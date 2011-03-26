WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği"

Genel Yayın Yönetmeni
Western Digital'in TV Live Hub'ı medya oynatma yetenekleri yanısıra ağ bağlantı özelliği, online servislere erişim kolaylığı ve 1TB dahili kapasitesiyle de dikkat çekici bir ürün. Bu videoda hem Codec desteğini hem de ağ bağlantı yeteneklerini inceliyoruz.Medya Oynatıcı almayı planlıyor musunuz? Medya Oynatıcılarda Torrent desteğini önemsiyor musunuz? Oy Ver 874 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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1. torrent desteği
2. Yamj yada benzeri bir arayüz ile filimlerin imbd bilgilerinin otomatik cekilmesi
3. http/https download desteği
4. 3d desteği
bu 4 özelliği bir arada barındıran cihaz kesinlikle alır yürür. düşünün download için pc açıkkalmak zorunda olmayacak.(250-300w pc yerine 20-30W güç tüketen cihaz download yapacak). artık 3d mkv nette cirit atmaya başladı. buda gerekli bişi oldu. yamj olayını bilenler bilirler. başka söze gerek varmı?