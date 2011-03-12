Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...

Microsoft'un, cep telefonu pazarının önemli isimleri tarafından benimsenen yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 büyümeye tüm hızıyla devam ediyor.

Windowsphoneapplist.com sitesinin elde ettiği verilere göre Windows Phone 7'e özel geliştirilen uygulama sayısı 10.000 barajını aşmış durumda. (Güncel sayı: 10.064) Hatırlatmak gerekirse 26 Ekim'de 1000, 19 Aralık'ta 4500, 14 Ocak'ta 6000 ve 13 Şubat'ta 8000 seviyesine ulaşılmıştı ve bu gelişmeleri sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Sitede yayınlanan grafikleri incelediğimizde son iki hafta içinde 1210 yeni uygulamanın kullanıma sunulduğunu görmekteyiz. Uygulamalardan en büyük pay %39 (3895) ile ücretli olanlara ait. Ücretli uygulamaları %32 (3194) ile bedava uygulamalar, %30 (2975) ile deneme sürümü / süreli uygulamalar izliyor. Dil açısından baktığımızda ise uygulamaların %74'ü İngilizce, %7'si Almanca, %5'ini İtalyanca, %8'ini Fransızca, %5'ini İspanyolca uygulamalar oluşturmakta. Son olarak uygulamalarda pastanın en büyük dilimi %23 ile oyunlara ayrılmış durumda.

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Microsoft ile yaptığı işbirliğinin mevcut tabloyu nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir merak konusu. Her zamanki gibi uygulamalarda nicelikten ziyade niteliğin de önemli olduğunun altını çizmeli.

http://www.windowsphoneapplist.com/stats/