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Windows Insider programının yeni lideri Dona Sarkar oldu

Windows Insider üyeleri için ikonik bir isim haline gelen yönetici Gabe Aul koltuğunu bir başka isme devretti. Windows 10 ile ilgili son gelişmeleri artık yeni ekip lideri Dona Sarkar'dan alacağız.
2 yıl
4,4b
1
26
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Gabe Aul, Windows Insider programı üyeleri için ikonik bir isim haline gelmişti. Kendisi Ekim 2014'ten bu yana Windows 10 test programı için büyük efor sarfederken her zaman için PC ve mobil işletim sistemleriyle ilgili en son haberleri kullanıcılara sunuyordu. Hatta yeni gelişmelerin çoğunu Twitter hesabından duyuruyordu. Fakat bugünden itibaren Microsoft içinde başka işlere odaklanma kararıyla birlikte Gabe artık Insider programının lideri değil.
Ayrıca Bkz. "Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak"
Dona Sarkar, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 ve HoloLens'de bulunan özellikler de dahil olmak üzere şirket içinde çeşitli projelerde çalıştıktan sonra, Windows Insider Programı'nın yeni lideri olarak görev yapacak. Kendisi bizlere Windows 7 ve 8.1'deki arama deneyimini getirenlerden biriydi ve bu işletim sistemlerinin Dosya Gezgini ve Aç/Kaydet diyaloglarını tasarlamış kişi olarak biliniyor.
Twitter hesabından iPhone kullandığını gösteren fotoğraflarını yayınlamasına rağmen Dona, özverili bir Microsoft çalışanı olduğunu garanti ederken, Gabe kendisinin bu iş için 11 yıl boyunca beklediğini söylüyor. Dona, zaten Windows Insider Programı lideri pozisyonuyla ilk Windows 10 Mobil yapısını yayınladı ve Gabe Aul gibi bizlere Windows 10 ile ilgili tüm gelişmeleri yetiştirmeyi vadediyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-s-windows-10-testing-program-gets-new-leader-as-gabe-aul-changes-jobs-504776.shtml Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 2 yıl en beğenilen
Kadin fena degilmis ha. Benimki dona sarkti sahsen
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kımyasal 2 yıl
Al işte trollere malzeme.
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Kefelon 2 yıl
Biri kadına isminin Türkçe karşılığını yollasın, hayata küser bırakır Windows'u falan
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e-Militarist 2 yıl
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DH Misafiri 2 yıl
Ha, şimdi tam olmuş. Sahtı şahbaz olur artık ms...
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V4LKyR 2 yıl
Bu isimle, bu şekille acaba nasıl Microsoft'ta yönetici olmuş...? İlginç.


Hemen ben de başvuruyorum.


Edit: Kendisi Hintliymiş. (şaşırmadık)
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JessieJ 2 yıl
Yemin ediyorum başlığı görünce forum sapıttı herhalde, konu dışı konuları buraya mı geldi diye düşündüm
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Teknopat76 2 yıl
Don Sarkar Kartal Kalkar Kartal Kalkar Don Sarkar :D
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C.CEMİL 2 yıl
bizim insanımızın tek anlaştığı konu bu olmuş :)
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teramit 2 yıl
Sony de karşı hamle olarak oyun bölümünün başına otaboka konama yı getiriyor :)
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ssbrutality 2 yıl
gülmekten altıma kaçırdım lann :D Dona Sarkar Hemi :))
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mehmedaltair 2 yıl
kadının ismi efsane yav hala gülüyorum
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smart1978 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Simdi ise illah olmuslar birbirlerine iteliyorlar su insider meselesini


Ikisi de istemiyor birbirlerine ittiriyorlar

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Patren 2 yıl
sabah erken kalkar, dona sarkar
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insider program, gabe aul ve
4 etiket daha dona sarkar İşletim Sistemleri Yazılım Onur Seven
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