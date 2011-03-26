WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği"

Western Digital'in TV Live Hub'ı medya oynatma yetenekleri yanısıra ağ bağlantı özelliği, online servislere erişim kolaylığı ve 1TB dahili kapasitesiyle de dikkat çekici bir ürün. Bu videoda hem Codec desteğini hem de ağ bağlantı yeteneklerini inceliyoruz.

Medya Oynatıcı almayı planlıyor musunuz? Zaten bir tane var Evet Hayır Gereksiz buluyorum Medya Oynatıcılarda Torrent desteğini önemsiyor musunuz? Mutlaka olmalı Sadece aynı fiyatlı iki üründe alım kararımı etkiler Hayır Oy Ver 874 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Medya Oynatıcı almayı planlıyor musunuz? Zaten bir tane var Evet Hayır Gereksiz buluyorum Medya Oynatıcılarda Torrent desteğini önemsiyor musunuz? Mutlaka olmalı Sadece aynı fiyatlı iki üründe alım kararımı etkiler Hayır Anket Sonlandı 874 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Medya Oynatıcı almayı planlıyor musunuz? 23% Zaten bir tane var 199 oy 59% Evet 515 oy 9% Hayır 76 oy 11% Gereksiz buluyorum 97 oy Medya Oynatıcılarda Torrent desteğini önemsiyor musunuz? 54% Mutlaka olmalı 475 oy 24% Sadece aynı fiyatlı iki üründe alım kararımı etkiler 208 oy 20% Hayır 178 oy 874 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön