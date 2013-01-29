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Windows Phone 8S by HTC video inceleme

6 yıl
12,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Windows işletim sistemli telefonlar konusunda oldukça tecrübeli bir firma olan HTC'nin 1000TL altı fiyat / performans kategorisi için geliştirdiği Windows Phone 8S by HTC'i inceliyoruz.
 

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Professional Geek 5 yıl
Beyler hafızası dışında problemi var mı? Görüntülü konuşma yapmam fotoğrafta çekmem. Lumia yerine alınır mı Müzik ve internet için kullanacağım.
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Guest-BA761BEEF 5 yıl Professional Geek
Professional Geek

Beyler hafızası dışında problemi var mı? Görüntülü konuşma yapmam fotoğrafta çekmem. Lumia yerine alınır mı Müzik ve internet için kullanacağım.

İnternette tüm WP'larda aynı hemen hemen aynı.. yani çok hızlı.
8X'teki gibi BeatsAudio entegresi var bildiğim kadarıyla. Müzik hat safhada.
Kamerada bana göre iyi. Efektler fotoğraf düzenleyicisi var sonuçta, bunlar sayesinde kaliteyi düzeltirsin.
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DH Misafiri 5 yıl
Wp8 gerçekten başarılı.Kullanmayan bilemez.Eşim ve babama aldık.Yıllardır nokia kullanan bilgisayar kullanmayı hiç bilmeyen babam iki günde telefonun altını üstüne getirdi :) Hem kullanışlı hem performans bakımından çok iyi hemde görsellik mevcut.Marketteki uygulamalar gün geçtikçe gelişiyor.Zaten aktif kullanılan programlar mevcut.Android'den sıkıldım açıkcası.
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selo133 5 yıl
DH Misafiri
kimseye tafsiye etmem ram düşük uygalamar sıfır ben aldım pişmanım sanırım en iyiyi androit işlemcisi çooook pişmannn oldum htc ne kadar dandik telefonlar yapıyon almak isteyene 550 tl veririm

ben alırım
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DH Misafiri 5 yıl
kimseye tafsiye etmem ram düşük uygalamar sıfır ben aldım pişmanım sanırım en iyiyi androit işlemcisi çooook pişmannn oldum htc ne kadar dandik telefonlar yapıyon almak isteyene 550 tl veririm
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burakahmet19 6 yıl
Meraba ben mesut çevik
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s3ca6rcvv 6 yıl
aydınlattıgınız ıcın cok tesekkurler bu html5 buyuk nımet o zmn tabı wp8 de oyle
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selenga_68 6 yıl
valla webde gezinirken çok hızlı belki ram konusunda ve kamera konusunda biraz gerikalmış olabilir ama webdeki hız olsun dokunmatik hızı olsun harika.
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DH Misafiri 6 yıl
Selamlar, 15 gün önce HTC 8S aldım. 2 gün önce de telefon sehpadan yere fayans zemine düştü. (Bu ilk yere düşüşüydü ve gayet yavaştı.) Telefonu elime aldığımda ekran baştan aşağıya sesli bir şekilde çatırdamaya başladı ve sonuç felaket ekran tuz-buz oldu. Müşteri hizmetleri mi ? Tabi ki kullanıcı hatası dedi. Gorilla Glass hikaye anlaşılan. Tavsiye etmem sakın bu telefonu almayın… ya da muhakkak ilave sigorta yaptırın. Ben ömrü hayatımda bu kadar dayanıksız bir telefon görmedim.
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Selamlar, 15 gün önce HTC 8S aldım. 2 gün önce de telefon sehpadan yere fayans zemine düştü. (Bu ilk yere düşüşüydü ve gayet yavaştı.) Telefonu elime aldığımda ekran baştan aşağıya sesli bir şekilde çatırdamaya başladı ve sonuç felaket ekran tuz-buz oldu. Müşteri hizmetleri mi ? Tabi ki kullanıcı hatası dedi. Gorilla Glass hikaye anlaşılan. Tavsiye etmem sakın bu telefonu almayın… ya da muhakkak ilave sigorta yaptırın. Ben ömrü hayatımda bu kadar dayanıksız bir telefon görmedim.

920 al , beton zemine yuz ustu dusup sekip kayanin uzerine carpip tekrar beton zemine geri dustu.

sonuc sifir cizik , ezik.

denize gidiyordu ama az kalsin.
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Pardus Linux 6 yıl
İnceleme için teşekkürler, Android karşısında pek şansı olmasa da WP8 severler için uygun bir seçenek gibi gözüküyor.
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Jacoff 6 yıl
Gerçekten "incelemeler geç geliyor" yorumlarına aldırmazdım, hatta karşı çıktığımda oldu ancak artık gerçekten incelemeler geç geliyor. HTC 8S Türkiye piyasasına gireli çok oldu ve incelemenin geliş tarihi çok geç Lumia 620 gibi neden erkenden gelemedi? DH gerçekten rakipsiz bir platform, Alexa Türkiye'de 15. sırada yer alıyor, Garanti, Yandex, Ekşisözlük, Hepsiburada ve hatta son zamanlarda patlama yapan Instagram'ı bile sollamış bir platform. Buna rağmen sitede yavaşlama var artık. İncelemeler gerçekten geç geliyor, gelen inceleme tatmin edici mi? Tabii ki harika ancak bu kadar popülerlik varken neden daha fazla kullanıcı/rank nasıl kendimize çekeriz/mutlu ederiz PR'ına düşmüyorsunuz?
İnceleme içinse; ellerinize sağlık, her inceleme gibi tatmin edici olmuş. Telefon WP8 platformunda F/P arayanlar için birebir.
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SystemApps 6 yıl
videoda windows phonenin sürelikli kısıtlamalrı varmış gibi sanki hiç özelleştirilmiyor gibi konuşuluyor istisnasız her videoda...
windows phone 7deki bir çok eksiklik sizin deyiminizle kısıtlama windows phone 8de giderildi.bu bakımdam artık şu kısıtlama ile eksiklik kavramlarını ayırt etmeye ne dersiniz?
ha bu şu anlama gelmesin windows phone android kadar asla özgür olmaz. ama bunun nedeni standartlardır. bu da 3. farketmeniz gereken tanım.
herneyse cihazı temin eden inceleyen sizlersiniz bana bu noktada pek söz düşmez ama madem işiniz bu neden daha iyisi olmasın?
cihazın pil süresi ççok iyi nedeni ise 1700mah pil barındırıması.şahsen lumia 620nin en zayıf noktası bu.pil farkı bu kadar olmasaydı lumia 620nin karşısında hiç bir şansı yoktu neyseki htc arada tatlı süprizler yapıyor.
not:fiyat farkı üzerinden değerlendirmedim...
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