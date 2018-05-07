Xiaomi Black Shark incelemesi: Sıvı soğutmalı telefon

Xiaomi Black Shark oyun telefonunu tüm detaylarıyla inceledik, bununla da yetinmeyerek rakipleriyle termal test kıyaslaması yaptık ve aynı zamanda kamera ve ses karşılaştırması gerçekleştirdik.

Xiaomi Black Shark oyun telefonunu tüm detaylarıyla inceledik. Sıvı soğutma sistemine sahip olan telefona aynı zamanda termal test uyguladık ve rakipleriyle karşılaştırdık. Buna ek olarak telefonun ses kalitesi ve kamera performansını da yine rakipleriyle kıyasladık. Xiaomi Black Shark oyun telefonu hakkında merak edilen her şey detaylı inceleme videomuzda.