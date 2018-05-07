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Xiaomi Black Shark incelemesi: Sıvı soğutmalı telefon

1 yıl
12,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Black Shark oyun telefonunu tüm detaylarıyla inceledik, bununla da yetinmeyerek rakipleriyle termal test kıyaslaması yaptık ve aynı zamanda kamera ve ses karşılaştırması gerçekleştirdik.
Xiaomi Black Shark oyun telefonunu tüm detaylarıyla inceledik. Sıvı soğutma sistemine sahip olan telefona aynı zamanda termal test uyguladık ve rakipleriyle karşılaştırdık. Buna ek olarak telefonun ses kalitesi ve kamera performansını da yine rakipleriyle kıyasladık. Xiaomi Black Shark oyun telefonu hakkında merak edilen her şey detaylı inceleme videomuzda. 

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DH Misafiri 2 ay
EKRAN SABİTLEME NASIL YAPILIYOR ? OYUN OYNARKEN , OYUN EKRANINDAN ÇIKIP ANA MENÜYE GİDİYOR.
Klavye Çalışmıyor. bir harf yazıyorum Openwnn çalışmayı durdurdu diye hata veriyor
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sahmat_78 1 yıl
Teknoloji çöplüğüne bir ürün daha
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10ff 1 yıl
arkadas su xiaomi kameralari bir halledemedi. sadece kamerasinda sikinti goruyorum. ciddi anlamda leş gibi kameralari var. 3 tane xiaomi kullandim mi mix, mi mix 2, mi max 2, ve simdi de mi6 kullaniyorum.
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technoB 1 yıl 10ff
Uygun fiyatli tel satabilmek icin kamerayi ikinci plana attilar. Mk mi mix 2s ve mi 7 beklentileri karsilar artik
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kraix 1 yıl
%76 ekran kasa oranlı bir telefonu neden 18:9 saçmalığıyla yaparlar ki...
%80 in üzerine çıkmayan ekran kasa oranlı telefonlar 16:9 la gelsin çok mu zor trend tasarım diye muz gibi telefonlar çıkıyor...
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armyoflovers 1 yıl
Kısacası, telefon...
çok gereksiz, sanki ne oynayacaksan....
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Bloodin 1 yıl
Band 20 olmaması benim için almama sebebi, Band 20 olmayan telefon kullanıyorum, yaşadığım Ağrı Merkez'de her operatörde ciddi problemler var malesef... Ah Xiaomi, neden ya neden, yapılan araştırmalar gösteriyor ki onu destekleyemek telefon başı 0.5 dolara mal oluyor yani bildiğiniz 50 cent, bu kadar da zor olmamalı bence
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Bloodin 1 yıl
Ya bu Cepport herkese incelesin diye dağıtıyor cihazı ama satışını yapmıyor, "bak ama elleme" politikası mı güdüyorlar ne...
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Xiaomiseverim 1 yıl
bunun yerine xiaomi mi mix 2s alınabilir bence gaming telefon olayının bi faydasını göremiyorum, aynı os aynı cpu aynı gpu üstelik leş gibi bi ekran kasa oranı var kamerası desen dandik. 1999 tlye filen gelirse düşünülebilir belki
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gurkanse 1 yıl Xiaomiseverim
mix 2s ile gsmarena da bi karşılaştır istersen aradaki farkı anlarsın kamerada
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lvlono 1 yıl
4000 Mah batarya ve SD 845. Bence ideal. Bitiremezsin pili. Gezegendeki en iyi kameraya sahip olmayabilir, sıvı soğutması hikaye ve biraz kaba olsa da alınır. Takılan o joysticki almaya da pek gerek yok.
3000 Lira civarı bir fiyatla kesinlikle tercih sebebi olur ve piyasada bulamazsın.
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buraoca2 1 yıl
Emeğinize Sağlık Erdi hocam. Mi7 , Mix 3 ve Blackshark 2'yi merak etmeye başladık artık bu video sonrasında :)
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gurkanse 1 yıl buraoca2
mix 2s daha yeni çinde çıktı mix 3 daha çok var.mi 7 deseniz mayıs 23 diye uydurma haber var
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