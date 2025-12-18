Tablet Tavsiyeleri - Aralık 2025

Dönemsel olarak gelen tavsiye videolarından biri olan tablet tavsiyelerinin yılının kapanışı niteliğinde olan Aralık 2025 bölümü ile karşınızdayız.

Dönemsel olarak gelen tavsiye videolarından biri olan tablet tavsiyelerinin yılının kapanışı niteliğinde olan Aralık 2025 bölümü ile karşınızdayız. Bu video içerisinde piyasada mantıklı gördüğüm tablet bilgisayar modellerini ele alıyorum.

00:00 - Giriş

00:18 - Samsung Galaxy Tab A11

02:02 - Honor Pad X9a

03:04 - Samsung Galaxy Tab A11 Plus

04:05 - Lenovo Tab TB336FU

05:18 - Xiaomi Pad 7

07:00 - Honor Pad 10

07:30 - Samsung Galaxy Tab S10 FE

08:05 - Apple iPad A16

08:51 - Samsung Galaxy Tab S11

09:45 - Apple iPad Air 11" M3

10:08 - Apple iPad Pro 11" M5

10:55 - Bahsetmeye Değer Köşesi

12:07 - Kapanış

Samsung Galaxy Tab A11 5800TL

- 8.7" 1340x800 90Hz IPS ekran

- MediaTek Helio G99 işlemci

- 8GB LPDDR4x RAM / 128GB depolama (microSD)

- 8MP arka / 5MP ön kamera

- 5400mAh batarya / 15W kablolu

- Wi-Fi 5, BT 5.0, GPS, 3.5mm jak

- Çift stereo hoparlör kurulumu

- Android 15 tabanlı OneUI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 8mm, ağırlık 335g

Honor Pad X9a 8500TL

- 11.5" 2508x1504 120Hz IPS ekran

- Qualcomm Snapdragon 685 işlemci

- 8GB LPDDR4x RAM / 256GB depolama

- 8MP arka / 5MP ön kamera

- 8300mAh batarya / 35W kablolu

- Wi-Fi 5, BT 5.1 desteği

- Stereo dörtlü hoparlör kurulumu

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Üç yıl güvenlik, iki yıl Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 6.8mm, ağırlık 475g

Samsung Galaxy Tab A11+ 8800TL

- 11.0" 1920x1200 90Hz IPS ekran

- MediaTek Dimensity 7300 işlemci

- 6GB LPDDR4x RAM / 128GB depolama (microSD)

- 8MP arka / 5MP ön kamera

- 7040mAh batarya / 25W kablolu

- Wi-Fi 5, BT 5.3, GPS, 3.5mm jak

- Dörtlü Hoparlör kurulumu, Atmos

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- Ürün kalınlığı 6.9mm, ağırlık 477g

Lenovo Tab TB336FU 9500TL

- 11.0" 2560x1600 90Hz IPS ekran

- MediaTek Dimensity 6300 işlemci

- 8GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.2 depolama (microSD)

- 8MP arka / 5MP ön kamera

- 7040mAh batarya / 20W kablolu

- Wi-Fi 5, BT 5.2, GPS, aksesuar pinleri

- Dörtlü Hoparlör kurulumu, Atmos

- Android 15 tabanlı Tablet L işletim sistemi

- Dört yıl güvenlik, iki sürüm Android güncellemesi

- Kutu içeriğine dahil 4096 basınç hassasiyetli kalem

- Kutu içeriğine dahil koruma ve kalem gözlü kılıf

- Ürün kalınlığı 6.9mm, ağırlık 480g

Xiaomi Pad 7 13.500TL

- 11.2" 3200x2136 144Hz IPS ekran

- Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR5x RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 13MP OV13B10 arka / 8MP OV08D10 ön kamera

- 8850mAh batarya / 45W kablolu

- Wi-Fi 6E, BT 5.4, IR, USB 3.2 Gen 1

- Atmos dört hoparlör, dört mikrofon

- Android 15 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Dört sürüm Android güncellemesi

- Aksesuar ve kalem desteği, pinli

- Ürün kalınlığı 6.2mm, ağırlık 500g

Honor Pad 10 14.000TL

- 10.9" 2560x1600 120Hz IPS ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR5x RAM / 256GB UFS 3.1 depolama

- 8MP arka / 8MP ön kamera

- 10.100mAh batarya / 35W kablolu

- Wi-Fi 6, BT 5.3, GPS desteği

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Kutu içeriğine dahil klavyeli kılıf

- Kalem destekli ama ayrıca satılır.

- Android 15 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi

- Ürün kalınlığı 6mm, ağırlık 497g

Samsung Galaxy Tab S10 FE 16.400TL

- 10.9" 2304x1440 90Hz IPS ekran

- Samsung Exynos 1580 işlemci

- 8GB LPDDR5x RAM / 128GB depolama (microSD)

- 13MP arka / 12MP ön kamera

- 8000mAh batarya / 45W kablolu

- Wi-Fi 6E, BT 5.3, GPS, Dex, Stereo

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Kutu içeriğine dahil basınç hasasiyetli kalem

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün kalınlığı 6mm, ağırlık 497g

Apple iPad A16 17.500TL

- 11.0" 2360x1640 60Hz IPS ekran

- Apple A16 işlemci

- 6GB RAM / 128GB depolama

- 12MP arka / 12MP ön kamera

- 7698mAh batarya / 30W kablolu

- Wi-Fi 6, BT 5.3, DP, Stereo

- iPadOs 18 işletim sistemi

- Klavye, kalem, aksesuar desteği

- Ürün kalınlığı 7mm, ağırlık 477g

Samsung Galaxy Tab S11 25.800TL

- 11.0" 2560x1440 120Hz OLED ekran

- MediaTek Dimensity 9400+ işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama (microSD)

- 13MP arka / 12MP ön kamera

- 8400mAh batarya / 45W kablolu

- Wi-Fi 6E, BT 5.4, GPS, Dex, USB 3.2

- AKG tuned dört hoparlör, Atmos

- Yan taraftan parmak izi okuyucu

- Kutu içeriğine dahil basınç hasasiyetli kalem

- Android 16 tabanlı OneUI işletim sistemi

- Yedi yıl güvenlik ve Android güncellemesi

- IP68 suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün kalınlığı 5.5mm, ağırlık 469g

Apple iPad Air 11" M3 30.600TL

- 11.0" 2360x1640 60Hz IPS ekran

- Apple M3 işlemci

- 8GB RAM / 128GB depolama

- 12MP arka / 12MP ön kamera

- 7606mAh batarya / 30W kablolu

- Wi-Fi 6E, BT 5.3, USB 3.0 DP

- Dörtlü hoparlör kurulumu

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- iPadOS 18 işletim sistemi

- Klavye, kalem, aksesuar desteği

- Ürün kalınlığı 6.1mm, ağırlık 460g

Apple iPad Pro 11" M5 56.000TL

- 11.0" 2360x1640 120Hz OLED ekran

- Apple M5 işlemci

- 12GB RAM / 256GB depolama

- 12MP arka / 12MP ön kamera

- Face ID ve Lidar tarayıcı

- 8160mAh batarya / 60W kablolu

- Wi-Fi 7, BT 6.0, Thunderbolt 4

- Dörtlü hoparlör kurulumu

- Güç tuşu parmak izi okuyucu

- iPadOS 26 işletim sistemi

- Klavye, kalem, aksesuar desteği

- Ürün kalınlığı 5.3mm, ağırlık 444g