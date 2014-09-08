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WD My Passport Wireless

4 yıl
22,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2014 turlarımızda WD ile beraberiz. Fuarda firmanın yeni duyurusunu yaptığı kablosuz disk istasyonu My Passport Wireless'ın özelliklerine bakıyoruz.
 

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ardarda45 4 yıl


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uyyihu 4 yıl
güzel :)
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joyberk 4 yıl
harika video, tebrikler
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@CAN@ 4 yıl
Çok eğlenceli bir video olmuş :-)
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ogulcanertunc 4 yıl
asi şöför, ender abinin hayat enerjisini buralardan hissettik.
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tolgaciik 4 yıl
Arada Mesut beyi de andık ;)
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tolgaciik 4 yıl
Arada Mesut beyi de andık ;)
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burakesan 4 yıl
İki kafadar IFA'da oynuyorlar :D
Gerçekten çok güzel olmuş, monoton videolar arasında renk olmuş, çok çok teşekkürler; sabah sabah iyi güldürdünüz :)
"çığğgh çogghtt hnnnn nın nın nın hahahhahah"
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Megalıcı 4 yıl
ahaahahah yarıldım ya :D süper olmuş helal olsyn.Erdi hocam ifa falan derken hiç performans kaybetmemeiş. Nazar degmesin.
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MrKemal17 4 yıl
Geri sarıp tekrar tekrar izledim.Özellikle en başta Ender söze başlamadan direksiyonu sallaması süper olmuş.Sonra videoya odaklanmışken biranda Erdi'nin çıkması.
Efsane video olmuş, arada bu tarz eğlenceli videolar bekliyoruz.
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aulkem 4 yıl
Çok iyi, çok iyi :D
Tanıtım şekli çok hoş olmuş
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