Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcileri yıl sonunda piyasada olacak

Intel, üretim sürecinin bu ay içerisinde başlayacak olması ile birlikte heyecanla beklenen 7. nesil core işlemcilerin yıl sonuna kadar piyasada olacağını doğruladı. Salı günü Taipei Computex fuarında konuşan şirket yöneticisi Navin Shenoy, üretimin bu çeyrek sonunda başlayacağını söyledi.

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Intel ayrıca Kaby Lake yongaların yıl sonuna kadar tüketicilere sunulmasıyla aynı zamanda, giriş seviyesi Apollo Lake işlemci üretimine başlayacak. Şirket son girişimiyle "Tick Tock" ürün sürüm döngüsünü beklemeye alarak "Süreç, Mimari, Optimizasyon" (PAO) modeli üzerinde ilerlemeye başlamış oluyor.

Intel'in geleneksel üretim modelinde, önce yeni bir üretim teknolojisi (Tick) sunuluyor ve bunu da aynı üretim sürecine sahip ancak yeni bir mikromimariyle güncellenmiş bir yonga izliyordu. Kaby Lake kod adlı 7. nesil işlemciler ne Tick ne de Tock aşamasına dahil değiller. Ancak daha çok bir "Yarı Tock"u temsil ediyorlar. Esas itibariyle Intel, yonga setindeki mikromimarisini optimize etmiş durumda ancak 14 nanometre süreci devam ediyor. Kaby Lake ailesi şirketin üçüncü nesil 14nm yongası olacak.

http://www.cnet.com/news/intel-confirms-7th-generation-kaby-lake-processors-coming-this-year-2016/