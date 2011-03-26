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WD TV Live Hub video inceleme "Ağ bağlantısı, 1TB kapasite, zengin medya desteği"

8 yıl
98,4b
1
Medya Oynatıcılar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Western Digital'in TV Live Hub'ı medya oynatma yetenekleri yanısıra ağ bağlantı özelliği, online servislere erişim kolaylığı ve 1TB dahili kapasitesiyle de dikkat çekici bir ürün. Bu videoda hem Codec desteğini hem de ağ bağlantı yeteneklerini inceliyoruz.

Medya Oynatıcı almayı planlıyor musunuz? Medya Oynatıcılarda Torrent desteğini önemsiyor musunuz? Oy Ver 874 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xense 8 yıl en beğenilen
bence ürünlere sadece torrent desteği yetersiz, popcorn a200 kullanıyorum yamj gibi bir arayüz olmadan asla demek daha doğru olur. Bu ürün cok nazik ve kaliteli duruyor. BUna eklenmesi gereken en az 3 özellik sayabilirim.
1. torrent desteği
2. Yamj yada benzeri bir arayüz ile filimlerin imbd bilgilerinin otomatik cekilmesi
3. http/https download desteği
4. 3d desteği
bu 4 özelliği bir arada barındıran cihaz kesinlikle alır yürür. düşünün download için pc açıkkalmak zorunda olmayacak.(250-300w pc yerine 20-30W güç tüketen cihaz download yapacak). artık 3d mkv nette cirit atmaya başladı. buda gerekli bişi oldu. yamj olayını bilenler bilirler. başka söze gerek varmı?
bence ürünlere sadece torrent desteği yetersiz, popcorn a200 kullanıyorum yamj gibi bir arayüz olmadan asla demek daha doğru olur. Bu ürün cok nazik ve kaliteli...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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baweelo 5 yıl
selamlar; benim sorum bilgisayarimi wd tv hub a kablosuz baglantisi, yani bir nevi buyuk ekren televizyonumu monitor gibi kullanmak ve bunu hdmi kablosu baglamadan yapabilirmiyim?
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exorcist3 7 yıl
Torrentcilere bi sorum var. Torrent destekli cihazlar sadece download yapiyor upload yapmadiginiz icin de ratio yuzunden siteden banlaniyorsunuz. Bunu nasil cozeceksiniz. Ben dark recordmaniayi torrent icin almistim ama hic kullanmadim. Wd live hub gayet hizli super cihaz. Hdmi 1.4 ile 3D destegi de var. LG 42lw4500 ile super 3d izliyorum. Sadece yeni aldiginiz yazilimi 2kere guncellemeniz gerek.
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exorcist3 7 yıl
Torrentcilere bi sorum var. Torrent destekli cihazlar sadece download yapiyor upload yapmadiginiz icin de ratio yuzunden siteden banlaniyorsunuz. Bunu nasil cozeceksiniz. Ben dark recordmaniayi torrent icin almistim ama hic kullanmadim. Wd live hub gayet hizli super cihaz. Hdmi 1.4 ile 3D destegi de var. LG 42lw4500 ile super 3d izliyorum. Sadece yeni aldiginiz yazilimi 2kere guncellemeniz gerek.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar 2 haftadır kullanıyorum cihaz daki eksi ve artılatı sıralıyorum.
eksiler: iptv yok (olsaydı canavar olurdu azcool da var)
kumandada ses dügmesı yok
torrent indirme yok (lazımda degıl zaten indirenden alırım :)
internette gezemıyorum (bilgisayarmı bu behhh)
kahve getirmiyor :)
artıları: cihaz facebook a baglı ne istersen yap
youtube gıbı 4 internet sitesine direk baglı
radyo yayını yapan 4 site ye direk baglı
ve elındekı butun guncel (mkv gıbi) formatları oynatıyor
AMA GELELİM BENİM DUSUNCEME GELECEGIN IPTV Sİ İCİNDE OLSAYMIS Kİ suan yayınlar basladı ve izlenebiliyor. uydu cıhazlarının babasını gerıde bırakan kalıtede bır tv yede sahıp olurdum. (tum dunyadakı hd kanallar dahil) ARTIK KANALLARIN MMS ADRESLERİ VAR VE BU ADRESLERLE İNTERNET ÜZERİNDEN BU CIHAZLARLA BEDAVA HD KANALLAR İZLEYEBİLİRSİNİZ... SELAMLAR
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Yakutii 7 yıl
İnceleme için teşekkürler...
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Tufan74 8 yıl
3D Blu-ray ISO desteği gelmeden yeni bir modelini almayı düşünmüyorum.
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mciftcibasi 8 yıl
cihaz 3D yi destekliyor hemde hardware olarak. Popcorn software ile bu işi yapmaya çalışıyor.. 1.4 HDMI olması bunu gösterir. Bir arkadaş demişki içindeki chip gigabit etherneti desteklemiyor. Bir daha bakın .. içinde 2 chip var biri video sigma 8654 diğeri realtek - gigabit ethernet için.. şu an markette bu modele rakip yok.
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Kuray 8 yıl
Genel olarak medya oynaticilari gereksiz buluyorum, galiba sadece benim icin gecerli ama.


Bilgisayarim yuksek kalitede ciddi anlamda HD videolari kaldirabiliyor. Herhangi bir donma olmuyor.
Filmlerimin hepsi Harici Hard Disklerde, Dahili'ye indirip Harici'ye atarim

Bilgisayarim HDMI ile ATI HD4830 kartiyla televizyona bagli. Yani benim icin gereksiz bir urun haline geliyor.

Hic bir artisi olmuyor benim icin.
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one22one 8 yıl
arkadaslar bu makinayada wdtv livedaki gibi torrent firmware birseyler yapamazmiyiz acaba? torrent ozelligi buyuk eksiklik olmus bence
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APOLL0 8 yıl
Arkadaşlar bu cihaza 3.5'' 2 TB WD Elements harici disk taktım ancak okumadı. 1 TB WD MyBook taktım onda bir sıkıntı yok. Sizce neden olabilir? Disklerin ikiside NTFS formatlı.
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crazygaddar 8 yıl
Merhaba,
Bu ürünü amerikadan edindim ama bir türlü ağ üzerinden video oynatamadım. Konu ile ilgili yardımcı olabilecek biri var mı acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
Fan çok ses çıkarıyor mu?
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Cute Hentai 8 yıl

DH Misafiri

Fan çok ses çıkarıyor mu?


Alet kapalıyken bile çok rahat kesinlikle hayır diyebilirim. İçin rahat olsun.
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icg 8 yıl
çok güzel bir inceleme olmuş, elinize sağlık..
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Cute Hentai 8 yıl
Bu cihazı 10 gündür kullanıyorum ve iyiki almışım diyorum.


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