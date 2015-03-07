Windows Xp'nin pazar payı yeniden yükseliyor

Netmarketshare Şubat 2015 verileri

Microsoft'un sevilen emektar yazılımı Windows Xp bundan yaklaşık 14 yıl önce 25 Ekim 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Piyasaya çıktığı günden beri sevilen ve tercih edilen işletim sisteminin üzerine üreticisi Microsoft tarafından bir çok yeni işletim sistemi geliştirilse de Windows Xp hala büyük bir pazar payına sahip. İşin ilginç kısmı ise XP'nin yeniden yükselişe geçmiş olması.

İşletim sistemleri pazar payları incelendiğinde en popüler yazılımın pazarın %56'sına sahip olan Windows 7 olduğunu görüyoruz. Windows 7 son dönemde çok ufak bir kıpırdanma ile (%0.07) yükselişini sürdürmeye devam ederken Windows 8.1 işletim sistemi de pazar payını yaklaşık %0.5 yükselterek %10.5 seviyelerine ulaşmış durumda (Statcounter'a göre %14.78).

Windows XP'nin ise yayınlanan raporda %11.99 pazar payını son dönemde %12.23'e yükselttiği görülüyor. Statcounter'da bu yükselişi 18.93'den 19.15'e yükseldiğini göstererek doğruluyor. Bu durumda Windows XP'nin hala kendisinden sonra çıkan Windows Vista ve Windows 8 işletim sistemlerinden yaklaşık 2 kat daha fazla kullanıldığı sonucu çıkıyor. Kullanıcıların hala vazgeçemediği Windows Xp'nin daha ne kadar süre kullanılacağı ise merak konusu.



*Statcounter ve Netmarketshare istatistikleri arasında araştırmaya katılan cihaz sayısı,farklılığı gibi etkenler sonucu pazar payları farklı sonuçlar verebilir. Ancak tüm araştırmalar Windows Xp'nin yeniden yükselişe geçtiğini doğruluyor. Ayrıca bu işletim sistemlerini kullanan cihazların milyonlarca olması da grafiklerdeki değişimin çok ufak sayılarda olmasına sebep oluyor.

Statcounter 2015 Şubat verileri.