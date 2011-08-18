Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Marketplace'de uygulama sayısı 30.000'e yaklaşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7'ye özel uygulama mağazası Windows Phone Marketplace büyümeye devam ediyor. Windowsphoneapplist'e göre uygulama sayısı 28.702'e ulaştı ve 30.000. uygulama için yavaş yavaş geri sayım süreci başladı.
Son iki hafta içinde 1.182 uygulamanın katıldığı Windows Phone Marketplace'de, %17'lik payla oyunlar birinciliğini koruyor. Dil açısından dağılıma baktığımızda ise %76 ile İngilizce pastanın en büyük dilimine sahip.
Kullanıma sunulan uygulamaların %47'si (11.788) ücretsiz, %33'ü ücretli (8258) ve geriye kalan %20'si (4971) deneme süreli.
Nokia'nın, ekim ayında düzenlenecek Nokia World 2011 etkinliğinde Windows Phone Mango işletim sistemli modellerini sergilemesiyle uygulama mağazasının çok daha hızlı şekilde büyümesi bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Klasör.:X:. 8 yıl
winphone uygulama konusunda kısır kalmayacağı kalamayacağı kalmaması gerektiği stratejisi ve rakabetciliğinden anlaşılıyordu.30.000 az uygulama değil zaten normalde bin tanesini bile yüklemek işkence :d maksat çeşitlilik artsın :D
tabi burada az olsun öz olsun diyenlerdenim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y. 8 yıl
Uygulamalar da kaliteli olsa kullanıcı sayısı artar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 8 yıl
Gerçekten hızlı büyüyormuş ama hızdan önemlisi uygulamaların kalitesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 8 yıl
mangolu tel mi alsam ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RYU1980 8 yıl
An itibariyle 28707.Turkiye'ye resmi olarak girsede turkce uygulamalarda ciksa artik.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Al PaC 8 yıl RYU1980
RYU1980

An itibariyle 28707.Turkiye'ye resmi olarak girsede turkce uygulamalarda ciksa artik.


Daha Türkçe dil paketi yok sistemde. Seneye bu zamanlarda belki görürüz Nokia nın modellerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
berdurmus
bada kullananlara sesleniyorum bada adam olmaz 2yıl oldu daha 6 bin uygulama var ve çoğu ücretli

bu 1 eylül deki Berlin deki ifa etkinliğinde kesinliğe kavuşacak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
ovi market ile de birleştiğini düşünün bi de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limitless` 8 yıl
bada kullananlara sesleniyorum bada adam olmaz 2yıl oldu daha 6 bin uygulama var ve çoğu ücretli
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 8 yıl
bende zamanında çoğu kişi gibi ön yargılı yaklaşanlardan biriydim ama demekki android gibi ios gibi çalışınca oluyormuş. Windows 8 çıktıgında framework ile çok rahat büyüyecektir ve gelecekte android wm ios çatışmasını izlemek keyif verecektir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7776 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, windows phone marketplace
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj] 8 yıl TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim