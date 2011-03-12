Windows Phone 7 için uygulama sayısı 10.000 barajını aştı. İşte grafikler...

Microsoft'un, cep telefonu pazarının önemli isimleri tarafından benimsenen yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7 büyümeye tüm hızıyla devam ediyor.
Windowsphoneapplist.com sitesinin elde ettiği verilere göre Windows Phone 7'e özel geliştirilen uygulama sayısı 10.000 barajını aşmış durumda. (Güncel sayı: 10.064) Hatırlatmak gerekirse 26 Ekim'de 1000, 19 Aralık'ta 4500, 14 Ocak'ta 6000 ve 13 Şubat'ta 8000 seviyesine ulaşılmıştı ve bu gelişmeleri sizlerle daha önce paylaşmıştık.
Sitede yayınlanan grafikleri incelediğimizde son iki hafta içinde 1210 yeni uygulamanın kullanıma sunulduğunu görmekteyiz. Uygulamalardan en büyük pay %39 (3895) ile ücretli olanlara ait. Ücretli uygulamaları %32 (3194) ile bedava uygulamalar, %30 (2975) ile deneme sürümü / süreli uygulamalar izliyor. Dil açısından baktığımızda ise uygulamaların %74'ü İngilizce, %7'si Almanca, %5'ini İtalyanca, %8'ini Fransızca, %5'ini İspanyolca uygulamalar oluşturmakta. Son olarak uygulamalarda pastanın en büyük dilimi %23 ile oyunlara ayrılmış durumda.
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Microsoft ile yaptığı işbirliğinin mevcut tabloyu nasıl değiştireceği şimdiden büyük bir merak konusu. Her zamanki gibi uygulamalarda nicelikten ziyade niteliğin de önemli olduğunun altını çizmeli.
http://www.windowsphoneapplist.com/stats/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eskiden çok takip ederdim , o zamanlarda sadece symbian ve wm vardı.
symbian öldü windows mobile iphone ve android ile düşüşe geçti ama eğer paranın yaptığı açgözlülük kalkıp akıllıca geleceğe yönelik çalışırlarsa yine 1. olur neden mi istediğiniz herşeye en iyi kalitede staibl bir şekilde destek veren uygulamalar ve oyunlar windows mobile da idi iphone ve ipad için yapılan şu an milletin ağzı açık gördüğü şeyleri adamlar 5 - 10 sene önce yapmıştı bilen bilir.
ama bu da yadsınamaz bir gerçek windows daki ram rom olayına birde yazılım olayına çözüm bulması lazım. çeşitlilik çok ama işlemcinin ramin romun stabilize olması lazım. bir uygulamadan çıktığımızda işlemcinin ramin romun boş olması lazım yavaşlığı görünce dosya yöneticisinden o çıkılmış ama hala çalışan yazılımı biz kapatmayalım.
stabilize konusunda iphone a hayran olduğumu söyleyebilirim. android i ilk denediğimde kitlemiştim böyle dandik yazılım olur mu diye şimdi başka versiyon denedim iyi gibi geldi. iphone da popüler oldu birden yazılım patlaması yaşandı ve devam ediyor.
android de böyle oluyor , en basitinden ne kadar tanınmış oyun firması varsa son güncel oyunların özellikle araba yarışlarının 3D stabil ve en canlı versiyonlarını android içinde yapmaya başladı.
win7 nin tutunması hemen 1 ay içinde olmayacaktır geleceği düşünürekten hareket ederlerse , piyasada hala adı geçer.
ama şimdiden de android , eski windows gibi olmaya başladı baştan söyleyeyim.
ben sonuna kadar WP7 diyorum
*Kaynak
İşte buna gülerim android ios un üstünde mi gerçekten :D
android zaten en iyisi
android>ios>windows phone 7>symbian
NEden Apple dışındakiler bu market ve cihaz olaylatında ülkemizi bu kadar dışlıyorlar ki?Android market daha yeni geliyor...
Birde büyüklerimiz hep bahsediyorlar işte şöyle gelişmiş ülkeyiz,falan filan.Gelişmiş ülke olmak , tüm teknolojik gelişmelerin bayağı bir geç gelmesi demek herhalde....