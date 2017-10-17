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Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk

1 yıl
5,2b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Türkiye Xbox Ürün Müdürü Mehmet Tür ile Microsoft'un Türkiye oyun pazarına bakışı,xbox One X, yaşanan sıkıntılar ve Türkçe oyunlar hakkında konuştuk.
Microsoft Xbox One X lansmanında merak ettiklerinizi sorduk cevaplarını aldık.
Xbox One X özelinde neler yapılacak?
Microsoft Türk oyun severlerin sorunları ile ilgilenecek mi?
Live sunucuları Türkiye'ye gelir mi?
Türkçe oyunlar ne zaman gelecek?
ve fazlası. 

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snakefatih 1 yıl en beğenilen
Adam komedi gibi. Soru net ilk Türkçe oyunu ne zaman göreceğiz? Cevaba bak önce konsolu çok satalım belli kitleye ulaşalım.. Konsolu yapmışsın 2700tl hem de oyun gold hediyesi bile yok oyun fiyatların 250 300 400 gidiyor maşallah çıkmışsın önce bir yaygınlaşalım satalım diyorsun rakibin en baba konsolu 1900 den satıyor 1100 1200 e de konsolu var türkçe oyunu var ex oyunu var sende ne var. Vermeden almaya çalışıyorsun. Adam resmen komedi
Adam komedi gibi. Soru net ilk Türkçe oyunu ne zaman göreceğiz? Cevaba bak önce konsolu çok satalım belli kitleye ulaşalım.. Konsolu yapmışsın 2700tl hem de oy...
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Project Scorpio 1 yıl
Adamların kökten olaya bakış açısı yanlış sen en azından 1 tane oyununu Türkçe yap ki kullanııclar diğer oyunlarıda orjinal almaya devam eder ama bu basiretsiz herifler ilk adımı oyunculardan bekliyorlar. “Orjinal oyun almaya devam edin, Türkçe oyun getirelim” kafasından çıkmadıkları sürece ömür boyu Türkçe oyun göremeceğiz...
Adamların kökten olaya bakış açısı yanlış sen en azından 1 tane oyununu Türkçe yap ki kullanııclar diğer oyunlarıda orjinal almaya devam eder ama bu basiretsiz...
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oyuncu11790 1 yıl
Konsol çok güçlü, evet bu konuda ortak fikre sahibiz...Fakat ortada doğru düzgün oyun yokken ne işe yarayacak bu güç ?
Ülkemiz oyuncuları için durum dahada karışık, hem pahalı hem oyun yok lakin firma satış bekliyor :) Olursa yerelleştirme çalışmaları olur diyor.
Yerelleştirme dediğin mevzu altı üstü altyazı ekleyeceksin, bunun maliyeti seni zorluyorsa ülkemizi de senin konsol fiyatın zorluyor :) Sen fedakarlık yapmıyorsun kalkmış oyunculardan çılgınlar gibi yatırım bekliyorsun...
Konsol çok güçlü, evet bu konuda ortak fikre sahibiz...Fakat ortada doğru düzgün oyun yokken ne işe yarayacak bu güç ?Ülkemiz oyuncuları için durum dahad...
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NKFPK 1 yıl
Garibim ne bilsin
-----------
Oyun gelecek mi sorusunu
Kimse bu kadar esantirik soramazdı.
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aliann34 1 yıl
Bildiğim kadarıyla Xbox One'da sadece Arayüz yani Menü, Live Sistemi, Kullanma Klavuzları vb. Türkçe mevcut. 1.parti özel oyunları Türkçe değil malesef ama ilerleyen zamanlarda 1.parti özel oyunları Türkçe olacak. Ne zaman olur bilmiyorum emin değilim. Xbox yavaş yavaş ülkemizde yaygınlaşıyor. Nintendo'da ülkemize gelirse rekabet olur alternatifler çoğalır.
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Bayraktar42 1 yıl
Cekil oglum artik pc platformundan satmak istiyorsan oyunlari sadece konsoluna ozel cikart the last of us gibi bi efsane oyun yap oyle oyle konsolunj satarsin millete yoksa kime konsol satacaksin hem pc ye hem konsola bi oyunu oynamak icin konsol alan cilginlar var
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kartal172 1 yıl
Avrupa’yı geçin hocam Avrupa’yı geçin. Zaten devletin işine geldiği zaman Avrupa’yı örnek alıyor, işine gelmediği zaman 4 parmak gösteriyor.
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1982-utkan 1 yıl
Bu xbox one x Microsoftun yeni nesili Artık.X86 tabanına gecildiği için Pc gibi aynı oyun Hepsinde çalışacak..Yeni çıkan herkonsol birbirinin biraz güncellenmiş hali olacak.Yani evet Next gen xbox one x
1 Yanıt Yanıtla +1
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snakefatih 1 yıl 1982-utkan
Xbox tarafı steam le anlaşmış olsa yani xbox live yerine cihazı açtığımızda steam çıksa ve forza gibi oyunlar steam de olsa steam fiyatları aynen geçerli olsa xbox tarafı sadece konsolu yapsa oyun kısmına karışmasa sony i cidden bu donanımla zorlar duman eder. Ama steam i yok indirimi yok ex oyunu yok. Cihaz benim store benim e tamam seninse yap oyunu oynayalım. Biz sony e neden mecburuz gran turismo horizon last of us ı adam kendi yapıyor kendi satıyor. Xbox ise sadece konsol yapıyor
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axaxa 1 yıl
inandırıcı gelmedi
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Texassm0ke 1 yıl
xbox online için live olayını kaldırırsa o zaman tercih sebebi olabilir, bide oyun fiyatlarını düşürmeli
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theraptorx 1 yıl
Türkiye'de benden çok Xbox konsol alan olmamıştır muhtemelen. Xbox One'i da ilk alanlardan biriyim. Ancak, yeni Xbox one X'den o kadar etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Almanya'da KDV %19 ama fiyat 499€. Bizde 2700 TL. El-insaf.
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Dyabala84 1 yıl
Bnde hiç sanmıyorum
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Witcher3 1 yıl
Eğer kırmızı kar yağarsa xone a o zaman Türkçe oyun gelir
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