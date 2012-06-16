World Business kart ile Windows Live Messenger'da reklam vermek çok kolay

Microsoft ve Yapı Kredi arasında yapılan işbirliği ile popüler iletişim araçlarından Windows Live Messenger üzerinde artık World Business kartınız ile reklam yayınlayabiliyorsunuz.





Kampanyaya göre World Business kart sahipleri isterlerse Worldpuanları ile isterlerse küçük bütçeler ile seçtikleri şehirde reklam banner'larını yayınlayabilecek.





Bu kapsamda reklam vermek isteyenler www.kobireklam.com adresine üye olarak, uygun reklam paketini seçebilir ve 4 adımda kolayca banner hazırlayabilir. Reklam kampanyasının sonuçlarını aktivite raporlarından takip etmek de mümkün.





Windows Live Messenger, Türkiye'de 23 milyon üyeye sahip ve ayda 1.5 milyar sayfa gösterimi yapılıyor. Bu sayede reklamlarınız büyük bir kullanıcı kitlesine erişebilecek ve hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacak.