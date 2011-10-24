Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 birinci yılını geride bıraktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,6b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un yıllarca piyasada kalan Windows Mobile işletim sisteminin yerine getirdiği yenilikçi ve daha efektif Windows Phone 7 platformu Android ve iOS ile rekabet edebilmek için tam bir yıl önce satışa sunulmaya başlamıştı.

Windows Phone programından sorumlu başkan yardımcısı Joe Belifore Twitter hesabından ilk Windows Phone cihazlarının satılmaya başlamasının birinci yılını doldurduğunu belirterek kutlama mesajı yayınladı.

Bundan tam bir yıl önce Microsoft, iddialı olduğu Kin One ve Kin Two adlı iki akıllı telefon modelini satışa sunulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen piyasadan çektiğini açıklamış ve Windows Mobile 6.5 platformunun yerini Windows Phone 7 platformunun alacağı kesinleşmişti.

Aradan geçen bir yılda Windows Phone 7 modelleri ümit verici satışlar yapmadı ancak Microsoft'un son mobil platformuna büyük bir yatırım yaptığı NoDo ve Mango adlı iki büyük güncelleme ile ortaya çıktı. 

Platform için farklı reklam kampanyaları hazırlayan Microsoft, Nokia'nın da bu hafta yeni modellerini duyurmasıyla birlikte yaklaşan tatil sezonunda yükselişe geçmeyi istiyor. Eğer bu dönem de beklentiler karşılanamazsa Windows Phone 7 platformunu kötü günler bekliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
symbiat 8 yıl en beğenilen
Peşin hükümlü olmamak lazım diye düşünüyorum.
7,5 kurulu bir cihaz kullanıp sonrasında fikir beyan etmek lazım. Cihazı kullanmadan olumlu yada olumsuz yorum yapmanın fanatizm'den öteye gideceğini sanmıyorum.
Eğer herkes birilerini en iyi görüp, bizim bir şey yapmamıza gerek yok deseydi bu gün hala at arabasına biniyor olurduk.
Peşin hükümlü olmamak lazım diye düşünüyorum.7,5 kurulu bir cihaz kullanıp sonrasında fikir beyan etmek lazım. Cihazı kullanmadan olumlu yada olumsuz yorum ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Olan MeeGo'ya oldu çok yazık. Bu sistem piyasadan silinse zerre üzülmem.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ama=neden 8 yıl
En hızlı gelişen uygulama mağazasına sahip olduklarını belirtmeden geçmeyim.
İlk yılında android'den daha fazla satış yaptıklarını da.
Iphone/Android'in yüksek ünlerine rağmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haisak 8 yıl
teddybear01
Wp7 olsemde almam

Büyük konuşma derim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hereos 8 yıl
Microsoft bıraksın şu mangoyu falan Android telefon üreticlerinden aldığı lisans parası ile geçinin ve bu işlerden elini ayağını çeksin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teddybear01 8 yıl
Wp7 olsemde almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
windows mobilin özellikle windows 8 sonrası insanların değişen windowsa ayak uydurmasıyla daha çok tercih edileceği kanaatindeyim. çünkü metro arayüzüne hakim olan bir kullanıcı için benzeri bir arayüzü cep telefonunda kullanmak çok daha rahat gelecektir ki zaten o zaman telefonla PC arasındaki uyumlulukta maksimum düzeyde olacaktır. ama umarım windows 8 ile microsft wp8 sahiplerini telefonlarını bilgisayara bağlamak için zune yazılımına mahkum etmez. itunes'u beğenmeyenler bile zune'u gördükten sonra itunes'a rahmet okumaya başladı. tıpkı benim gibi.. bu kadar berbat olamaz. çok daha doğal bir etkileşim sunarsa PC ile telefon arasında daha kolay bir kullanım imkanı sağlar ve tercih edilebilirlikte bir artısı daha olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 8 yıl
SystemApps
kesin olmamakla beraber hd ekran ve çift çekirdek apollo güncellemesiyle beraber gelecek.Windows phone stabilite bakımından süper olmuş.Heralde winphoneyi yeni bir işletim sistemi olarak düşünürsek bu kadar stabil başlayan başka bir işletim sistemi yok.Multitask gibi önemli ana güncellemelerin ilk güncellemelerle gelmesi de piyasaya olan yetişme çabalarını bize gösteriyor. Rekabet varken winphone tek çekiredkli cihazlarla kalmaz merak etmeyin.Nokianın windosphoneli cihazlara destek vermesi de aslında yine hepimize yarayacak çünkü rekabet ile firmalara çok fazla bir alan kalmaz.Ya kullanıcıya oynayacaksın kazanacaksın ya da kendi bildiğini okuyup kaybedeksin demektir bu.Winphonenin gelişim sürecinde kullanıcı geribildirimi alınıyor olması da rekabetin meyveleridir bence...

Windows apollo güncellemesi ve tango güncellemesiyle ilgili sağlam kaynaklardan bir bilgilendirmeniz varsa yardımcı olabilir misiniz acaba site yönetimine zira windows mobile ile ilgili fazla çalışmaları yok...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl haymatloshan
haymatloshan

SystemApps

kesin olmamakla beraber hd ekran ve çift çekirdek apollo güncellemesiyle beraber gelecek.Windows phone stabilite bakımından süper olmuş.Heralde winphoneyi yeni bir işletim sistemi olarak düşünürsek bu kadar stabil başlayan başka bir işletim sistemi yok.Multitask gibi önemli ana güncellemelerin ilk güncellemelerle gelmesi de piyasaya olan yetişme çabalarını bize gösteriyor. Rekabet varken winphone tek çekiredkli cihazlarla kalmaz merak etmeyin.Nokianın windosphoneli cihazlara destek vermesi de aslında yine hepimize yarayacak çünkü rekabet ile firmalara çok fazla bir alan kalmaz.Ya kullanıcıya oynayacaksın kazanacaksın ya da kendi bildiğini okuyup kaybedeksin demektir bu.Winphonenin gelişim sürecinde kullanıcı geribildirimi alınıyor olması da rekabetin meyveleridir bence...


Windows apollo güncellemesi ve tango güncellemesiyle ilgili sağlam kaynaklardan bir bilgilendirmeniz varsa yardımcı olabilir misiniz acaba site yönetimine zira windows mobile ile ilgili fazla çalışmaları yok...


Apollo (muhtemelen windos phone 8)hakkınca çok detaylı bilgim yok malesef.Tango güncellemesi ise winphone segmentinin alt sınıfı için gelecek ve düşük çözünürlüklü ekran desteği olacak.Tango ile ilgili zaten başlıklar vardı.Özel bir güncelleme olarak geçiyor ve alt sınıfı kapsayacak.Bu durumda aslında bugünkü winphone cihazları orta sınıf olarak nitelendirebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
kesin olmamakla beraber hd ekran ve çift çekirdek apollo güncellemesiyle beraber gelecek.Windows phone stabilite bakımından süper olmuş.Heralde winphoneyi yeni bir işletim sistemi olarak düşünürsek bu kadar stabil başlayan başka bir işletim sistemi yok.Multitask gibi önemli ana güncellemelerin ilk güncellemelerle gelmesi de piyasaya olan yetişme çabalarını bize gösteriyor.
Rekabet varken winphone tek çekiredkli cihazlarla kalmaz merak etmeyin.Nokianın windosphoneli cihazlara destek vermesi de aslında yine hepimize yarayacak çünkü rekabet ile firmalara çok fazla bir alan kalmaz.Ya kullanıcıya oynayacaksın kazanacaksın ya da kendi bildiğini okuyup kaybedeksin demektir bu.Winphonenin gelişim sürecinde kullanıcı geribildirimi alınıyor olması da rekabetin meyveleridir bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 8 yıl
Windows işletim sisteminden umutluyum.Hızlı menü geçişleri,pratik kullanım,menü geçişleri efektleri de gayet şık,ayrıca telefonları ve tabletleri bilgisayarda günlük sıklıkla kullandığımız programlarla entegre halde kullanacağımız için daha da cazip hale getiriyor Windows mobile'i.Daha güçlü cihaz donanımlarıyla geldiği vakit ve diğer (Apple,Htc,Samsung vs.) gibi reklama biraz daha kaynak ayırdılar mı ios ve android ile çok rahat atbaşı gidebilecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 8 yıl en beğenilen
Peşin hükümlü olmamak lazım diye düşünüyorum.
7,5 kurulu bir cihaz kullanıp sonrasında fikir beyan etmek lazım. Cihazı kullanmadan olumlu yada olumsuz yorum yapmanın fanatizm'den öteye gideceğini sanmıyorum.
Eğer herkes birilerini en iyi görüp, bizim bir şey yapmamıza gerek yok deseydi bu gün hala at arabasına biniyor olurduk.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 8 yıl
microsoft yanlis kulvarda kosuyor,Ios ve android bu saatten sonra sana pazar payi birakirmi??.6.5 ile zaten nefret ettirdi kendini.hangi yuzle alin mangoyu diyecen
senin biran once windows tablet edition cikarman lazim.rekabet edebilecegin tek yer orasi,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3625 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, joe belfiore
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Seagate GoFlex Slim taşınabilir sabit disk video inceleme 8 yıl Nokia ile Symbian Belle ve gelecek teknolojiler hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim