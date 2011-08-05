Windows Phone 'Tango' güncellemesinin detayları netleşiyor

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Microsoft tüm enerjisini Windows Phone Mango güncellemesine ve Nokia ortaklığı sonrası piyasaya sürülecek yeni seri cihazlara odaklamış durumda. 17 Ağustos tarihinde Almanya'da düzenlenecek olan GamesCom oyun fuarında her şey netlik kazanacak.
Ancak Microsoft perde arkasında mobil işletim sistemi için durmaksızın çalışıyor. Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Windows Phone için sonraki güncellemenin "Tango" olacağı belirtilmişti. Şimdi Tango ile ilgili bir görsel internete sızdı.
Görseli internete sızdıran Pretaktovanie.zoznam.sk adlı bir site. Siteye göre Tango güncellemesi Windows Phone için önemli bir yeniliğe işaret ediyor o da "içerik araması".
iOS platformunun başarılı bir şekilde kullandığı içerik araması WM7 için oldukça geç kalınmış bir adım. Tango'daki içerik arama sistemi telefonun belleğinde arama yaparken aynı zamanda internetten ve Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağlardan da sonuçları ekrana getiriyor.
Tango güncellemesi hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mango fırtınası dindikten sonra yeni bilgiler ortaya çıkacak. Dikkat çeken başka bir nokta ise güncelleme numarasının 8200 olması. Bu da final sürümü isminin Windows Phone 8 olabileceğini gösteriyor.
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kesinlikle. applein burdan elde ettigi gelir agizlarini sulandiriyor.
acikcasi andoid tercih etmemin en onemli nedenlerinden biride bu. bide usb otg sistemi otursun, pc ye bile ihtiyac kalmiyacak. bu kadar acik esnek.
Yeni bir işletim sistemi yaz, önceki facia işletim sistemleri serisinde (WM) bile olan özellikleri ekleme, kopyala-yapıştır bile olmasın, sonra bunları güncellemelerle ekle, müşteri de yesin...
WP7'nin çıkış tarihi ve şu anki pazar payı ortada. Mango, tango, dingo, farketmez. WP7 kayıp bir işletim sistemidir, Windows8 çıktığında ve zamanının telefonlarına (2gb ram, tegra3 ve muadili işlemci ve gpu) girdiğinde tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır...
firtina... ne firtinasi. insanlar "mangoo, mangoo" diye magazalarin onunde geceden kuyruga giriyorda bizim mi haberimiz yok.
fırtına yok çünkü fırtına öncesi sessizlik var (:
mango ile winphone baya şahlanacaktır.Çünkü küçük bir güncelleme değil.Birçok özellik eklenecek.Şu an gelmiş değil.Ama yakında gelir...
evet bu tarz bi arayüz pc için win 8'de de olacak. microsoft tarafından yayınlanan bir videoda vardı hatta. bkz: youtube.com/...
iPhone için böyle bişey mümkün değil ve olma ihtimali de 0.00000...01 iken bir android ve wp telefonlarda 2 boot olabilir belki. zaten htc hd2 wp 6.5 olmasına rağmen android yüklemesi yapılabiliyor halihazırda :)
winphone döktürüyor
Kinect ti olan yaşadı
bence wp7 türkiyeye destek verse gelirse türkiyeye hemen alırım
Bu tema zaten windows 8 de olur umarım..
aslında ne güzel olurdu iphone da bootcamp olsa..
ekstradan Android ve windows 7phone yüklesek.
İyiki manga dan sonra düzgün yazmışsın.Yoksa iş tekstile kadar uzanabilirdi
Mango güncellemesi bence iyi bir güncelleme.İçerik araması şahsen çok kullandığım bir özellik değil.winhone bence 7 ile adını duyurdu ancak 8 ile tavan yapacak.8 ile bir çok özellik gelecek diye tahmin ediyorum.Hatta 8 ile birlikte pc programları cebe girebilir
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