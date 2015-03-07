Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Xp'nin pazar payı yeniden yükseliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,7b
1
72
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Xp'nin pazar payı yeniden yükseliyor
Tam Boyutta Gör
 Netmarketshare Şubat 2015 verileri
Microsoft'un sevilen emektar yazılımı Windows Xp bundan yaklaşık 14 yıl önce 25 Ekim 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Piyasaya çıktığı günden beri sevilen ve tercih edilen işletim sisteminin üzerine üreticisi Microsoft tarafından bir çok yeni işletim sistemi geliştirilse de Windows Xp hala büyük bir pazar payına sahip. İşin ilginç kısmı ise XP'nin yeniden yükselişe geçmiş olması.
İşletim sistemleri pazar payları incelendiğinde en popüler yazılımın pazarın %56'sına sahip olan Windows 7 olduğunu görüyoruz. Windows 7 son dönemde çok ufak bir kıpırdanma ile (%0.07) yükselişini sürdürmeye devam ederken Windows 8.1 işletim sistemi de pazar payını yaklaşık %0.5 yükselterek %10.5 seviyelerine ulaşmış durumda (Statcounter'a göre %14.78). 
Windows XP'nin ise yayınlanan raporda %11.99 pazar payını son dönemde %12.23'e yükselttiği görülüyor. Statcounter'da bu yükselişi 18.93'den 19.15'e yükseldiğini göstererek doğruluyor. Bu durumda Windows XP'nin hala kendisinden sonra çıkan Windows Vista ve Windows 8 işletim sistemlerinden yaklaşık 2 kat daha fazla kullanıldığı sonucu çıkıyor. Kullanıcıların hala vazgeçemediği Windows Xp'nin daha ne kadar süre kullanılacağı ise merak konusu.

*Statcounter ve Netmarketshare istatistikleri arasında araştırmaya katılan cihaz sayısı,farklılığı gibi etkenler sonucu pazar payları farklı sonuçlar verebilir. Ancak tüm araştırmalar Windows Xp'nin yeniden yükselişe geçtiğini doğruluyor. Ayrıca bu işletim sistemlerini kullanan cihazların milyonlarca olması da grafiklerdeki değişimin çok ufak sayılarda olmasına sebep oluyor.
Windows Xp'nin pazar payı yeniden yükseliyor
Statcounter 2015 Şubat verileri. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onur1971 4 yıl en beğenilen
Bu kadar kurumsal olup tuketici tercihini bu kadar görmezden gelmelerine anlam veremiyorum .
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
Gecen benim eski netbooka format attım. Ondan artmış olabilir ortalama.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar merhaba,
win7 ve win8 taraftarlarına sesleniyorum...lafım sizlere
Size göre xp tarihe karışmış olabilir kadeşim.Her yiğidin bir yoğur yiyişi vardır.
Sen gelipte xp ye laf etmene, kötü bulmana gerek yok. Mikrosoft XPyi evlatlıktan rededip,desteğini sağlamasa bile. Dünyada birçok xp hayranı var ve ben bu hayranlardan biriyim...
Bak kardeşim win8 de kullandım, win7 de... ama en doğru işletim sistemi XP PRO x86&x64 derim..
Neyse uzun lafın kısası, ben ingilizce winxprox64 indirdim ama ingilizce.
Bana bunun TR yaması lazım yada orjinalinin kopyası olan türkçe winxprox64 lisanslı da olur...
Paralı bile olsa bile kaç paraysa verecem. Yeterki türkçe ve lisanslı olsun...
Yada indirmiş oduğum winxprox64 ü Türçe dil paketi link verebilirseniz güvenilir bir siteden sevinirim...
Teşekkür ediyorum SAYGILARIMLA (ACİL DESTEĞE İHTİYACIM VAR)
HER ŞEY WİNDOWS XP TÜM SERİLERİ İÇİN :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deleted_User-04 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar merhaba,
win7 ve win8 taraftarlarına sesleniyorum...lafım sizlere
Size göre xp tarihe karışmış olabilir kadeşim.Her yiğidin bir yoğur yiyişi vardır.
Sen gelipte xp ye laf etmene, kötü bulmana gerek yok. Mikrosoft XPyi evlatlıktan rededip,desteğini sağlamasa bile. Dünyada birçok xp hayranı var ve ben bu hayranlardan biriyim...
Bak kardeşim win8 de kullandım, win7 de... ama en doğru işletim sistemi XP PRO x86&x64 derim..
Neyse uzun lafın kısası, ben ingilizce winxprox64 indirdim ama ingilizce.
Bana bunun TR yaması lazım yada orjinalinin kopyası olan türkçe winxprox64 lisanslı da olur...
Paralı bile olsa bile kaç paraysa verecem. Yeterki türkçe ve lisanslı olsun...
Yada indirmiş oduğum winxprox64 ü Türçe dil paketi link verebilirseniz güvenilir bir siteden sevinirim...
Teşekkür ediyorum SAYGILARIMLA (ACİL DESTEĞE İHTİYACIM VAR)
HER ŞEY WİNDOWS XP TÜM SERİLERİ İÇİN :)

Takip. Bulursan haber ver dostum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
XP en iyisi. Destek bitti hala kullanıyorum ve kullanmayı bırakmayacağım. Çoğu program da XP'yi destekliyor. XP gibi basit ve hızlı çalışan bir OS varken 7-8-8.1 neden kullanayım gereksiz HDD-RAM harcıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
açmayın-bağıran-karı 4 yıl
Metro arayüzüne mok atanları anlamıyorum bence gayet güzel bir arayüz.Kütük gibi başlat menüsü ne zevk veriyordu anlamıyorum.OS X inde başlat menüsü yok Mac OS 7 8 9 da vardı sadece onlarında en son sürümü 2001de kaldı zaten.OS X 10.0 ile dock geldi gayet işlevsel ve 10.11 çıkacak hala da değişmedi ve kullanıcılar kaldırın şunu Mac OS 9daki elma menüsünü istiyoruz diye ağlamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
destek verseler hala kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zx6r 4 yıl
Kurumsal olarak çalıştığı için pazar payı düşmez.
Bankaların ATM cihazları ve sıra matikleri
Marketlerdeki yazar kasalar
Akbil dolum makinaları
Akıllı reklam panoları
Bunlar XP ile çalışan en basit yerler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOD_A_MAN 4 yıl
zaten sırf türkiye de her memur bilgisayarı xp bu bile yeter :D adamlar o kadar spider solitaire oynuyo

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 4 yıl
sanalda mutlaka xp yi mevcut tutmak gerekiyor, otomobil yazilimlari eski crm ve muhasebe programlari xp olmayinca calismiyor ama asil sistem olarak xp cok riskli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 4 yıl
Bazı fırmaların kullandıkları yazılım xp ye göre ve o cihazlar da mesela sadece xp de tanınıyor. Bu yüzdendir böyle olması. Yoksa w7 varken win 8 de hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Enes Aslan 4 yıl
pc kaldırmıyor ki yeni sistemleri geçiş yapalım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 4 yıl
Az önce bilet aldığım yazıhanedeki bilgisayrın birinde xp kurulu idi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARTH_BLACK 4 yıl
eski pc ler var olduğu sürece xp yaşamaya devam edecek bu kadar basit.özellikle laptop piyasasında xp çok revaçda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 4 yıl
bursa da belediyeler ve muhtarlıklar windows 7 kullanıyor. hatta belediyede %5 lik bir kısım windows 8.1 e geçmiş durumda. 3- 5 bilgisayarda program gereksinimi için xp kurulu. oda mecburiyetten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 4 yıl
Hastanelerde xp görüyorum halen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XQS 4 yıl
Gecici bunlar xp oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6716 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, Windows ve pazar payları
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony, akıllı telefon pazarından çıkıyor mu ? Detaylar ve merak edilenler bu videoda! 4 yıl Jabra Stealth Test Masamızda 4 yıl MWC 2015 Vestel Standı Venus Plus ön inceleme 4 yıl Qualcomm WiPower manyetik alan kablosuz şarj teknolojisi ön inceleme 4 yıl Meizu M1 Note ön inceleme 4 yıl 2si1 "Şen" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Acer'ın yeni nesil telefonları ve akıllı bilekliğini inceledik: f/1.8 kameralı telefon Jade Z dikkat çekici 4 yıl Sony Xperia E4g video ön inceleme "Giriş seviyesine 64-bit destekli yeni telefon" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim