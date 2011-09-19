Windows Phone, IDEA 2011 töreninde İnsanların Seçimi Ödülü'nü kazandı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone satış bakımından rakiplerinin gerisinde kalsa da tasarım açısından farklı ödüllere layık görülüyor. Bunlardan birisi de Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğu IDSA tarafından verilen Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülleri IDEA 2011 ödüllerinde elde ettiği başarı.





IDSA 1964 yılında kuruldu ve ABD'de faaliyet gösteren tasarım topluluklarından birisi. Birlik endüstrinin her alanında emek veren tasarımcıların çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla her yıl 50'ye yakın kategoride ödüller dağıtıyor ve tasarımın Oscar'ları olarak adlandırılıyor.





Birlik 2011 yılının ödüllerini dağıttığı Cumartesi günkü törende Windows Phone tasarım ekibinin İnsanların Seçimi Ödülü'nü kazandığını açıkladı. Bu ödül topluluğun en itibarlı ödülü kabul ediliyor ve jüri dışında vatandaşların da katılımıyla belirleniyor.





Windows Phone ekibinin ödül kazandığı iki kategori daha bulunuyor. Bunlar Etkileşim ve En İyi Tanıtım şeklinde. Windows Phone tasarım ekibi törende kendilerine oy veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti.





Alınan ödül Windows Phone işletim sisteminin satış rakamlarına dair bir tahmin yürütmeye imkan vermese de Windows 8 işletim sistemi ile devam eden Metro arayüzünün kullanıcılar arasında oldukça beğenildiğini ortaya koyuyor. Bu da Microsoft'un tüm ürünlerine Metro kullanıcı arayüzünü entegre etmesinin ne kadar doğru bir hamle olduğunu gösteriyor. İlerleyen zamanlarda tüketici güvenini kazanan Microsoft'un daha büyük başarılar elde edeceği söylenebilir.