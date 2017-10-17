Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft Türkiye Xbox Ürün Müdürü Mehmet Tür ile Microsoft'un Türkiye oyun pazarına bakışı,xbox One X, yaşanan sıkıntılar ve Türkçe oyunlar hakkında konuştuk.
Microsoft Xbox One X lansmanında merak ettiklerinizi sorduk cevaplarını aldık.
Xbox One X özelinde neler yapılacak?
Microsoft Türk oyun severlerin sorunları ile ilgilenecek mi?
Live sunucuları Türkiye'ye gelir mi?
Türkçe oyunlar ne zaman gelecek?
ve fazlası.
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Ülkemiz oyuncuları için durum dahada karışık, hem pahalı hem oyun yok lakin firma satış bekliyor :) Olursa yerelleştirme çalışmaları olur diyor.
Yerelleştirme dediğin mevzu altı üstü altyazı ekleyeceksin, bunun maliyeti seni zorluyorsa ülkemizi de senin konsol fiyatın zorluyor :) Sen fedakarlık yapmıyorsun kalkmış oyunculardan çılgınlar gibi yatırım bekliyorsun...