. Vysk Private Messaging ve Vysk Gallery uygulamaları ile noktadan noktaya AES-256 standardı üzerinden şifreli sohbet yapabiliyor ve fotoğraflarınızı güvenle depolayabiliyorsunuz. Vysk Text Lite uygulaması ise aynı uygulamayı taşıyan diğer cihazlarla güvenli SMS alışverişi yapmanızı sağlıyor.





Kılıfta bir de Lockdown modu mevcut. Herhangi bir zararlı yazılım bulaşma ihtimaline karşı kılıf cihazın kamerasını ve mikrofonunu bloke ederek izinsiz kullanımın önüne geçiyor.





QS1 versiyonu ise şifrelemeyi kendi donanımı üzerinde yapıyor ve daha güvenli bir ortam sunuyor. Bu versiyon firmanın özel ağını kullanarak internet üzerinden sesli görüşme imkanı sağlıyor ve yine noktadan noktaya şifreleme yapılıyor. Aynı uygulamalar bu kılıfla da sunuluyor.





Her iki kılıfta da dahili ek batarya mevcut. Kılıflar Eylül ayı itibariyle satışa sunulacak. EP1 kılıfı 130$ fiyat etiketine sahip. QS1 ise 230$ üzerine ek olarak opsiyonel aylık 100$ şifreli görüşme bedeli istiyor.

http://www.tomsguide.com/us/vysk-smartphone-case-preview,news-19091.html