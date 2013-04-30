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Wacom'dan Cintiq grafik tablet ailesine yeni bir üye, "22HD Touch"

6 yıl
4,4b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom'dan Cintiq grafik tablet ailesine yeni bir üye,
Ürettiği grafik tabletler ile profesyonel ya da amatör tasarımcıların ihtiyaçlarına en iyi cevap veren firmalardan Wacom, Cintiq grafik tablet ailesine 22HD Touch modelini ekledi.
Firmanın hali hazırda piyasada olan Cintiq 22HD modelinin çoklu dokunmatik özellik kazanmış hali olan Wacom Cintiq 22HD Touch, kullanıcılara 21.5-inç Full HD 1920x1080 piksel ekran üzerinde hem dokunmatik olarak hem de 2048 basınç seviyesine sahip kalem ile beraber çizim yapılmasına izin verebiliyor. Ayarlanabilir ayak yapısı ile her zaman rahat kullanım imkan verebilen ve 650 x 400 x 67.5mm boyutlar yanında 8.4KG ağırlığında olan model, gövdesi üzerinde 16 adet kısa yol tuşu barındırıyor ve harici bilgisayar sistemleri ile çalışabiliyor.
 
Wacom'dan Cintiq grafik tablet ailesine yeni bir üye,
Yeni çoklu dokunmatik ekran özelliği sayesinde, tasarımlar ya da çizimler üzerine el ile yakınlaşma/uzaklaşma, fırça ayarı, döndürme gibi imkanlar sağlayan cihaz, birçok popüler grafik ya da endüstriyel tasarım programı yanında, Widows 7/8, Mac işletim sistemleri ile tam uyumlu olarak çalışabiliyor.
Daha önce de piyasaya sunduğu Cintiq 24HD Touch modeli ile kullanıcılara benzer deneyim sunan Wacom, 22HD Touch modelini resmi internet sitesi üzerinden 2500$ fiyat etiketiyle Mayıs ayı içerisinde satışa çıkarıyor. Ayrıca firma tarafından ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, yeni özelliklerinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.wacom.com/products/pen-displays/cintiq/cintiq-22hd-touch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krauser ll 6 yıl
_bluescream_
bu tarz işlerle uğraşanlar için güzel birşeye benziyor

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_bluescream_ 6 yıl
bu tarz işlerle uğraşanlar için güzel birşeye benziyor
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