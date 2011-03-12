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Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
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Microsoft'un, cep telefonu pazarının önemli isimleri tarafından benimsenen yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 büyümeye tüm hızıyla devam ediyor.

Windowsphoneapplist.com sitesinin elde ettiği verilere göre Windows Phone 7'e özel geliştirilen uygulama sayısı 10.000 barajını aşmış durumda. (Güncel sayı: 10.064) Hatırlatmak gerekirse 26 Ekim'de 1000, 19 Aralık'ta 4500, 14 Ocak'ta 6000 ve 13 Şubat'ta 8000 seviyesine ulaşılmıştı ve bu gelişmeleri sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Sitede yayınlanan grafikleri incelediğimizde son iki hafta içinde 1210 yeni uygulamanın kullanıma sunulduğunu görmekteyiz. Uygulamalardan en büyük pay %39 (3895) ile ücretli olanlara ait. Ücretli uygulamaları %32 (3194) ile bedava uygulamalar, %30 (2975) ile deneme sürümü / süreli uygulamalar izliyor. Dil açısından baktığımızda ise uygulamaların %74'ü İngilizce, %7'si Almanca, %5'ini İtalyanca, %8'ini Fransızca, %5'ini İspanyolca uygulamalar oluşturmakta. Son olarak uygulamalarda pastanın en büyük dilimi %23 ile oyunlara ayrılmış durumda.

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Microsoft ile yaptığı işbirliğinin mevcut tabloyu nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir merak konusu. Her zamanki gibi uygulamalarda nicelikten ziyade niteliğin de önemli olduğunun altını çizmeli.

Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
Tam Boyutta Gör
Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...
Tam Boyutta Gör

http://www.windowsphoneapplist.com/stats/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
WP 7 işi ilerletecektir.Arkasında .net gibi bir platform var.
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T-Dog 8 yıl
smartphone kullanıcılarına sesleniyorum bu zamana kadar varolan smartphone/pocketpc de kullanılan işletim sistemi neydi? ;)

eskiden çok takip ederdim , o zamanlarda sadece symbian ve wm vardı.

symbian öldü windows mobile iphone ve android ile düşüşe geçti ama eğer paranın yaptığı açgözlülük kalkıp akıllıca geleceğe yönelik çalışırlarsa yine 1. olur neden mi istediğiniz herşeye en iyi kalitede staibl bir şekilde destek veren uygulamalar ve oyunlar windows mobile da idi iphone ve ipad için yapılan şu an milletin ağzı açık gördüğü şeyleri adamlar 5 - 10 sene önce yapmıştı bilen bilir.

ama bu da yadsınamaz bir gerçek windows daki ram rom olayına birde yazılım olayına çözüm bulması lazım. çeşitlilik çok ama işlemcinin ramin romun stabilize olması lazım. bir uygulamadan çıktığımızda işlemcinin ramin romun boş olması lazım yavaşlığı görünce dosya yöneticisinden o çıkılmış ama hala çalışan yazılımı biz kapatmayalım.

stabilize konusunda iphone a hayran olduğumu söyleyebilirim. android i ilk denediğimde kitlemiştim böyle dandik yazılım olur mu diye şimdi başka versiyon denedim iyi gibi geldi. iphone da popüler oldu birden yazılım patlaması yaşandı ve devam ediyor.

android de böyle oluyor , en basitinden ne kadar tanınmış oyun firması varsa son güncel oyunların özellikle araba yarışlarının 3D stabil ve en canlı versiyonlarını android içinde yapmaya başladı.

win7 nin tutunması hemen 1 ay içinde olmayacaktır geleceği düşünürekten hareket ederlerse , piyasada hala adı geçer.

ama şimdiden de android , eski windows gibi olmaya başladı baştan söyleyeyim.
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DH Misafiri 8 yıl
1 yıla kadar wp7 hepsine fark atar kalitesiyle oyunlar canlılığı kullanışı android ten çok daha güzel her ikisinide kullanıyorum ama gerçekten wp7 süper, şuan eksiklikleri var onlarıda giderirse kalitesinden geçilmez Lütfen yorum yapmadan önce bir kullanın daha sonra yorum yazın
ben sonuna kadar WP7 diyorum
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recoakk 8 yıl
Her işletim sistemine ait marketler hep sayıya takmışlar. Elle tutulur kaç uygulama var önemli olan bu.
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kingo_disco 8 yıl
Son rakamlara göre Windows Phone 7'nin çıkışı Microsoft'un ABD'de akıllı telefon pazarındaki düşüşünü durdurmaya yetmedi.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


*Kaynak
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kaansen32 8 yıl
"androidioswindows phone 7symbian"
İşte buna gülerim android ios un üstünde mi gerçekten :D
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ÇayLaK KRaL 8 yıl
Nokia'nın 2 şansı var ya windows phone 7 ya meego ikisi de tutmazsa [sm\=bye.gif]
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siyahtemas 8 yıl
Normal bir kullanıcı, sürekli dile getirilen UYGULAMA lardan en fazla 40, bilemedin 50 tanesini kullanıyor en fazla... Bizim android market bile hiçbir işe yaramayan, binlerce uygulama ile dolu... Mühim olan, kullanılan uygulamanın sağlıklı, hızlı, akışkan ve stabil çalışmasıdır... Bunu en iyi ios sağlıyor şimdilik, onun da küçük ekranı yüzünden bana hitabı sözkonusu değil, custon rom yüklü sgs ile çok mutluyum, eskiden htc tyttn2 diye win mobile 6.2 telefonum vardı, çok üzerdi beni...
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CaSsErDoDo 8 yıl
android kadar sorun çıkaran beş para etmez bir sistem yok.denedim ve gördüm.ios o kadar esnek ve rahat ki şimdi apple kullanıcılarını daha çok anlıyorum.w7 ise sürünsün dursun.
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mawoix 8 yıl
aramızdan kaç kişi ciddi anlamda windows 7 işletim sistemine sahip cep telefonu kullandı??
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alito 8 yıl
bence microsoft bu işi batıracak. android'in bile yanına yaklaşacağını sanmıyorum.
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Bluepower 8 yıl

alito

bence microsoft bu işi batıracak. android'in bile yanına yaklaşacağını sanmıyorum.


android zaten en iyisi

android>ios>windows phone 7>symbian
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İçimdeki Traktör 8 yıl
ios akar win 7 mobile neyin nesiymiş yanına yaklaşamaz
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Einstein 8 yıl
Deneme sürümü ve süreli uygulamalar ücretlilerin aynısı değil mi bir bakıma? Yani aynı uygulamaları iki kere saymış oluyorlar bir bakıma?
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yozcaliskan 8 yıl
Geliştirici alanı kısıtlı bir telefon için (Australia,Austria,Belgium,Brazil,Canada,Denmark,Finland,France ,Germany,Greece,Hong Kong SAR,India,Ireland,Italy,Japan,Luxembourg,Mexico,Netherlands,New Zealand,Norway,Poland,Portugal,Russia,Singapore,Spain,Sweden,Switzerland,Taiwan,United Kingdom,United States) başarı saılabilir.
NEden Apple dışındakiler bu market ve cihaz olaylatında ülkemizi bu kadar dışlıyorlar ki?Android market daha yeni geliyor...

Birde büyüklerimiz hep bahsediyorlar işte şöyle gelişmiş ülkeyiz,falan filan.Gelişmiş ülke olmak , tüm teknolojik gelişmelerin bayağı bir geç gelmesi demek herhalde....
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sportifsan 8 yıl
Çek oradan bir W7 nokia telefonda alalım bizde microsoft :D
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Kulak Misafiri 8 yıl
Ortalık karıştı. Kim kazanacak bakalım
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