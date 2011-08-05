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Windows Phone 'Tango' güncellemesinin detayları netleşiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft tüm enerjisini Windows Phone Mango güncellemesine ve Nokia ortaklığı sonrası piyasaya sürülecek yeni seri cihazlara odaklamış durumda. 17 Ağustos tarihinde Almanya'da düzenlenecek olan GamesCom oyun fuarında her şey netlik kazanacak. 

Ancak Microsoft perde arkasında mobil işletim sistemi için durmaksızın çalışıyor. Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Windows Phone için sonraki güncellemenin "Tango" olacağı belirtilmişti. Şimdi Tango ile ilgili bir görsel internete sızdı. 

Görseli internete sızdıran Pretaktovanie.zoznam.sk adlı bir site. Siteye göre Tango güncellemesi Windows Phone için önemli bir yeniliğe işaret ediyor o da "içerik araması". 

iOS platformunun başarılı bir şekilde kullandığı içerik araması WM7 için oldukça geç kalınmış bir adım. Tango'daki içerik arama sistemi telefonun belleğinde arama yaparken aynı zamanda internetten ve Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağlardan da sonuçları ekrana getiriyor. 

Tango güncellemesi hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mango fırtınası dindikten sonra yeni bilgiler ortaya çıkacak. Dikkat çeken başka bir nokta ise güncelleme numarasının 8200 olması. Bu da final sürümü isminin Windows Phone 8 olabileceğini gösteriyor. 

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Batuist 8 yıl en beğenilen
aslında wp7 için ciddi bir yazılım desteği gelse.. şöyle oyundu programdı multimedia içeriğiydi (itunes gibi) androidden çok daha hızlı çalışan bir işletim sistemi.. hiç olmazsa doğal, sanal makine üzerinde çalışmıyor. ben wp7nin en çok hızını sevmiştim. ios kadar pürüzsüz çalışan bir işletim sistemi.. ama kesinlikle bu konuda androidden daha iyi.. ha kulanırmısın derseniz hayır android kullanırım yine wp7 kulllanmam tabi şimdilik çünkü çok eksiği var.. ben kullandığım zaman türkiye desteği yoktu mağazasınında şimdi ne alemde bilmiyorum.. yinede bir standartı olacağı için geleceğini parlak görüyorum..
aslında wp7 için ciddi bir yazılım desteği gelse.. şöyle oyundu programdı multimedia içeriğiydi (itunes gibi) androidden çok daha hızlı çalışan bir işletim sist...
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu güncelleme ile dosya transferi ve hafıza kartı desteği gelmezse hiç şahlanmasın. Microsoft da Apple gibi cihazları üzerinde kendi ekosistemini kurup bunlar üzerinden gelir sağlamak istiyor. Şarkıları, filmleri, kendi yazılımı üzerinden satıp para kazanmak, Market Place dışından yüklemeyi engelleyerek kendi mağazasının hakimiyetini kurmak vs. Zune yazılımına aşırı bağımlı olacaklar.Bakınız Apple'a iTunes ve App Store ile büyük bir gelir elde ediyor. Microsoft da aynısını Zune ve Market Place ile yapmak istiyor. Ilk önce bunlardan vazgeçmeleri gerek. Herkesi Apple kullanıcıları gibi zannetmesinler.
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Besiktask34 8 yıl
ben bu klavyeyi bir yerden hatırlıyorum ama nereden, yoksaşu elma hırsızlarından mı?
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darkaura 8 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Bu güncelleme ile dosya transferi ve hafıza kartı desteği gelmezse hiç şahlanmasın. Microsoft da Apple gibi cihazları üzerinde kendi ekosistemini kurup bunlar üzerinden gelir sağlamak istiyor. Şarkıları, filmleri, kendi yazılımı üzerinden satıp para kazanmak, Market Place dışından yüklemeyi engelleyerek kendi mağazasının hakimiyetini kurmak vs. Zune yazılımına aşırı bağımlı olacaklar.Bakınız Apple'a iTunes ve App Store ile büyük bir gelir elde ediyor. Microsoft da aynısını Zune ve Market Place ile yapmak istiyor. Ilk önce bunlardan vazgeçmeleri gerek. Herkesi Apple kullanıcıları gibi zannetmesinler.


kesinlikle. applein burdan elde ettigi gelir agizlarini sulandiriyor.

acikcasi andoid tercih etmemin en onemli nedenlerinden biride bu. bide usb otg sistemi otursun, pc ye bile ihtiyac kalmiyacak. bu kadar acik esnek.
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sertacarslan 8 yıl
İçerik arama özelliği olacakmış, ne iyi :)
Yeni bir işletim sistemi yaz, önceki facia işletim sistemleri serisinde (WM) bile olan özellikleri ekleme, kopyala-yapıştır bile olmasın, sonra bunları güncellemelerle ekle, müşteri de yesin...
WP7'nin çıkış tarihi ve şu anki pazar payı ortada. Mango, tango, dingo, farketmez. WP7 kayıp bir işletim sistemidir, Windows8 çıktığında ve zamanının telefonlarına (2gb ram, tegra3 ve muadili işlemci ve gpu) girdiğinde tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır...
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Bl00dyHell 8 yıl
Microsoft, Windows Phone'dan vazgeçip piyasada haber kirliliği yapmaktan vazgeçse keşke.
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darkaura 8 yıl
"Ancak Mango fırtınası dindikten sonra yeni bilgiler ortaya çıkacak."
firtina... ne firtinasi. insanlar "mangoo, mangoo" diye magazalarin onunde geceden kuyruga giriyorda bizim mi haberimiz yok.
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Klasör.:X:. 8 yıl darkaura
darkaura

"Ancak Mango fırtınası dindikten sonra yeni bilgiler ortaya çıkacak."
firtina... ne firtinasi. insanlar "mangoo, mangoo" diye magazalarin onunde geceden kuyruga giriyorda bizim mi haberimiz yok.


fırtına yok çünkü fırtına öncesi sessizlik var (:
mango ile winphone baya şahlanacaktır.Çünkü küçük bir güncelleme değil.Birçok özellik eklenecek.Şu an gelmiş değil.Ama yakında gelir...
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Ciddiyetsiz 8 yıl
carnador
Arayüzü çok güzel ya. Bu tema zaten windows 8 de olur umarım.. aslında ne güzel olurdu iphone da bootcamp olsa.. ekstradan Android ve windows 7phone yüklesek.

evet bu tarz bi arayüz pc için win 8'de de olacak. microsoft tarafından yayınlanan bir videoda vardı hatta. bkz: youtube.com/...
iPhone için böyle bişey mümkün değil ve olma ihtimali de 0.00000...01 iken bir android ve wp telefonlarda 2 boot olabilir belki. zaten htc hd2 wp 6.5 olmasına rağmen android yüklemesi yapılabiliyor halihazırda :)
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Klasör.:X:. 8 yıl
Tango ne getirecek henüz belli değilken
winphone döktürüyor

Kinect ti olan yaşadı



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JohnLord 8 yıl
android den hızlı olacağını tahmin ediyorum (htc nin wp7 mango lu telefonuyla samsung galaxy s2 incelemelerini izledim)
bence wp7 türkiyeye destek verse gelirse türkiyeye hemen alırım
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Guest-F8946C419 8 yıl
Arayüzü çok güzel ya.

Bu tema zaten windows 8 de olur umarım..

aslında ne güzel olurdu iphone da bootcamp olsa..

ekstradan Android ve windows 7phone yüklesek.
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Batuist 8 yıl en beğenilen
aslında wp7 için ciddi bir yazılım desteği gelse.. şöyle oyundu programdı multimedia içeriğiydi (itunes gibi) androidden çok daha hızlı çalışan bir işletim sistemi.. hiç olmazsa doğal, sanal makine üzerinde çalışmıyor. ben wp7nin en çok hızını sevmiştim. ios kadar pürüzsüz çalışan bir işletim sistemi.. ama kesinlikle bu konuda androidden daha iyi.. ha kulanırmısın derseniz hayır android kullanırım yine wp7 kulllanmam tabi şimdilik çünkü çok eksiği var.. ben kullandığım zaman türkiye desteği yoktu mağazasınında şimdi ne alemde bilmiyorum.. yinede bir standartı olacağı için geleceğini parlak görüyorum..
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napolyon94 8 yıl
Manga tango anna belle haydo ...
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orhan azeri 8 yıl
androiddde var diymi bu icerik arama kusura bakmayin turkceye bir az iyi bilmiyorumda kelimenijn tam ne anlamina geldigini anlamadim
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Klasör.:X:. 8 yıl napolyon94
napolyon94

Manga tango anna belle haydo ...


İyiki manga dan sonra düzgün yazmışsın.Yoksa iş tekstile kadar uzanabilirdi



Mango güncellemesi bence iyi bir güncelleme.İçerik araması şahsen çok kullandığım bir özellik değil.winhone bence 7 ile adını duyurdu ancak 8 ile tavan yapacak.8 ile bir çok özellik gelecek diye tahmin ediyorum.Hatta 8 ile birlikte pc programları cebe girebilir
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