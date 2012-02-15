Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone Tango güncellemesine ait ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
21
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Windows Phone işletim sistemini orta ve giriş seviyesi akıllı telefon segmentine sokacak yeni Tango güncellemesinin MWC 2012 fuarında tanıtılması beklenirken, Rus kaynaklı bir forum, güncellemenin ilk ekran görüntülerini ve bilgilerini internette paylaştı.
Tango güncellemesi bilindiği gibi düşük çözünürlüklü ekran, düşük işlemci, RAM ve kamerasız tasarım gibi özelliklere destek veriyor. Ayrıca 120 dil desteği ile dünyanın pek çok bölgesine hitap etmesi planlanıyor.

Forumun iddiasına göre yeni ülke desteği, Zune yoluyla uygulamaların otomatik olarak güncellenmesi, ön yüklü uygulamaların sayısının 16'dan 40'a çıkması, SIM kart içerisinde bulunan kişilere erişim ve düzenleme Tango güncellemesiyle sunulacak yenilikler.
Ayrıca yurtdışı gezilerinde veri bağlantısını belirlemenize yarayan bir menü eklenmiş. Bu sayede veri bağlantısı sadece yurtiçinde aktif hale getirilebileceği gibi, hem yurtiçi hem de yurtdışı roaming esnasında da kullanıma açılabiliyor.
Multimedya mesajlaşma standardı MMS de bazı yeniliklere sahip olmuş. Operatör destekli olması kaydıyla bir MMS mesajı içerisine birden fazla nesne eklenmesi, her resmin altına ayrı yazı ekleme, resimleri MMS yoluyla ekleme veya silme, bu mesajların sıkıştırılarak gönderilmesine destek, video MMS ve ses kayıt ederek ekleme bu yenilikler arasında.
Ekran görüntüsünün ait olduğu HTC Mazaa modelinde bellek miktarı 256MB RAM olarak görülüyor. Tango güncellemesinde Microsoft'un minimum bellek sınırını 256 MB'a indirdiği anlaşılıyor. Ancak bu RAM miktarına göre bir takım kısıtlamalar bulunuyor.
Örneğin Windows Phone Marketplace üzerinden indirmek istediğini uygulama 256MB RAM desteklemiyorsa mağaza uyarı veriyor ve yüklemeyi iptal ediyor. Microsoft düşük RAM nedeniyle uygulamaların verimliliğinin düşmesini istemiyor.
Ekran görüntüsünde Tango güncellemesinin yine Windows Phone 7.5 olarak devam ettiği görülüyor. Yeni güncelleme ile Windows Phone 7.5 Tango şeklinde bir adlandırma ile karşılaşabiliriz.
256MB RAM sahibi cihazlar podcast aboneliklerini düzenlemeye izin vermiyor. Düzenleme PC veya MAC üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca çevrimiçi video izleme de 4Mbps bit oranı ve sadece H.264 v2 sürümü ile kısıtlanmış.
Ayrıca üçüncü parti uygulamaların Live Tiles arayüzü üzerindeki güncellemeleri de otomatik olarak değil manuel olarak yapılmak zorunda.
Tango güncellemesinin minimum kamera gereksinimi 3MP ve fotoğraf çözünürlüğü 2048 x 1536 QXGA olarak belirlenmiş.
Senkronizasyon konusunda da bazı kısıtlamalar mevcut. 256MB RAM sahibi cihazlar fotoğrafları otomatik olarak SkyDrive depolama alanına yükleyemiyor. PC veya MAC bağlantısı şart.
Bu özelliklerle Tango cihazlarının oldukça düşük bir fiyatlandırma politikası güdeceğini söyleyebiliriz. Tango güncellemesi ile ilgili bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
createemir 7 yıl en beğenilen
Windows Phone'da düşük donanımla yüksek performans elde edilebiliyor. Misal Microsoft Zune HD. Windows Phone iddalı geliyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 7 yıl
NéGRo

flashçılar basmış konuyu
nedir bu flash fanatikliği anlamıyorum evet flashsız olmuyor ama bi şekilde flash desteği kesilmeli başka türlü sitelerin html5e geçmeye niyeti yok kaldı ki adobe bile mobil platformdan flash desteğini kesti


Tamam, haklısınız da, bunun için masaüstünde de kesilmesi gerekmiyor mu flash desteğinin?

Biz masaüstünde haldır huldur flash kullandıkça hangi site tasarımcısı para verip satın aldığı flash araçlarından, yıllar boyu kazandığı flash programlama deneyiminden vazgeçer? Hangi site sahibi ek maliyetlere katlanıp durduk yere HTML5 site tasarlatır?

Flash ölsün, tamam. Ama öyle olmayacak ki!

Flash destekli siteler olmaya devam edecekse ben mobil tarayıcımda flash istiyorum arkadaş...
Flash yüzünden casus Türk düşmanı Google'ın android'ini kullanıyorum, flash yoksa android de anında biter benim için...

Hayatında mobilde flash kullanamayıp flash hakkında atıp tutan ifan'lara, WPfan'lara sözüm yok zaten. İki yüzlülük etmeyip masaüstünden de kaldırsınlar flash'ları. Yerse...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 7 yıl
umutarslan.com
yıl olmuş 2o12 hala flash açamayan telefonlar var..flashı sadece forum sitelerin kabusu banner yada video izlemek için bir şey sananlar var..

adobe bile mobil platforma yeni flash player çıkarmayacağını duyurmuşken firmalar neden uğraşsın ki?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azumi 7 yıl
flashçılar basmış konuyu
nedir bu flash fanatikliği anlamıyorum evet flashsız olmuyor ama bi şekilde flash desteği kesilmeli başka türlü sitelerin html5'e geçmeye niyeti yok kaldı ki adobe bile mobil platformdan flash desteğini kesti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eng304 7 yıl
Androidde chromeda flash olmayacağı açıklandı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 7 yıl
ios ta flash yok
Windows Phone da olmayacak
Androidi tam bilmiyorum ama olmayacak gibi.
Symbianda yok diyebiliriz.
Hiçbirinde olmazsa siteler html5 e kayacaktır. Flashsız siteleri daha fazla göreceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
ya face de oyun oynamak ne ye bu bir telefon tarafı tmm 4 çekirdek çıksın da face de oyun fln saçma bence telefonun tamamını kullanan oyunlar ve app ler gelmelii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
bence html e dönmeli çünkü flaş sisstemi çok yoran bir sistem ayrıca wp gümbür gümbür geliyor bana göre benim çok beğendiğim işletim sistemi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
cagataykoroglu

ec38 flash player nerdeeeeeeee !!!!!!
Flash mı kaldı? Sanki WP telefonun var flash arıyorsun.


Günlük olarak kullandığınız kaç site Flash, kaç site HTML5 kullanıyor?
Ya da internette flash destekli kaç site var, HTML destekli kaç site var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı küpeler, akıllı traş bıçakları ve akıllı ekmek dilimleme makineleri için iyi bir gelişme. Desteklenen donanım bunlar için yeterli görünüyor.
Ama akıllı telefonlardan uzak dur, mümkünse teknoloji gelişsin, engelleme.........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Microsoft diyor ki kiminle tango ettiginizi bilmiyorsunuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
Klasik microsoft anlayisi. Windows starter'i hatirlatiyor. Sadece 3-5$a ciddi fark yaratacak ozellikleri farkli fiyat segmenti yaratma adina biciyorlar. Allah korusun ios android rekabeti olmasa copy paste gibi basit seyler icin icin bile 100$ fark istemekden cekinmezlerdi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec38 7 yıl
cagataykoroglu

ec38

flash player nerdeeeeeeee !!!!!!


Flash mı kaldı? Sanki WP telefonun var flash arıyorsun.


nokia kullanıcısı olarak bu durum canımı sıkabilir.. buda normaldir..

flash'ı boşver diyenlere soruyorum flash desteği olmayan sitelerde video izlemeyi nasıl becereceksiniz.. face de nasıl oyun oynayacaksınız ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -30- 7 yıl PowerColor Radeon HD 7770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim