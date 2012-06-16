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World Business kart ile Windows Live Messenger'da reklam vermek çok kolay

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Yapı Kredi arasında yapılan işbirliği ile popüler iletişim araçlarından Windows Live Messenger üzerinde artık World Business kartınız ile reklam yayınlayabiliyorsunuz.

Kampanyaya göre World Business kart sahipleri isterlerse Worldpuanları ile isterlerse küçük bütçeler ile seçtikleri şehirde reklam banner'larını yayınlayabilecek.

Bu kapsamda reklam vermek isteyenler www.kobireklam.com adresine üye olarak, uygun reklam paketini seçebilir ve 4 adımda kolayca banner hazırlayabilir. Reklam kampanyasının sonuçlarını aktivite raporlarından takip etmek de mümkün.

Windows Live Messenger, Türkiye'de 23 milyon üyeye sahip ve ayda 1.5 milyar sayfa gösterimi yapılıyor. Bu sayede reklamlarınız büyük bir kullanıcı kitlesine erişebilecek ve hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacak.

http://www.kobireklam.com/Default.aspx Yorum Yaz
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simsue2006 6 yıl
Dolayısıyla bu reklam işi bana boş geliyor.
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Recharged 6 yıl
Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar anlık mesajlaşmayıda beraberinde getirdikten sonra artık çoğu kişi maillerine bakmak dışında wlm kullanmıyor.Dolayısıyla bu reklam işi bana boş geliyor.
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RevivaL 6 yıl
Messenger'a reklam versen nolur vermesen nolur
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dere.beyi 6 yıl
düzen resmen soygun üzerine kurulu aga geçenlerde okumuştum bi senede reklama 500 milyar dolarmı ne para harcanıyormuş bunun yarısı dünyadaki açlığı bitirmeye yetermiş ironiye bak :S
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nehuse 6 yıl
Reklamı görünce ne zamandır messenger kullanmadığımı hatırlardım :)
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ezimuse 6 yıl
üfff viral viral kokuyor buralar.
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Farwynd 6 yıl
23 milyon kişi tarafından aktif kullanılmaktaymış? Hangi 23 milyon? Herkes facebook'ta.
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