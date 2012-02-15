Windows Phone Tango güncellemesine ait ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

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Tango güncellemesi bilindiği gibi düşük çözünürlüklü ekran, düşük işlemci, RAM ve kamerasız tasarım gibi özelliklere destek veriyor. Ayrıca 120 dil desteği ile dünyanın pek çok bölgesine hitap etmesi planlanıyor.
Forumun iddiasına göre yeni ülke desteği, Zune yoluyla uygulamaların otomatik olarak güncellenmesi, ön yüklü uygulamaların sayısının 16'dan 40'a çıkması, SIM kart içerisinde bulunan kişilere erişim ve düzenleme Tango güncellemesiyle sunulacak yenilikler.
Ayrıca yurtdışı gezilerinde veri bağlantısını belirlemenize yarayan bir menü eklenmiş. Bu sayede veri bağlantısı sadece yurtiçinde aktif hale getirilebileceği gibi, hem yurtiçi hem de yurtdışı roaming esnasında da kullanıma açılabiliyor.
Multimedya mesajlaşma standardı MMS de bazı yeniliklere sahip olmuş. Operatör destekli olması kaydıyla bir MMS mesajı içerisine birden fazla nesne eklenmesi, her resmin altına ayrı yazı ekleme, resimleri MMS yoluyla ekleme veya silme, bu mesajların sıkıştırılarak gönderilmesine destek, video MMS ve ses kayıt ederek ekleme bu yenilikler arasında.
Ekran görüntüsünün ait olduğu HTC Mazaa modelinde bellek miktarı 256MB RAM olarak görülüyor. Tango güncellemesinde Microsoft'un minimum bellek sınırını 256 MB'a indirdiği anlaşılıyor. Ancak bu RAM miktarına göre bir takım kısıtlamalar bulunuyor.
Örneğin Windows Phone Marketplace üzerinden indirmek istediğini uygulama 256MB RAM desteklemiyorsa mağaza uyarı veriyor ve yüklemeyi iptal ediyor. Microsoft düşük RAM nedeniyle uygulamaların verimliliğinin düşmesini istemiyor.
Ekran görüntüsünde Tango güncellemesinin yine Windows Phone 7.5 olarak devam ettiği görülüyor. Yeni güncelleme ile Windows Phone 7.5 Tango şeklinde bir adlandırma ile karşılaşabiliriz.
256MB RAM sahibi cihazlar podcast aboneliklerini düzenlemeye izin vermiyor. Düzenleme PC veya MAC üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca çevrimiçi video izleme de 4Mbps bit oranı ve sadece H.264 v2 sürümü ile kısıtlanmış.
Ayrıca üçüncü parti uygulamaların Live Tiles arayüzü üzerindeki güncellemeleri de otomatik olarak değil manuel olarak yapılmak zorunda.
Tango güncellemesinin minimum kamera gereksinimi 3MP ve fotoğraf çözünürlüğü 2048 x 1536 QXGA olarak belirlenmiş.
Senkronizasyon konusunda da bazı kısıtlamalar mevcut. 256MB RAM sahibi cihazlar fotoğrafları otomatik olarak SkyDrive depolama alanına yükleyemiyor. PC veya MAC bağlantısı şart.
Bu özelliklerle Tango cihazlarının oldukça düşük bir fiyatlandırma politikası güdeceğini söyleyebiliriz. Tango güncellemesi ile ilgili bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
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Tamam, haklısınız da, bunun için masaüstünde de kesilmesi gerekmiyor mu flash desteğinin?
Biz masaüstünde haldır huldur flash kullandıkça hangi site tasarımcısı para verip satın aldığı flash araçlarından, yıllar boyu kazandığı flash programlama deneyiminden vazgeçer? Hangi site sahibi ek maliyetlere katlanıp durduk yere HTML5 site tasarlatır?
Flash ölsün, tamam. Ama öyle olmayacak ki!
Flash destekli siteler olmaya devam edecekse ben mobil tarayıcımda flash istiyorum arkadaş...
Flash yüzünden casus Türk düşmanı Google'ın android'ini kullanıyorum, flash yoksa android de anında biter benim için...
Hayatında mobilde flash kullanamayıp flash hakkında atıp tutan ifan'lara, WPfan'lara sözüm yok zaten. İki yüzlülük etmeyip masaüstünden de kaldırsınlar flash'ları. Yerse...
adobe bile mobil platforma yeni flash player çıkarmayacağını duyurmuşken firmalar neden uğraşsın ki?
Windows Phone da olmayacak
Androidi tam bilmiyorum ama olmayacak gibi.
Symbianda yok diyebiliriz.
Hiçbirinde olmazsa siteler html5 e kayacaktır. Flashsız siteleri daha fazla göreceğiz.
Günlük olarak kullandığınız kaç site Flash, kaç site HTML5 kullanıyor?
Ya da internette flash destekli kaç site var, HTML destekli kaç site var?
Ama akıllı telefonlardan uzak dur, mümkünse teknoloji gelişsin, engelleme.........
nokia kullanıcısı olarak bu durum canımı sıkabilir.. buda normaldir..
flash'ı boşver diyenlere soruyorum flash desteği olmayan sitelerde video izlemeyi nasıl becereceksiniz.. face de nasıl oyun oynayacaksınız ??
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