Windows Phone 7 birinci yılını geride bıraktı

Microsoft'un yıllarca piyasada kalan Windows Mobile işletim sisteminin yerine getirdiği yenilikçi ve daha efektif Windows Phone 7 platformu Android ve iOS ile rekabet edebilmek için tam bir yıl önce satışa sunulmaya başlamıştı.





Windows Phone programından sorumlu başkan yardımcısı Joe Belifore Twitter hesabından ilk Windows Phone cihazlarının satılmaya başlamasının birinci yılını doldurduğunu belirterek kutlama mesajı yayınladı.





Bundan tam bir yıl önce Microsoft, iddialı olduğu Kin One ve Kin Two adlı iki akıllı telefon modelini satışa sunulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen piyasadan çektiğini açıklamış ve Windows Mobile 6.5 platformunun yerini Windows Phone 7 platformunun alacağı kesinleşmişti.





Aradan geçen bir yılda Windows Phone 7 modelleri ümit verici satışlar yapmadı ancak Microsoft'un son mobil platformuna büyük bir yatırım yaptığı NoDo ve Mango adlı iki büyük güncelleme ile ortaya çıktı.





Platform için farklı reklam kampanyaları hazırlayan Microsoft, Nokia'nın da bu hafta yeni modellerini duyurmasıyla birlikte yaklaşan tatil sezonunda yükselişe geçmeyi istiyor. Eğer bu dönem de beklentiler karşılanamazsa Windows Phone 7 platformunu kötü günler bekliyor.