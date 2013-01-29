Windows Phone 8S by HTC video inceleme

Professional Geek Beyler hafızası dışında problemi var mı? Görüntülü konuşma yapmam fotoğrafta çekmem. Lumia yerine alınır mı Müzik ve internet için kullanacağım.
DH Misafiri kimseye tafsiye etmem ram düşük uygalamar sıfır ben aldım pişmanım sanırım en iyiyi androit işlemcisi çooook pişmannn oldum htc ne kadar dandik telefonlar yapıyon almak isteyene 550 tl veririm
DH Misafiri Selamlar, 15 gün önce HTC 8S aldım. 2 gün önce de telefon sehpadan yere fayans zemine düştü. (Bu ilk yere düşüşüydü ve gayet yavaştı.) Telefonu elime aldığımda ekran baştan aşağıya sesli bir şekilde çatırdamaya başladı ve sonuç felaket ekran tuz-buz oldu. Müşteri hizmetleri mi ? Tabi ki kullanıcı hatası dedi. Gorilla Glass hikaye anlaşılan. Tavsiye etmem sakın bu telefonu almayın… ya da muhakkak ilave sigorta yaptırın. Ben ömrü hayatımda bu kadar dayanıksız bir telefon görmedim.
İnternette tüm WP'larda aynı hemen hemen aynı.. yani çok hızlı.
8X'teki gibi BeatsAudio entegresi var bildiğim kadarıyla. Müzik hat safhada.
Kamerada bana göre iyi. Efektler fotoğraf düzenleyicisi var sonuçta, bunlar sayesinde kaliteyi düzeltirsin.
ben alırım
920 al , beton zemine yuz ustu dusup sekip kayanin uzerine carpip tekrar beton zemine geri dustu.
sonuc sifir cizik , ezik.
denize gidiyordu ama az kalsin.
İnceleme içinse; ellerinize sağlık, her inceleme gibi tatmin edici olmuş. Telefon WP8 platformunda F/P arayanlar için birebir.
windows phone 7deki bir çok eksiklik sizin deyiminizle kısıtlama windows phone 8de giderildi.bu bakımdam artık şu kısıtlama ile eksiklik kavramlarını ayırt etmeye ne dersiniz?
ha bu şu anlama gelmesin windows phone android kadar asla özgür olmaz. ama bunun nedeni standartlardır. bu da 3. farketmeniz gereken tanım.
herneyse cihazı temin eden inceleyen sizlersiniz bana bu noktada pek söz düşmez ama madem işiniz bu neden daha iyisi olmasın?
cihazın pil süresi ççok iyi nedeni ise 1700mah pil barındırıması.şahsen lumia 620nin en zayıf noktası bu.pil farkı bu kadar olmasaydı lumia 620nin karşısında hiç bir şansı yoktu neyseki htc arada tatlı süprizler yapıyor.
not:fiyat farkı üzerinden değerlendirmedim...