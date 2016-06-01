Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak

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Intel, üretim sürecinin bu ay içerisinde başlayacak olması ile birlikte heyecanla beklenen 7. nesil core işlemcilerin yıl sonuna kadar piyasada olacağını doğruladı. Salı günü Taipei Computex fuarında konuşan şirket yöneticisi Navin Shenoy, üretimin bu çeyrek sonunda başlayacağını söyledi.Ayrıca Bkz. "Samsung’dan çok küçük ama çok hızlı SSD sürücüler"
Intel ayrıca Kaby Lake yongaların yıl sonuna kadar tüketicilere sunulmasıyla aynı zamanda, giriş seviyesi Apollo Lake işlemci üretimine başlayacak. Şirket son girişimiyle "Tick Tock" ürün sürüm döngüsünü beklemeye alarak "Süreç, Mimari, Optimizasyon" (PAO) modeli üzerinde ilerlemeye başlamış oluyor.
Intel'in geleneksel üretim modelinde, önce yeni bir üretim teknolojisi (Tick) sunuluyor ve bunu da aynı üretim sürecine sahip ancak yeni bir mikromimariyle güncellenmiş bir yonga izliyordu. Kaby Lake kod adlı 7. nesil işlemciler ne Tick ne de Tock aşamasına dahil değiller. Ancak daha çok bir "Yarı Tock"u temsil ediyorlar. Esas itibariyle Intel, yonga setindeki mikromimarisini optimize etmiş durumda ancak 14 nanometre süreci devam ediyor. Kaby Lake ailesi şirketin üçüncü nesil 14nm yongası olacak.
http://www.cnet.com/news/intel-confirms-7th-generation-kaby-lake-processors-coming-this-year-2016/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyun film dışında işim olmadığı için pc de Amd herdaim yetiyor bana. 8350 yerine neden 200 Euro fazla vermeliyimki.
bundan 3-4 yıl önce 6300'dan 4590'a geçmiştim 24 saat pc açık kullanıyordum tabi o zamanlar ko farming yapıyordum faturam net 70 80tl düşmüştü en kötü 3 sene kullansan tabi bu şartlar altında 24 saat 2520tl yapıyor aradaki elektrik farkı performans olarak tabiki ciddi bir fark yok ama 8350 daha fazla tüketiyor elektriği
Çıbığınan vurunca tik
tokmağı az vurunca yarı tok.
Intel bu 1152 gelirse hiç şaşırmam. Bknz:1150-1151
1150 den 1151 e geçildi hatırlatırım. Bu da 1152 olacak.
Ülkemiz seçmeni gibi müşteri kitlesi var Intel'in. Tek farkı yazılımcıya para yedirip donanımını öne geçirtmesi.
Simdi 2500K dedin yarama dokundun. Makinemin biri pert. CPU mu anakart mi gitti bilmiyorum. Gorurup onarttirmam lazim. Anakart neyse de CPU derlerse bulmak ta cok zor. :'(
2017'de umarım ZEN en azından kaby lake ile aynı performansı ucuza sunabilir. Bunu gönülden istiyorum çünkü intel fazla şımardı...
Elinde 2. nesil bir i7 2700K varsa düzgün bi hava soğutma ile 4.5 Ghz civarı günlük kullanabileceğin bi hıza overclock et. Keyfine bak, tüm ekran kartlarını kullanırsın darboğaz olmadan. Ben 2. nesilden beri i7 leri kullandım test ettim overclock yaptım. Arada frekans farkını saymazsan önemli bir fark yok. Standart hızlarındaki farklara burdan bakabilirsin: cpubenchmark.net/...
Eğer elinizde işinizi gören var ise değişmeyin derim.
Çünkü sky-kaby performans farkı %15 olacağına pek sanmıyorum. Ama nm değişseydi %30civarı olabilirdi. Onun için (ve elimde sağlam cihaz olduğu içinde) Ben nm nin değişeceği 8. Nesil olacak Cannonlake i bekleyeceğim.
Şu anda yeni sistem alınsa sadece skylake tavsiye ettiğim gibi, kablelake çıkınca ikisi arasında seçimin çok farklı olmayacağını düşünüyorum (kable lake de usb 3.1 (10GbitS)standart gelemeyecekmiş onun koşul olması dışında perf fark %15 civarında olmaz ise fiyat farkına değmeyebilir.)
Ama Cannonlake çıkmışsa tek tavsiyem o olur.
Yani işin özeti: teknoloji hastası değil ve uzun vadeli cihaz kullanımını alışık iseniz; yeni teknolojik ürün alımlarınızı yeni NM mimarilerine denk getirmeniz hem kar hem performans kazancı sağlar
Mesela bunları tavsiye ederim;
nvidia veya amd nin yeni nm li son çıkan ve çıkmaya devam eden gpularını,
Intel in yukarıda dediğim gibi 10nm çıkana kadar 14 nm lerini
Bataryanın çook önemli olduğu mobilde (eşit kapasite batarya ve ekran boyutunda)
Snapdragon 625i 14 nm olduğu için 650 ve 652 ye tercih ederim.
10 nm 830 çıkana kadar Snapdragon 82X ten uygun unun seçilmesi tavsiye ederim
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