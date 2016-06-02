Windows Insider programının yeni lideri Dona Sarkar oldu

Gabe Aul, Windows Insider programı üyeleri için ikonik bir isim haline gelmişti. Kendisi Ekim 2014'ten bu yana Windows 10 test programı için büyük efor sarfederken her zaman için PC ve mobil işletim sistemleriyle ilgili en son haberleri kullanıcılara sunuyordu. Hatta yeni gelişmelerin çoğunu Twitter hesabından duyuruyordu. Fakat bugünden itibaren Microsoft içinde başka işlere odaklanma kararıyla birlikte Gabe artık Insider programının lideri değil.

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Dona Sarkar, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 ve HoloLens'de bulunan özellikler de dahil olmak üzere şirket içinde çeşitli projelerde çalıştıktan sonra, Windows Insider Programı'nın yeni lideri olarak görev yapacak. Kendisi bizlere Windows 7 ve 8.1'deki arama deneyimini getirenlerden biriydi ve bu işletim sistemlerinin Dosya Gezgini ve Aç/Kaydet diyaloglarını tasarlamış kişi olarak biliniyor.

Twitter hesabından iPhone kullandığını gösteren fotoğraflarını yayınlamasına rağmen Dona, özverili bir Microsoft çalışanı olduğunu garanti ederken, Gabe kendisinin bu iş için 11 yıl boyunca beklediğini söylüyor. Dona, zaten Windows Insider Programı lideri pozisyonuyla ilk Windows 10 Mobil yapısını yayınladı ve Gabe Aul gibi bizlere Windows 10 ile ilgili tüm gelişmeleri yetiştirmeyi vadediyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-s-windows-10-testing-program-gets-new-leader-as-gabe-aul-changes-jobs-504776.shtml