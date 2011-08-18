Windows Phone Marketplace'de uygulama sayısı 30.000'e yaklaşıyor

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye özel uygulama mağazası Windows Phone Marketplace büyümeye devam ediyor. Windowsphoneapplist'e göre uygulama sayısı 28.702'e ulaştı ve 30.000. uygulama için yavaş yavaş geri sayım süreci başladı.

Son iki hafta içinde 1.182 uygulamanın katıldığı Windows Phone Marketplace'de, %17'lik payla oyunlar birinciliğini koruyor. Dil açısından dağılıma baktığımızda ise %76 ile İngilizce pastanın en büyük dilimine sahip.



Kullanıma sunulan uygulamaların %47'si (11.788) ücretsiz, %33'ü ücretli (8258) ve geriye kalan %20'si (4971) deneme süreli.

Nokia'nın, ekim ayında düzenlenecek Nokia World 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini sergilemesiyle uygulama mağazasının çok daha hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

