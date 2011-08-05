Windows Phone 'Tango' güncellemesinin detayları netleşiyor

Microsoft tüm enerjisini Windows Phone Mango güncellemesine ve Nokia ortaklığı sonrası piyasaya sürülecek yeni seri cihazlara odaklamış durumda. 17 Ağustos tarihinde Almanya'da düzenlenecek olan GamesCom oyun fuarında her şey netlik kazanacak.





Ancak Microsoft perde arkasında mobil işletim sistemi için durmaksızın çalışıyor. Daha önce ortaya çıkan haberlere göre Windows Phone için sonraki güncellemenin "Tango" olacağı belirtilmişti. Şimdi Tango ile ilgili bir görsel internete sızdı.





Görseli internete sızdıran Pretaktovanie.zoznam.sk adlı bir site. Siteye göre Tango güncellemesi Windows Phone için önemli bir yeniliğe işaret ediyor o da "içerik araması".





iOS platformunun başarılı bir şekilde kullandığı içerik araması WM7 için oldukça geç kalınmış bir adım. Tango'daki içerik arama sistemi telefonun belleğinde arama yaparken aynı zamanda internetten ve Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal ağlardan da sonuçları ekrana getiriyor.





Tango güncellemesi hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Mango fırtınası dindikten sonra yeni bilgiler ortaya çıkacak. Dikkat çeken başka bir nokta ise güncelleme numarasının 8200 olması. Bu da final sürümü isminin Windows Phone 8 olabileceğini gösteriyor.